Neymar parti pour rester ?

Selon Le Parisien, Neymar peut tout à fait rester finalement au Paris Saint-Germain, même si le joueur cherche toujours à partir. Cette hypothèse prend encore un peu plus d'ampleur depuis l'annonce du prochain départ de Philippe Coutinho au Bayern Munich. Pour Sport, au contraire, le départ de Coutinho rapproche Neymar de la Catalogne. L'Equipe pense que le Real Madrid est plus que jamais dans le coup.

Notre avis : Un feuilleton évidemment bien loin d'être terminé.

Balotelli à Brescia, ce serait fait

Selon La Gazzetta dello Sport, l'arrivée de Mario Balotelli à Brescia est actée. L'attaquant signera un contrat d'un an, pour un salaire de 1,5 million d'euros annuels, sans oublier les bonus et un renouvellement automatique en cas de maintien.

Notre avis : Reste à savoir quel sera le degré de motivation du joueur.

L'offre de l'OM ne suffit pas pour Rongier

Selon Canal+, l'Olympique de Marseille piste toujours le milieu de terrain Valentin Rongier. Toutefois, le club phocéen ne proposerait pas assez pour le capitaine du FC Nantes. Les 13 millions d'euros ne satisferaient pas le président Waldemar Kita, qui en demande 25 millions.

Notre avis : Marseille pourra difficilement augmenter son prix.

Marseille discute pour Miranda

Selon La Provence, l'Olympique de Marseille n'a pas abandonné la piste menant au Barcelonais Juan Miranda. Le FC Barcelone ne serait pas contre le prêter dans le sud de la France. Toutefois, l'OM voudrait inclure une option d'achat.

Notre avis : Un bon coup pour Marseille, si cela se concrétisait.

Monaco ou l'AS Rome pour Rugani ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Daniele Rugani est plus que jamais sur le départ de la Juventus, qui demande 25 millions pour son défenseur de 25 ans. Ce dernier intéresse à la fois l'AS Rome, mais également Monaco, qui aurait d'ailleurs fait une offre bien plus intéressante. Le joueur peut débarquer sur le Rocher, sous la forme d'un prêt, selon Le Corriere dello Sport. Le FC Barcelone est également une destination crédible, selon Tuttosport.

Notre avis : La concurrence s'annonce rude pour Monaco.

Gonalons de retour en France ?

Selon L'Equipe, Maxime Gonalons est sur les tablettes du Stade Rennais. L'ancien milieu de terrain de l'OL, sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en 2021, serait espéré par le club breton pour compenser le départ à Lille de Benjamin André.

Notre avis : Il aurait alors l'opportunité de pouvoir enfin se relancer.

Maxime Gonalons (AS Rome)Getty Images

Lacazette et Aubameyang bientôt prolongés ?

Arsenal pourrait prolonger ses deux attaquants, Alexandre Lacazette, encore sous contrat jusqu'en 2022, et Pierre-Emerick Aubameyang, encore sous contrat jusqu'en 2021. C'est Unai Emery, leur entraîneur, qui l'a confié, vendredi : "Ce sont des joueurs très importants pour le club et leurs contrats doivent être en adéquation avec ce qu'ils nous apportent. Le club y travaille."

Notre avis : Arsenal aurait tout intérêt à le faire rapidement.

Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang lors de la finale de la Ligue EuropaGetty Images

Pulisic au Real Madrid ?

Selon As, le Real Madrid a une alternative à Neymar. Et il s'agirait du milieu de terrain international américain de Chelsea, Christian Pulisic (20 ans).

Notre avis : Chelsea ne va pas lâcher un joueur tout juste arrivé dans l'effectif. Le club londonien ne peut pas enregistrer de joueurs, donc personne d'important ne partira.

Naples veut Icardi

Le Corriere dello Sport affirme que Naples veut vraiment l'attaquant Mauro Icardi, indésirable du côté de l'Inter Milan. La Juventus Turin reste également sur le coup. Avec la prolongation d'Edin Dzeko, l'AS Rome a lâché l'affaire.

Notre avis : Pas sûr que l'Inter Milan ne fasse pas traîner ce dossier.

Les discussions Lovren-AS Rome rompues

Selon Le Corriere dello Sport, les discussions entre Dejan Lovren (Liverpool) et l'AS Rome ont été rompues. Le club romain a d'ailleurs depuis signé le jeune Mert Cetin. Toutefois, La Louve se laisse le droit de recruter un autre défenseur et regarde, pour cela, du côté du Torino. Nicolas Nkoulou et Armando Izzo sont des pistes.

Notre avis : L'AS Rome a clairement revu ses ambitions à la baisse, sur ce poste.

L'Inter veut Alexis Sanchez

Selon Sky Sport Italia, l'Inter étudie la possibilité de recruter Alexis Sanchez, après avoir échoué sur le dossier Edin Dzeko, qui a fini par prolonger à l'AS Rome.

Notre avis : L'énorme salaire du Chilien va sûrement être un frein.

L'option Mariano Diaz pour l'AC Milan ?

Selon As, l'attaquant Mariano Diaz, plus que jamais sur le départ du Real Madrid, a des chances de rebondir du côté de l'Italie. L'AC Milan en aurait, en effet, fait une option envisageable. Toutefois, le club lombard privilégie toujours la piste Angel Correa, pensionnaire de l'Atlético de Madrid.

Notre avis : Reste à savoir s'il souhaite aller dans un club où il a des chances de jouer.

Sanches veut partir mais le Bayern tient à lui

Encore sous contrat jusqu'en 2021 avec le Bayern Munich, Renato Sanches (21 ans) s'est confié à Sport1 et n'a pas caché ses envies de départ : "Ce n'est pas une bonne situation pour moi. C'est la deuxième fois que je veux m'en aller dans un autre club et qu'ils m'en empêchent. Cinq minutes de jeu (ndlr : contre le Hertha Berlin (2-2) vendredi), ce n'est pas suffisant". Le club bavarois ne veut pourtant pas le lâcher, selon Kicker.

Notre avis : Étonnant de continuer à garder un joueur qui joue si peu.

Un départ de Sancho en 2020 ?

Selon Le Daily Mail, Jadon Sancho quittera le Borussia Dortmund l'été prochain. Le club allemand s'attend à recevoir des offres à ce moment-là. Manchester City et Manchester United pourraient notamment se mettre sur les rangs pour l'attaquant international anglais de 19 ans.

Notre avis : Ce sera a priori très compliqué de le retenir.

Nice avance pour Dolberg

Nice-Matin croit savoir que l'OGC Nice avance bien sur le dossier de l'attaquant danois de l'Ajax Amsterdam Kasper Dolberg. Un transfert qui serait même "en bonne voie".

Notre avis : Un bon pari pour l'avenir.