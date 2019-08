Neymar : partira, ne partira pas ?

D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone est de plus en plus pessimiste quant à l'éventualité d'un transfert de Neymar. L'inflexibilité du Paris Saint-Germain et le manque de liquidités ne faciliteraient pas la tâche des Catalans. Selon Sport, le Real Madrid, de son côté, poursuit toujours les négociations avec le PSG concernant le Brésilien. Florentino Perez aurait même contracté un prêt bancaire, alors que la Maison Blanche souhaite présenter la star la semaine prochaine. Selon Téléfoot, Neymar, encore sous contrat jusqu'en juin 2022, est susceptible de rester finalement à Paris, une saison supplémentaire. L'entourage du joueur et le club parisien souhaiteraient régler ce dossier au plus vite.

Notre avis : Un feuilleton qui n'évolue plus vraiment, au final.

Le PSG sur Zaha ?

Selon le Sunday Mirror, en cas de départ de Neymar, le Paris Saint-Germain tentera de recruter Wilfried Zaha. Courtisé cet été par Arsenal mais également et surtout par Everton, l'attaquant ivoirien est finalement resté du côté de Crystal Palace.

Notre avis : Difficile d'imaginer Crystal Palace laisser partir son joueur cet été.

Wilfried Zaha of Crystal Palace during the Premier League match between Crystal Palace and AFC Bournemouth at Selhurst Park on May 12, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

Falcao ne veut pas prolonger

Selon La Gazzetta dello Sport, Radamel Falcao refuse de prolonger son contrat avec l'AS Monaco. L'attaquant colombien de 33 ans, encore sous contrat jusqu'en 2020, ne souhaite plus rester sur le Rocher, alors que son nom circule régulièrement à Galatasaray.

Notre avis : Reste désormais à savoir si le joueur va finir par partir… ou aller au clash ?

Luiz Gustavo, toujours plus proche de la Turquie

La Provence croit savoir que Luiz Gustavo (Marseille) est tout proche de rejoindre Fenerbahçe. Montant du transfert : 5,5 millions d'euros. Présent en conférence de presse ce dimanche, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a notamment évoqué son cas : "Rien de nouveau dans ce dossier, c'est une mauvaise chose que le mercato soit ouvert quand tu as commencé la saison, il reste ce type de doutes. Luiz est un très bon joueur et il est très professionnel, ça ne va pas affecter sa prédisposition pour le match, on va compter sur lui jusqu'à la fin du mercato, on n'a pas de problème avec lui."

Notre avis : Un dossier qui devrait rythmer la fin du mercato marseillais.

Vidéo - 3e j. - Villas-Boas : ''Rien de nouveau pour Luiz Gustavo'' 01:00

Gourcuff évoque l'avenir de Rongier

Après la victoire du FC Nantes contre Amiens (2-1) ce samedi, Christian Gourcuff s'est présenté en conférence de presse. L'entraîneur des Canaris a notamment évoqué l'avenir de Valentin Rongier, annoncé sur le départ, notamment du côté de l'Olympique de Marseille : "Je ne vais pas psychoter. On connaît les données du foot pro. Pour l'instant, le club ne sait pas, lui non plus et moi non plus. Bien sûr que s'il devait partir, ce serait une perte."

Notre avis : L'entraîneur n'a surtout pas envie de prendre des risques dans ses propos.

Christian GourcuffEurosport

Le FC Barcelone ne s'intéresse pas à Bentancur

La nouvelle avait pourtant fait grand bruit ce samedi. Le FC Barcelone ne serait finalement en aucun cas intéressé par le milieu de terrain de la Juventus Turin Rodrigo Bentancur (22 ans). C'est en tout ce que croit savoir Mundo Deportivo.

Notre avis : Cela montre bien que le Barça cherche toujours à se concentrer en priorité sur le retour de Neymar.

Direction l'Espanyol pour Rodrygo ?

Selon Sport, Rodrygo est susceptible de partir à l'Espanyol Barcelone, sous la forme d'un prêt. Le jeune Brésilien pourrait être amené à aller en Catalogne, surtout en cas d'arrivée de Neymar à Madrid.

Notre avis : Le Real sait déjà qui sacrifier alors que l'arrivée de Neymar est encore bien loin d'être acquise.

Manchester United piste un gardien

Selon The Sun, en cas de départ de David De Gea, encore sous contrat jusqu'en 2020 mais qui n'a toujours pas signé de prolongation, Manchester United a déjà trouvé son remplaçant. En effet, les Red Devils pisteraient le portier du Dinamo Zagreb Dominik Livakovic.

Notre avis : Le club fait bien de déjà préparer l'avenir.

Dybala plus que jamais sur le départ

Selon La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala est plus que jamais sur le départ de la Juventus Turin. Ces derniers jours, les rumeurs d'un échange entre Mauro Icardi et Paulo Dybala se multiplient. La rumeur Paris Saint-Germain est également encore d'actualité. Toutefois, Jorge Atun, l'agent du joueur, a déclaré à Tuttosport : "Un voyage imminent à Paris ? Non, je n'en prévois pas. Paulo doit profiter du moment avec la Juventus, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur."

Notre avis : Sans assurance de temps de jeu, difficile de retenir l'Argentin.

Naples n'a pas abdiqué pour James Rodriguez

A l'heure actuelle, James Rodriguez est toujours un joueur du Real Madrid. Mais rien ne dit que cela sera toujours le cas à la fin du marché des transferts. D'après le Corriere dello Sport, Naples n'a en tout cas pas renoncé à l'idée de recruter le milieu colombien.

Notre avis : Difficile de croire à un départ alors que le joueur était titulaire contre Valladolid.

La Liga - Real Madrid - James RodríguezGetty Images

L'AC Milan retient Donnarumma, Suso et Kessié

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Zvonimir Boban a fait le point sur le mercato. Le directeur général de l'AC Milan a notamment fermé la porte à Gianluigi Donnarumma, Suso et Franck Kessié.

Notre avis : Le club va maintenant devoir avoir de bons arguments pour ses joueurs concernés.

Correa en route vers Milan ?

C'est un dossier qui est peut-être sur le point d'aboutir. A en croire les informations de Marca, un émissaire de l'AC Milan, à savoir Zvonimir Boban, est annoncé à Madrid lundi afin de boucler le transfert d'Angel Correa. Pour rappel, l'Atlético Madrid réclamerait 50 millions d'euros pour son attaquant argentin.

Notre avis : Un feuilleton qui pourrait donc avoir trouvé son épilogue.

Angel Correa con la maglia dell'Atletico Madrid durante l'International Champions Cup 2019 (Getty Images)Getty Images

Werner prolonge jusqu'en 2023

Via Twitter ce dimanche, le club du RB Leipzig a annoncé la prolongation de contrat, jusqu'en 2023, de son attaquant Timo Werner. Ce dernier aura même une clause libératoire qui s'élevera aux alentours des 30 millions d'euros, selon Kicker.

Notre avis : Le club est conscient de l'argent qu'il pourra récupérer sur son joueur à l'avenir.