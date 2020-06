Neymar, Gueye, Pjanic… : les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce dimanche

TRANSFERTS – Le FC Barcelone toujours dans le coup pour Neymar, Wolverhampton intéressé par Idrissa Gueye, Michy Batshuayi dans le viseur de West Ham… voici notre bulletin mercato du jour.

Le Barça n’abdique pas pour Neymar

Le feuilleton Neymar n’est pas clos. Selon le média brésilien UOL Esporte, le Barça compte toujours rapatrier l’attaquant de 28 ans cet été, trois ans après son départ de Catalogne. Les dirigeants barcelonais aimeraient s’appuyer sur Andre Cury, ancien responsable de la cellule brésilienne du Barça et proche du clan Neymar, pour faire avancer le dossier. Un montant de 170 millions d’euros est notamment évoqué.

Notre avis : Le Barça ne dispose pas des finances nécessaires pour recruter Lautaro Martinez et Neymar. Il faudra faire un choix entre ces deux joueurs, ou bien utiliser plusieurs joueurs comme monnaie d’échange afin de faire baisser le montant des transactions. Et le dernier mercato estival a prouvé que le PSG n’était pas friand de ce genre de deal…

Wolverhampton en pince pour Gueye

Et si, un an après avoir quitté Everton, Idrissa Gueye retrouvait la Premier League ? Selon les informations du Sunday Express, Wolverhampton est intéressé par le milieu de terrain parisien. Toujours en course pour une qualification en Ligue des champions, les Wolves seraient prêts à investir sur Gueye en cas de départ de Ruben Neves. Ce dernier serait notamment pisté par Manchester United.

Notre avis : Difficile d’imaginer le PSG se séparer d’Idrissa Gueye seulement un an après son arrivée. Le départ du Sénégalais paraît encore plus improbable si Thomas Tuchel, qui a milité pour sa venue, reste en poste.

Liverpool pense toujours à Traoré pour oublier Werner

Si Wolverhampton cherche à renforcer son entrejeu, le club des West Midlands pourrait, aussi, devoir revoir son secteur offensif. En effet, The Mirror assure que Liverpool souhaite toujours s'offrir Adama Traoré, auteur d'une excellente saison, notamment pour effacer son échec sur le dossier Timo Werner. Le média britannique assure que les Loups pourraient également se séparer de Raul Jimenez, l'autre point fort de l'attaque de Nuno Espirito Santo. Ils réclameraient une somme supérieure à 100 millions d'euros pour lâcher le duo.

Notre avis : Adama Traoré n'a que 24 ans et est sur la pente ascendante. Liverpool, qui ne peut lui promettre du temps de jeu, pourrait aussi avoir du mal à boucler ce dossier.

Pour Pjanic, c'est le Barça ou rien

Au moins, Miralem Pjanic a les idées claires. Ce dimanche encore, Tuttosport assure que le Bosnien ne veut pas entendre parler d'un transfert ailleurs qu'au FC Barcelone. L'ancien joueur de l'OL aurait ainsi d'ores et déjà dit non à Chelsea et au Paris Saint-Germain. Problème : le club catalan n'a pas un champ d'action très élargi et aimerait pousser Arthur vers la sortie, alors que la Vieille Dame apprécie son profil. Le Brésilien, lui, serait réticent à l'idée de quitter le Barça.

Notre avis : Pour l'heure, on ne voit pas comment le Barça peut financer ce transfert. Pour Pjanic, il faut craindre un nouveau rendez-vous manqué avec le club de ses rêves.

Rocchia veut jouer ou partir de l'OM

De retour de prêt du FC Sochaux, Christopher Rocchia n'a pas caché ses ambitions à La Provence. Le latéral gauche veut une place au sein de l'effectif marseillais, ou se résoudra à partir : "J'ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m'imposer. Si l'OM veut me garder, c'est pour au minimum être la doublure. J'ai toujours dit que l'OM serait ma priorité. C'est ma ville, c'est mon club. Mais après, si un club de Ligue 1 me veut en tant que titulaire, il faut être rationnel. Je veux avoir un maximum de temps de jeu. Ma priorité, bien sûr, c'est l'OM, mais si l'OM ne compte pas sur moi, mon choix sera vite fait."

Notre avis : Si Rocchia a les épaules, l'OM ne devrait pas se priver de l'un de ses minots.

Batshuayi a un prétendant

Selon les informations du Sunday Express, Michy Batshuayi est dans le viseur de West Ham. L'attaquant belge, qui n'a jamais convaincu à Chelsea, voit encore de la concurrence arriver avec le transfert possible de Timo Werner. Les Hammers seraient prêts à payer les 44 millions d'euros demandés par les Blues.

Notre avis : Ce n'est pas le nirvana, mais Batshuayi aura là l'occasion de faire ses preuves sans avoir une concurrence insurmontable.

