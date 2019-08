Des ultimatums dans le dossier Neymar ?

Selon la RAC1, le Paris Saint-Germain avait posé un ultimatum au FC Barcelone. Le Barça, qui pense inclure notamment Dembélé dans un nouveau deal, selon Sport, devait soumettre une proposition bien supérieure aux précédentes, avant ce vendredi midi. Sans accord à ce moment-là, Paris se serait alors tourné uniquement vers le Real Madrid. Un ultimatum finalement posé également au Real Madrid et à la Juventus Turin, selon d'autres sources. Toutefois, selon Mundo Deportivo, c'est l'entourage de Neymar qui a posé un ultimatum au Barça. Selon As, il n'est pas à exclure que Neymar, qui n'a finalement pas l'intention, selon El Chiringuito TV, de faire d'efforts sur son salaire et demande 35 millions annuels alors qu'il en touche 36,8 au PSG, reste, car la "relation entre Neymar, son père et les représentants du PSG s'est améliorée de façon spectaculaire" et de façon positive.

Notre avis : Un feuilleton décidément sans fin.

Le PSG se rapproche de Navas, mais Zidane compte sur lui

En quête d'un numéro 1, Paris a presque bouclé l'arrivée de Keylor Navas, selon les médias espagnols. De son côté, Marca annonce que les négociations sont très avancées entre les parties et que ce transfert est en passe de se boucler. Mundo Deportivo confirme et annonce que le gardien madrilène est proche du club parisien. Du côté du Parisien, la prudence est de rigueur. Le quotidien précise que si Navas est bel et bien enclin à une arrivée à Paris, le PSG, lui, est plus mesuré. En conférence de presse, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé ne pas envisager un départ de Keylor Navas : "Je ne l'envisage pas du tout, pour plein de raisons. C'est un joueur important, il l'a démontré tout au long de sa carrière. C'est un joueur qui va compter dans mon équipe, c'est ça le message. (...) J'ai envie de continuer l'aventure avec Navas, je sais qu'il va apporter sa pierre à l'édifice pour être compétitif."

Notre avis : Un dossier qui est bien loin d'être terminé.

Vidéo - Transferts - Zidane compte sur Navas 00:53

Pjanic relancé par le Paris Saint-Germain ?

Selon Le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge concernant Miralem Pjanic. Les dirigeants parisiens se seraient tout récemment renseignés auprès de leurs homologues.

Notre avis : Difficile d'imaginer la Juventus Turin s'en séparer.

Choupo-Moting ne veut pas quitter le PSG

Courtisé notamment par Lecce, Eric Maxim Choupo-Moting semble bien parti... pour rester au PSG. En effet, selon les informations de L'Équipe, l'attaquant parisien, sous contrat jusqu'en juin 2020, est susceptible de décliner la proposition du club italien.

Notre avis : Si le joueur ne veut pas quitter le club, difficile de l'y obliger.

Eric Choupo-Moting lors de la rencontre PSG-Strasbourg / Ligue 1Getty Images

L'OM veut garder Luiz Gustavo… qui veut partir

Courtisé par Fenerbahçe, Luiz Gustavo pourrait rester à l'OM. Le Brésilien dispose toujours d'une offre de prolongation de contrat, selon L'Equipe. Pourtant, selon RMC Sport, Luiz Gustavo, encore sous contrat jusqu'en 2021, veut quitter l'Olympique de Marseille et prendre la direction de Fenerbahçe. Le club turc proposerait 5,5 millions d'euros, alors que Marseille en demande 10 millions.

Notre avis : Marseille va devoir trouver les bons arguments pour le retenir.

La piste Laxalt pour Marseille ?

Selon La Gazzetta dello Sport, l'Olympique de Marseille s'intéresse de près à la piste menant au milieu latéral gauche (ou arrière gauche) international uruguayen de l'AC Milan Diego Laxalt (26 ans). L'Olympique Lyonnais et l'Atalanta Bergame sont également sur le coup.

Notre avis : Reste à savoir si Marseille en a les moyens financiers.

Falcao retenu par Monaco

Radamel Falcao prend son mal en patience. Alors que l'attaquant colombien est d'accord avec Galatasaray, le vice-président de l'AS Monaco Oleg Petrov le retient, selon L'Equipe. Une situation qui agace le joueur. Malgré les arrivées de Wissam Ben Yedder et Islam Slimani, son départ n'avance guère. Et les jours défilent. Un nouveau rendez-vous pourrait avoir lieu dans les prochaines heures entre les parties concernées. Présent en conférence de presse ce vendredi, Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco, a évoqué son cas : "Falcao ne joue pas parce qu'il est blessé, il a des douleurs au pied. Et même s'il veut partir, je suis sûr que quand il pourra jouer, il sera motivé. C'est un grand professionnel. Je n'aime pas entendre qu'un joueur ne jouera pas parce qu'il n'est pas motivé. Falcao ne joue pas car il s'est blessé cette semaine. Cela fait deux ans qu'on parle d'un départ, il a toujours été professionnel et investi."

