TRANSFERTS - L'Inter s'intéresse à Ndombele, Bale veut rester au Real, Sancho voit son prix chuter, Özil dans le flou concernant son avenir... Voici notre bulletin mercato du jour.

Ndombele vers l'Inter ?

Comme rapporté hier, l'Inter et Conte seraient à la recherche d'un renfort de poids au milieu de terrain. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio rapporte d'ailleurs que des premiers contacts auraient été noués entre les Nerazzurri et l'entourage de Tanguy Ndombele. Plus vraiment en odeur de sainteté depuis l'arrivée de José Mourinho chez les Spurs, l'ancien lyonnais était déjà pisté par l'Inter avant de rallier Londres. Pour s'offrir Ndombele, l'Inter envisage de mettre un joueur apprécié par le Mou dans la balance. Les noms de Brozovic ou Perisic sont notamment cités.

Notre avis : En froid avec Mourinho, Ndombele va certainement quitter Tottenham. L'Inter serait un excellent rebond.

Andersen intéresse le Toro

Retour en Italie pour Andersen ? Un à peine après son arrivée, le défenseur danois de l'OL intéresserait le Torino selon Di Marzio. Et la rumeur d'un départ vers le Piémont pourrait prendre davantage d'ampleur dans les jours à venir puisque Marco Giampaolo est pressenti pour devenir le nouveau coach du Toro. Un entraîneur qui a d'ailleurs lancé Andersen à la Sampdoria...

Notre avis : Andersen, une saison et puis s'en va ? L'OL pourrait lui accorder encore une chance.

Bale veut rester au Real

Même s'il n'a pas joué une seule minute lors des 7 derniers matches de la saison, Gareth Bale entend bien rester chez le champion d'Espagne. Selon le Daily Mirror, le Gallois, encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real, aurait informé ses coéquipiers en sélection et le staff de Ryan Giggs qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club espagnol et ce, malgré un temps de jeu qui a fondu.

Notre avis : Avec son salaire et son contrat, Bale n'est pas pressé de quitter le Real. Une sacrée épine dans le pied pour les Merengues.

Un prix à la baisse pour Sancho ?

C'est un tournant dans le dossier Jadon Sancho. Selon les informations du très sérieux The Independent, le BvB serait disposé à débuter les négociations à partir de 60 millions de livres (soit 66 millions d'euros), prix de base défini par les Marsupiaux. Pour le plus grand soulagement de Manchester United. Bien sûr, le club allemand entend faire gonfler cette somme le plus possible et espère toujours décrocher une centaine de millions d'euros pour son prodige. Dortmund espère conclure le transfert, s'il y en a un, avant le 10 août prochain, date de sa reprise. MU est toujours l'ultra-favori, sinon le seul club en lice, pour signer le joueur.

Notre avis : A ce prix, United pourrait bien finir par réaliser son rêve de recruter Sancho.

Özil , départ en 2021

Longtemps étiqueté comme la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal, Mesut Özil est sur courant alternatif depuis quelques saisons. Voire sur la pente descendante. Le milieu de terrain n'a pas joué une minute en Premier League depuis le 7 mars dernier. Interrogé par le média turc Fanatik, son agent lui chercherait une porte de sortie... pour 2021. "Je ne pense pas que Mesut partira avant l’été 2021." Sans toutefois fermer la porte à un départ lors de cette intersaison.

Notre avis : En cas d'offre convenable, Özil pourrait envisager un départ cet été. Mais encore faut-il qu'elle arrive...

Le Barca a l'écoute pour Dembélé

Malgré des blessures récurrentes et des difficultés à s'imposer depuis son arrivée en 2017, Ousmane Dembélé souhaite rester au Barça et s'y imposer. Oui, mais voilà, le Barça a besoin de liquidités pour recruter et aurait placé l'international français sur la liste des transferts selon le quotidien Sport. Le média espagnol avance que Setien ne compterait plus sur Dembélé et privilégierait Ansu Fati.

Notre avis : Pour nous, Dembélé ne quittera pas le Barça cet été.

Le LOSC va accélérer pour David

Botman et maintenant David ? Sur le point de récupérer un beau pactole avec la vente de Victor Osimhen, Lille a fait de Jonathan David (20 ans), sa priorité. Selon La Voix du Nord, le club nordiste va prochainement formuler une offre de 30 millions d'euros pour l'avant-centre canadien de La Gantoise (48 buts et 20 passes décisives en deux saisons). Les dirigeants belges ont déjà refusé deux offres pour leur pépite : une première à 25 + 5 de bonus et une seconde à 27 + 2 de bonus.

Notre avis : Au final, le LOSC devrait parvenir à arracher le jour à son club.

La Juve prépare son offre pour Zaniolo

Selon les informations de Mediaset, la Juventus Turin accélère pour Nicolò Zaniolo. Très intéressée par son profil, la Vieille Dame proposerait le deal suivant à l'AS Rome : Bernardeschi + Romero (en prêt au Genoa), ainsi qu'une possible somme d'argent.

Notre avis : Zaniolo, c'est du (très) lourd. La Juve le sait, mais la Roma ne le lâchera pas si facilement...

