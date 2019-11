Neymar aurait refusé une offre de prolongation du PSG...

Comme chaque période de trêve internationale, la presse catalane se fait un malin plaisir à relancer le feuilleton Neymar. Ce lundi, le quotidien Sport consacre ainsi sa Une à l'international brésilien. Selon les informations du média, ce dernier aurait refusé une offre de prolongation du PSG. Elle portait sur un bail jusqu'en 2025. Un refus motivé par sa volonté de revenir au Barça. Récemment, la presse française expliquait pourtant ce dossier était au point mort, précisant que le PSG n'avait pas relancé les discussions avec le clan du joueur depuis l'été dernier.

Notre avis : On peine à croire cette information. On voit mal pourquoi les discussions auraient subitement repris entre Paris et le "Ney".

... et Thiago Silva attend la sienne

De son côté, Thiago Silva, lui, attend toujours un signe de ses dirigeants pour signer sa prolongation. En fin de contrat, le capitaine parisien a confirmé qu'il souhaitait rester au PSG. "C'est ma volonté (...) On va en discuter prochainement (...) L'idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je pense avoir participé au développement du club", a-t-il expliqué à France Football.

Notre avis : Thiago Silva a encore un très bon niveau. Le PSG va certainement le prolonger.

Le Genoa pense à Ben Arfa

Et si Thiago Motta faisait venir Hatem Ben Arfa au Genoa ? Visiblement, cette possibilité n'est pas à exclure. En effet, selon Sky Italia, le nouvel entraîneur du "Grifone" aimerait recruter son ancien coéquipier au PSG. L'été dernier, cette hypothèse avait déjà été envisagée. Mais Aurelio Andreazzoli, alors entraîneur du club italien, avait posé son veto. Tout l'inverse de Motta, qui ne dirait pas non à la venue de "HBA".

Notre avis : Le Genoa serait un beau rebond pour Ben Arfa. Reste à voir si un accord économique pourra être trouvé...

Bologne accélère pour Ibrahimovic

Mais où va rebondir Zlatan Ibrahimovic ? Après avoir annoncé son départ des Los Angeles Galaxy, le géant suédois se laisse désormais le temps de la réflexion. En attendant, Bologne continue de tout faire pour le convaincre. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport explique que Marco Di Vaio, l'un des dirigeants du club italien, est parti à la rencontre de Zlatan à Los Angeles. Ce dernier aurait d'ailleurs apprécié ce geste. L'AC Milan et le Napoli, eux, restent à l'affût.

Notre avis : Bologne fait le maximum pour convaincre "Ibra". Le joueur devrait se décider aux alentours de mi-décembre. Pour l'heure, il ne semble pas avoir fait son choix.

Batshuayi se sent bien à Chelsea

Revenu à Chelsea l'été dernier, Mitchy Batshuayi semble plus heureux que jamais chez les Blues. "Je ne sais pas pourquoi, alors que je n’y ai jamais été titulaire à part entière, mais Chelsea est mon club : c’est là que je me sens chez moi, c’est un club que j’aime profondément !", a ainsi déclaré l'international belge à la RTBF. Pour rappel, ce dernier a été prêté sucessivement au Borussia Dortmund, Valence et Crystal Palace.

Notre avis : Batshuayi a profité de l'interdiction de recrutement de Chelsea pour y avoir du temps de jeu. Pour l'instant, ça fonctionne. Il est désormais devant Olivier Giroud dans la hiérarchie des buteurs.

Les cibles de United

Relégué à 18 points de Liverpool en Premier League, Manchester United connaît un début de saison difficile. Conscient des manques de son effectif, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, aurait fait une liste de plusieurs joueurs à ses dirigeants en vue des prochains mercatos. Moussa Dembélé, l'attaquant de l'OL, en fait partie. Jadon Sancho (Dortmund) et Erling-Braut Haland (Salzbourg) aussi. Des joueurs comme Declan Rice (West Ham) et Callum Wilson (Bournemouth) seraient également visés.