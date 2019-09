Neymar convaincu par Verratti et Mbappé ?

Après un long feuilleton à l'épilogue inattendu, Neymar est finalement resté au PSG l'été dernier. Selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé et Marco Verratti ont joué un rôle prépondérant dans le choix du Brésilien. Proches du Ney, les deux joueurs ont régulièrement échangé avec lui, dans l'espoir de le convaincre de rester à Paris. Mission accomplie.

Notre avis : En cas d'accord PSG-Barça, Neymar aurait rejoint le club catalan. Et ce malgré les conseils de Mbappé et Verratti.

Vidéo - Verratti : ''Neymar ? Cela arrive même à un père et son fils d'avoir des moments difficiles" 02:50

Pogba négocie avec United

Tout comme Neymar, Paul Pogba souhaitait quitter son club l'été dernier. Courtisé par le Real Madrid, l'international français, qui aurait aimé rejoindre les Merengues, a été "contraint" de rester à Manchester United, faute d'accord entre les deux clubs. Et désormais, selon le Times, des discussions ont lieu entre le clan Pogba et les dirigeants du club anglais pour une éventuelle prolongation. Un contrat de deux années supplémentaires est évoqué. Pour rappel, le champion du monde est lié jusqu'en 2020 (+ 1 an en option) avec les Red Devils.

Notre avis : La suite de la carrière de Pogba dépendra aussi de la saison de United. Si l'objectif d'une qualification en Ligue des champions n'est pas atteint, difficile de l'imaginer rester.

Stéphan évoque le cas Ben Arfa

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Julien Stéphan est revenu sur le cas Hatem Ben Arfa, actuellement sans club depuis son départ du Stade Rennais. "Il a certainement eu des sollicitations, mais je ne connais pas aujourd’hui son niveau d’ambitions, ni ce qu’il attend exactement. Avant mon arrivée, il ne jouait pas beaucoup. J’en ai fait un élément central de l’équipe. On a vécu une belle aventure tous ensemble avec un titre à la clé", a expliqué l'entraîneur du club breton.

Notre avis : "HBA" est courtisé, notamment du côté de l'Italie. Mais visiblement, aucun projet ne semble le convaincre...

Hatem Ben Arfa lors du match opposant Rennes à Nice, le 14 avril 2019Getty Images

Wanda Nara confirme l'option d'achat pour Icardi

Oui, le PSG dispose bien d'une option d'achat dans le cadre du prêt de Mauro Icardi. C'est Wanda Nara, sa femme et agent, qui l'a confirmé dans le programme satyrique italien "Striscia La Notizia". "Si le PSG peut le racheter ? Bien sûr ! Bien sûr qu'ils peuvent, évidemment", a-t-elle confié. Selon les médias transalpins, elle se situe aux alentours de 70 millions d'euros.

Notre avis : Pas de surprise, le PSG pourra acheter Icardi s'il le souhaite en fin de saison. Dans le cas contraire, il retournera à l'Inter Milan.

Guarin ne devrait pas rejoindre Flamengo

Fredy Guarin et Flamengo, fin des négociations. Selon Mediaset, l'ancien joueur de l'Inter Milan, libre de tout contrat, ne rejoindra pas le club brésilien. La raison ? Une condition physique jugée trop précaire, le joueur ne s'entraînant pas depuis le 6 juillet.

Notre avis : Patience dans ce dossier. Un rebondissement n'est pas à exclure.