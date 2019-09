Le Real voulait mettre une clause "blessures" pour Neymar...

Si le Barça a tout fait pour recruter Neymar l'été dernier, le Real Madrid aurait également tenté sa chance avec le PSG. Selon France Football, le club madrilène, pas forcément rassuré par l'état de santé du "Ney", voulait inclure une clause. Laquelle ? Cette dernière stipulait que le PSG devait prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur... en cas de rechute de sa blessure au pied. Le club de la capitale s'y est opposé.

Notre avis : Inimaginable que le PSG accepte une telle clause.

Vidéo - Silva : "Neymar sait qu'il a fait des erreurs" 01:08

... et Pérez revient sur la possibilité de le faire venir (avec Pogba)

Paul Pogba voulait quitter United ? Le Français est finalement resté à Manchester. Neymar souhaitait se séparer du PSG ? Faute d'un accord avec le Barça ou le Real Madrid, le "Ney" y restera encore (au moins) une saison. Dans ces deux dossiers, Florentino Pérez a tenté de rafler la mise. Sans succès. En marge de la présentation de la prochaine assemblée générale des socios, le président madriène est revenu sur cet été agité. "Nous avons suivi le cas Neymar à distance. Pareil avec Bruno Fernandes. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne reviendra pas l’année prochaine", a-t-il expliqué dans des propos relayés par la presse espagnole.

"Nous n’avons jamais autant investi. Nous avons recruté six joueurs malgré le fait d’avoir déjà un effectif très large (...) Je veux recruter les meilleurs, mais quand c’est possible. Nous sommes en train de travailler pour recruter les meilleurs joueurs dans le futur", conclut-il.

Notre avis : Le grand rêve de Pérez a un prénom et un nom : Kylian Mbappé. Méfiance, donc...

De Gea tout proche de prolonger avec United ?

Attendue depuis des mois, la prolongation de David De Gea à Manchester Unied semble plus proche que jamais. Selon le très sérieux Guardian, l'international espagnol pourrait toucher, en signant un nouveau bail, un salaire équivalent à celui de Paul Pogba, soit 16 millions d'euros par an. Pour rappel, De Gea est actuellement dans sa dernière année de contrat.

Notre avis : Voilà l'épilogue attendu d'un long feuilleton.

David De GeaGetty Images

Le PSG toujours sur les traces de Dybala ?

C'est une information signée Tuttosport ce mardi. Le quotidien italien, qui en fait d'ailleurs sa Une, affirme que le PSG et Tottenham sont toujours intéressés par Paulo Dybala. Et les deux clubs pourraient bien (encore) tenter le coup... dès le prochain mercato hivernal. Reste à voir la position de la Juventus, qui a bien conscience qu'il va falloir dégraisser au plus vite.

Notre avis : Il faudra observer le temps de jeu de Dybala en cette première partie de saison. Si ce dernier est toujours remplaçant, rien ne sera à exclure en janvier.

L'OM a refusé Wanyama

Selon les informations de France Football, l'OM a refusé, dans les dernières heures du mercato, Victor Wanyama. Alors que le dossier Valentin Rongier patinait, le club olympien se serait vu proposer le joueur de Tottenham. Mais au vu des conditions (prêt avec option d’achat fixée à 8 millions d'euros), les dirigeants marseillais ont préféré décliner.

Notre avis : Les dirigeants marseillais voulaient vraiment Valentin Rongier. Un plan B n'a quasiment jamais été envisagé.