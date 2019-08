Neymar ne retournerait pas au FC Barcelone cet été

Neymar ne retournera pas au FC Barcelone cet été, selon Catalunya Radio. Le club catalan aurait fait une croix définitive sur le joueur. Selon Mundo Deportivo, le Barça en a ainsi informé ses cadres (Lionel Messi, Gerard Piqué et Sergio Busquets) mais également Neymar lui-même. Selon Sport, Neymar était prêt à mettre de l'argent, soit au moins 20 millions, pour faciliter son retour en Catalogne. Avant la rencontre contre Osasuna, Guillermo Amor, le directeur des relations institutionnelles du club, a dit quelques mots à Movistar, et pour lui le dossier Neymar n'est pas forcément refermé : "Beaucoup de choses ont été dites. Rien n'est fait ou bouclé. On attend de voir ce qui va se passer, quelque chose peut toujours arriver jusqu'à la dernière minute."

Notre avis : Un feuilleton qui ne pourra connaître son épilogue que le 2 septembre à 23h59.

Areola au Real plus d'un an ?

Selon L'Equipe, Alphonse Areola (26 ans), annoncé avec une grande insistance en prêt du côté du Real Madrid, est susceptible d'y rester longtemps. Alors que le champion du monde sera la doublure de Courtois, ses performances pourraient déterminer la durée de son bail en Espagne. Le Parisien est attendu à Madrid samedi pour y passer sa visite médicale.

Notre avis : A lui désormais de s'employer pour ne pas rester qu'un numéro deux.

Alphonse Areola avec le PSG, 2019Getty Images

Un nouveau gardien en prêt à Paris ?

Selon Carrusel Deportivo, Sergio Rico, gardien de but du FC Séville, va être prêté avec option d'achat au Paris Saint-Germain. Les deux clubs auraient trouvé un accord total, alors que le joueur est attendu dimanche pour passer sa visite médicale. Sa signature devrait intervenir entre dimanche et lundi.

Notre avis : Bulka devrait donc bien être le troisième gardien du club.

Le Betis est intéressé par Paredes et Jesé

Selon RMC Sport, le Betis Séville est intéressé par les profils de Leandro Paredes et Jesé. L'Argentin ne sera pas retenu et pourrait ainsi être prêté avec option d'achat.

Notre avis : Paris pourrait plus céder de joueurs qu'en recruter, en cette fin de mercato.

Luiz Gustavo en Turquie, ça se complique

Selon L'Equipe, les négociations entre l'OM et Fenerbahçe pour Luiz Gustavo sont au point mort. Le club turc avait fait une première offre de 3 millions d'euros plus des bonus, refusée catégoriquement par la direction marseillaise. Ce qui bloque désormais, c'est que Jacques-Henri Eyraud aimerait un paiement en une fois, contrairement à Fenerbahçe qui aimerait échelonner le paiement.

Notre avis : Un dossier qui commence à traîner en longueur.

Luiz Gustavo et Valentin Rongier, lors de Nantes-OM (0-0), en août 2019, comptant pour la 2e journée de Ligue 1.Getty Images

Falcao à Istanbul dimanche ?

Radamel Falcao (33 ans) souhaite quitter Monaco. Avec l'arrivée très probable de Jean-Kévin Augustin en Principauté, son rêve devrait pouvoir être exaucé. L'attaquant colombien, qui va rejoindre Galatasaray, est attendu à Istanbul dès dimanche pour sa visite médicale, selon France Football.

Notre avis : Si Monaco le lâche enfin, c'est que le club est sûr de son mercato en attaque.

Zidane reste évasif sur le cas Navas

Présent en conférence de presse, Zinédine Zidane a parlé mercato. Interrogé sur le cas Keylor Navas, annoncé avec une très grande insistance du côté du Paris Saint-Germain, l'entraîneur du Real Madrid s'est montré assez évasif : "Tout peut arriver. Keylor sera avec nous pour ce match demain (dimanche). Jusqu'au 2 septembre, comme toujours, tout peut arriver. Il va voyager avec nous et demain (dimanche) nous avons un match important. Jusqu'à lundi minuit, tout peut arriver, un coup fumant, deux coups fumants, mais l'important c'est le match de demain (dimanche)."

Notre avis : Il ne veut certainement pas trop en dire, comme c'est le cas sur chaque dossier de ce mercato.

Zinedine Zidane sends his support to Luis EnriqueEurosport

Un accord trouvé pour l'arrivée de Bruno Fernandes au Real Madrid ?

Selon la presse portugaise dont le Correio da Manhã, un accord a été trouvé avec le Sporting pour l'arrivée du milieu de terrain international portugais Bruno Fernandes du côté du Real Madrid. Toutefois, son arrivée ne pourra se faire d'ici la fin de ce mercato estival et pourrait intervenir cet hiver voire l'été prochain. Les Merengue devraient débourser la somme de 70 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Le Real s'est sûrement réveillé trop tard sur ce dossier.

L'avenir d'Eriksen tranché ce samedi

Selon Mauricio Pochettino, le Danois Christian Eriksen, encore sous contrat jusqu'en juin 2020 et suivi notamment par le Real Madrid, devrait voir son avenir être fixé ce samedi. L'entraîneur de Tottenham s'est confié, à ce propos, au Telegraph : "Nous saurons samedi si Christian sera ou non avec nous. C'est le plus important. Après, il y a le match dimanche et pas vraiment de temps pour faire quelque chose. Il travaille dur. S'il jouera ? C'est à moi et mon staff de décider, il faut être juste."

Notre avis : Il faudrait un énorme retournement de situation pour qu'Eriksen parte cet été.

Pochettino dément les rumeurs de démission

De récentes rumeurs faisaient état d'une possible démission de la part de Mauricio Pochettino de son poste d'entraîneur de Tottenham, après le derby contre Arsenal prévu dimanche (17h30). Pourtant, le principal intéressé a formellement démenti, dans une interview accordée à Sky Sport. De telles histoires "créent de gros, gros problèmes qui n'existent pas" et ces rumeurs sont "stupides".

Notre avis : Ce serait étonnant qu'il parte à ce moment-là de la saison.

Mauricio PochettinoGetty Images

Rennes veut Cornet

Selon L'Equipe, Rennes est fortement intéressé par le profil de l'attaquant international ivoirien Maxwel Cornet (22 ans), pensionnaire de l'Olympique Lyonnais. Le club breton aurait même déjà transmis une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Toutefois, l'OL l'aurait refusée, estimant même son joueur intransférable. Les négociations restent toutefois ouvertes.

Notre avis : Rennes va donc devoir se montrer plus convaincant et Lyon pourrait bien céder en ces derniers jours.

Nice annonce Nsoki (officiel)

Ce samedi via Twitter, le club de Nice a officialisé l'arrivée, en provenance du Paris Saint-Germain, du latéral gauche (ou défenseur central/ou milieu défensif) français Stanley Nsoki (20 ans).

Notre avis : Nice a eu un mercato plus court mais n'a pas perdu son temps.