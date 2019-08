Neymar, Dybala, OM : Rendez-vous lundi pour la Nuit du Mercato à 19h !

C’est la dernière ligne droite. Le sprint final d’un mercato qui nous aura tenu en haleine, notamment via le feuilleton Neymar. Histoire de conclure l’été ensemble, on vous donne rendez-vous lundi, à 19h, pour une Nuit du Mercato exceptionnelle en compagnie de nos journalistes Martin Mosnier, Cyril Morin et Guillaume Maillard-Pacini.

Le menu est simple : suivre les cinq dernières heures du mercato en direct avec vous. L’issue du dossier Neymar, évidemment. Mais ce n’est pas tout : entre le possible chassé-croisé Navas-Areola, l’arrivée éventuelle de Paulo Dybala ou la recherche d’un arrière-droit, le PSG risque bien de dynamiter la dernière ligne droite du mercato.

Vidéo - Feuilleton Neymar : Pourquoi il faut s'attendre à un rebondissement jusqu'à la dernière minute 04:26

À l’OM, les cas Luiz Gustavo et Valentin Rongier seront à surveiller de près tandis que l’OGC Nice pourrait encore sortir les billets pour attirer d’autres recrues. À l’étranger, la situation de Mauro Icardi sera aussi l’un des fils rouges de la soirée alors que Zinedine Zidane espère toujours recruter au milieu de terrain et rêve de Paul Pogba. Bref, la soirée sera chaude, on vous attend nombreux pour faire le bilan de ce mercato et suivre, avec nous, le sprint final.

Rendez-vous lundi 2 septembre à partir de 19h sur notre site ou sur notre page Facebook avec, en bonus, de nombreux cadeaux à gagner !