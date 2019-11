Neymar souhaiterait toujours revenir au Barça...

L'information fait la Une de Mundo Deportivo ce mardi. Selon le quotidien espagnol, Neymar n'a pas abandonné son idée de revenir au Barça malgré l'échec de ses tentatives l'été dernier. Le joueur du PSG aurait même confirmé cette envie à certains joueurs blaugrana lors de ses récents déplacements à Barcelone. Le feuilleton est encore loin d'être terminé.

Notre avis : Trêve internationale oblige, les rumeurs mercato repartent de bon train. Au fond, serait-ce vraiment étonnant que le "Ney" conserve toujours un espoir de revenir un jour ou l'autre à Barcelone ?

... qui espère prolonger Messi

Du côté de la Catalogne, un autre dossier brûlant occupe l'actualité : celui de la prolongation de Lionel Messi. Selon Marca, les dirigeants du Barça aimeraient proposer un contrat à vie au numéro 10 qui, de son côté, ne souhaiterait pas négocier de nouveau contrat avant la saison prochaine. Si son envie est celle de continuer à Barcelone, la Pulga attendrait de voir si son niveau ne baisse pas dans les prochains mois. Du haut de ses 32 ans, Messi, qui espère remporter une nouvelle Ligue des champions, reste également attentif à l'évolution du projet sportif de son club.

Notre avis : On aurait tendance à dire que Messi prolongera au Barça.

Tottenham prêt à dépenser 58M pour Depay ?

L'information est à prendre avec des pincettes. Selon le Mirror, Tottenham souhaite recruter Memphis Depay au prochain mercato hivernal. Et le tabloïd britannique avance même une offre de 58 millions d'euros pour le joueur de l'OL. Pour rappel, l'international néerlandais est sous contrat jusqu'en 2021 avec les Gones.

Notre avis : On voit mal l'OL lâcher Depay en plein cours de saison.

Memphis DepayGetty Images

Haland est courtisé

Auteur de 26 buts en 18 matches cette saison avec Salzbourg, Erling Braut Haland est l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Déjà annoncé dans le viseur de la Juve, du Real Madrid ou encore du Barça, l'attaquant de 19 ans serait également dans celui du Napoli selon La Gazzetta dello Sport. Du côté de Sky Sports, on explique que Leipzig, équipe du groupe Red Bull, come Salzbourg, pourrait bien être la prochaine étape du phénomène norvégien.

Notre avis : Haland est promis à un grand club. Mais une étape intermédiaire comme Leipzig serait plus qu'une bonne idée.

Allan pourrait quitter le Napoli

C'est un véritable exode qui pourrait avoir lieu au Napoli. Après l'incroyable épisode de mutinerie, certains joueurs à l'origine de cette dernière pourraient aller voir ailleurs. Selon La Gazzetta dello Sport, Allan serait l'un d'entre eux. Courtisé par le PSG en janvier dernier, l'international brésilien aurait désormais une valeur de 50 millions d'euros sur le mercato. Environ moitié moins qu'à l'époque. Le joueur, de son côté, serait décidé à aller voir ailleurs.

Notre avis : Allan sur le marché, voilà qui serait une jolie occasion pour le PSG. Encore plus à ce prix.

Le milieu de Naples Allan, face à la SPAL, en Serie AGetty Images

Milan cherche un attaquant

Au vu de ses difficultés offensives, l'AC Milan est en quête d'un nouvel attaquant. Selon Tuttosport, trois pistes sont étudiées par le club lombard en vue de janvier prochain : Mario Mandzukic (Juventus), Dries Mertens (Napoli) et Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy).