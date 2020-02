Neymar fait toujours parler à Barcelone

Candidat à la prochaine élection présidentielle du Barça, prévue pour 2021, Victor Font a évoqué le possible retour de Neymar. "Le président ne décide pas qui est recruté ou non. Mais je crois que le club ne peut pas se le permettre au niveau institutionnel et économique", a confié ce dernier à El Larguero. Difficile de faire plus clair, non ?

Notre avis : Plus le temps passe, et plus un éventuel retour de Neymar au Barça semble s'éloigner définitivement.

Vidéo - Tite : "Seuls Ronaldo et Messi sont au-dessus de Neymar" 00:44

La Juve garde un oeil sur le cas Pogba

Alors que la passe d'armes continue entre Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et Ole Gunnar Solskjær, l'entraîneur de Manchester United, la Juventus reste une spectatrice attentive de cette situation selon La Gazzetta dello Sport. La semaine passée, Raiola avait d'ailleurs déclaré que le champion du monde ne dirait probablement pas non à un retour du côté du Piémont. Pour rappel, Pogba est en fin de contrat dans un peu plus d'un an. De quoi forcément faire baisser sa valeur sur le mercato...

Notre avis : La Juve a besoin de renforts de qualité au milieu de terrain. Pogba, c'est l'idéal.

Lihadji vers le LOSC...

La tendance se confirme. Alors qu'Isaac Lihadji n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec l'OM, et ce malgré de (très) longues négociations, le LOSC serait proche de rafler la mise pour le joueur de 17 ans. Selon La Provence, le club nordiste est la destination la plus probable pour ce dernier. De quoi certainement ravir Christophe Galtier.

Notre avis : Le profil de Lihadji rentre parfaitement dans le projet du LOSC : jeune, gros potentiel et valeur montante.

Vidéo - Lihadji : L'OM perd un symbole et un trésor de guerre 03:20

... qui a été approché par l'OL pour Ikoné

Si l'OL a finalement recruté Karl Toko-Ekambi lors du dernier mercato hivernal, les pistes explorées par le club rhodanien ont été nombreuses. Selon France Football, l'une d'entre elles a même mené à Jonathan Ikoné. Mais Jean-Michel Aulas s'est alors heurté aux grosses exigences financières du LOSC, visiblement pas enclin à se séparer de l'un de ses meilleurs atouts offensifs.