Notre avis : Monaco n'a pas besoin d'aller au clash avec un joueur qui a marqué son histoire, en ce début de saison compliqué.

Radamel FalcaoGetty Images

Monaco : A.Silva et Maripan en approche, quid de Kessié ?

Selon L'Equipe, l'AS Monaco va se renforcer dans les prochains jours. L'ASM devrait récupérer deux joueurs : Adrien Silva et Guillermo Maripan. Déjà prêté au club du Rocher la saison passée, Silva va donc faire son retour. Un transfert ne serait pas exclu même si un nouveau prêt de Leicester City est aussi dans les tuyaux. Et si Monaco espère toujours récupérer un autre joueur pour renforcer son entrejeu (Tiemoué Bakayoko, Frank Kessié (qui veut finalement rester à l'AC Milan selon Sky Italia)…), L'Equipe annonce que Monaco s'active également en défense. Le club de la Principauté discute ainsi pour Guillermo Maripan, le défenseur d'Alavés. Selon la Cadena Cope, son entraîneur, Asier Garitano, confirme. Un accord a été trouvé pour un transfert qui pourrait s'élever à 18 millions d'euros.

Notre avis : Monaco risque encore de faire beaucoup parler, en cette fin de mercato.

Pour Zidane, Bale "veut rester"

En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a évoqué la situation de Gareth Bale : "On doit continuer ainsi. Tout le monde sera important. Ce sont des joueurs qui ont de la qualité, qui veulent jouer et je compte sur eux. Ce qui a changé c'est qu'il va rester. Le plus important c'est qu'il veut rester. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses autour de lui. J'ai dit des choses. C'est un joueur important, il l'a démontré. Maintenant il doit à nouveau démontrer que c'est un joueur important."

Notre avis : Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici le 2 septembre.

Vidéo - Real Madrid - Zidane : "Bale veut rester" 00:42

Cinq joueurs poussés vers la sortie par la Juve ?

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin, pour pouvoir recruter Mauro Icardi, veut céder Blaise Matuidi, Emre Can, Rodrigo Bentancur, Daniele Rugani mais également Mario Mandzukic.

Notre avis : Pas sûr que la Juventus se sépare de tous ces joueurs, cet été.

Sanchez à l'Inter, pourquoi ça bloque

Pour voir Alexis Sanchez rejoindre l'Inter Milan, il va falloir encore patienter. Selon Sky Italia, le club lombard discute toujours avec Manchester United pour l'épineuse question du salaire du joueur, qu'il souhaite diviser avec les Red Devils. Les discussions sont toujours en cours entre les parties. L'optimisme règne toujours dans le dossier.

Notre avis : Les deux clubs vont devoir faire chacun des efforts à ce niveau-là.

Alexis SanchezGetty Images

L'AC Milan ne lâche pas Correa

Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant argentin Angel Correa, pensionnaire de l'Atlético Madrid, a été relancé par l'AC Milan. Si les clubs n'étaient pas encore parvenus à un accord, la formation italienne aurait formulé une nouvelle offre de 42 millions d'euros.

Notre avis : Encore un feuilleton qui a bien du mal à se terminer.

Gonalons vers Besiktas ?

Maxime Gonalons est face à son destin. Courtisé par le Stade Rennais, le milieu de terrain de l'AS Rome a reçu, ces dernières heures, une offre de Besiktas selon Sky Italia. Et cette dernière, qui serait un prêt avec option d'achat, le ferait sérieusement réfléchir. Alors, que va faire l'ancien joueur de l'OL ?

Notre avis : A lui de choisir le bon club pour enfin se relancer.

Stéphan confirme un intérêt pour Gnagnon

Après une saison au FC Séville, Joris Gnagnon pourrait bien faire son come-back au Stade Rennais. Selon les informations de L'Equipe, l'international Espoirs est susceptible de revenir sous la forme d'un prêt d'une saison. Présent en conférence de presse, Julien Stéphan a confirmé cette piste : "C'est un joueur qui connaît bien le club. Il présente des garanties. Ce n'est pas encore fait. Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. S'il est amené à venir, on l'accueillera avec plaisir. Il a besoin de se relancer. Il est très revanchard. On pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. On a une relation particulière, on se connaît depuis longtemps. Son profil est intéressant."

Notre avis : Le club et le joueur y trouveraient leur compte.