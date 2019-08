Un échange Modric-Neymar ? …

D'après Sky Italia, le FC Barcelone n'est pas le seul club à faire le forcing pour Neymar. Le Real Madrid serait disposé à proposer un échange et pourrait ainsi inclure Luka Modric dans la transaction, selon la volonté de Florentino Perez. L'opération serait toutefois particulièrement compliquée.

Notre avis : Le Real Madrid ne semble donc pas avoir lâché l’affaire mais voir Neymar chez les Merengue plutôt qu’au FC Barcelone paraît peu probable.

… pour une décision sur l’avenir du Brésilien la semaine prochaine ?

Selon Sport, le Paris Saint-Germain commence à véritablement perdre patience concernant Neymar. D'après le média local, "c'est la guerre" entre le joueur et le club parisien. Le Brésilien souhaitant plus que jamais retourner au FC Barcelone. C'est pourquoi le PSG s'apprêterait à prendre une décision la semaine prochaine concernant l'avenir de sa star.

Notre avis : Malgré tous ces bruits, il est difficile de penser que le Paris Saint-Germain brade son joueur. Le FC Barcelone doit encore avoir les moyens de s’aligner dessus.

Dénouement à venir pour Trapp ?

A en croire les dernières informations de Sky, le gardien de but allemand du Paris Saint-Germain Kevin Trapp, annoncé avec insistance sur le départ depuis de nombreuses semaines, pourrait rapidement voir son avenir se décanter, d'ici 72 heures. Le principal intéressé aimerait retourner du côté de l'Eintracht Francfort, où il était prêté l'an passé.

Notre avis : Un départ de l’Allemand et le Paris Saint-Germain reviendrait automatiquement sur le devant de la scène, en quête d’un nouveau gardien.

Nsoki n’ira pas à Newcastle

A en croire les dernières informations de RMC Sport, Nsoki, pensionnaire du Paris Saint-Germain, n'ira finalement pas à Newcastle. Les deux clubs auraient trouvé un accord autour de 11 millions d'euros, mais les Magpies et le joueur parisien, en revanche, ne parviendraient pas à s'entendre.

Notre avis : Le Paris Saint-Germain pourrait donc conserver un jeune prometteur, après en avoir perdu plusieurs depuis le début de ce mercato estival.

L'entraîneur de Leicester confirme pour Maguire

Selon la BBC, Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, a confirmé l'accord qui existe concernant son défenseur Harry Maguire. Ce dernier n'est donc plus très loin d'un départ vers Manchester United. "Je pense que c'est une vente incroyable. Les deux clubs ont trouvé un accord. Il y a encore des discussions personnelles et Harry doit passer sa visite médicale. C'est un joueur spécial, ce n'est pas quelqu'un que vous avez envie de perdre", a déclaré le coach. Pour rappel, cet accord tournerait autour de 92 millions d'euros, selon la presse anglaise.

Notre avis : Un transfert qui ne fait donc plus guère de doutes. Ne manque désormais plus que l’officialisation.

Harry MaguireGetty Images

Pas d’accord entre Dybala et Manchester United

Selon Sky Sports, Manchester United n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'attaquant argentin Paulo Dybala. Ce dernier serait donc encore bien loin de l'Angleterre et de la Premier League. Des détails devraient encore être réglés, comme le salaire ou encore les droits à l'image.

Notre avis : Un dossier qui traîne véritablement en longueur et il n’est pas encore sûr que l’Argentin quitte son club.

Paulo DybalaGetty Images

Suso bientôt en Ligue 1 ?

D'après les dernières informations de Tuttosport, le milieu de terrain offensif international espagnol de l'AC Milan Suso (25 ans), encore sous contrat jusqu'en juin 2022, est pisté par deux clubs français, à savoir l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. On parle également de l'AS Rome et de l'Atlético Madrid comme destinations potentielles. Un transfert pourrait se conclure autour de 30 millions d'euros.

Notre avis : Un bon profil qui ferait du bien aux deux équipes françaises, surtout avec le transfert de Nabil Fekir vers le Betis Séville et le possible départ de Florian Thauvin.

Les deux clubs de Gênes sur Ben Arfa ?

Alors que l'intérêt de la Sampdoria pour Hatem Ben Arfa était évoqué récemment, L'Equipe indique ce samedi que l'ancien Parisien est également sur les tablettes du Genoa. Même si l'Espagne reste encore une destination crédible.

Notre avis : Le joueur ne manque pas de prétendants mais l’annonce de sa future destination continue donc de se faire attendre.

L'Ajax doit encore donner son accord pour Van de Beek

A en croire les dernières informations de Marca, l'Ajax Amsterdam doit encore donner son accord au Real Madrid pour le transfert de Donny van de Beek. Les Merengue et le joueur auraient, quant à eux, déjà trouvé un accord. Ce samedi, Erik Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, avait ainsi déclaré, dans des propos rapportés par As : "Si le Real vient pour lui, on ne pourra pas faire grand-chose". Le transfert serait estimé à 60 millions d'euros.

Notre avis : Une arrivée qui pourrait mettre en péril d’autres venues à ce poste, comme par exemple celle d'un certain Paul Pogba.

Un prêt payant pour Coutinho ?

D'après le Sun, le FC Barcelone est disposé à se séparer de Philippe Coutinho, peu importe la manière. D'ailleurs, les Blaugrana ne seraient pas contre un prêt payant. L'ancien de Liverpool aurait été proposé à des formations de Premier League, dans ce cadre-là, contre la somme d'environ 30 millions d'euros.

Notre avis : Le FC Barcelone ne compte vraiment plus sur Coutinho, comme le prouve cette option.

Un accord Barça-Betis pour Junior Firpo ?

Selon Sport, le FC Barcelone est tout proche d'un accord avec le Betis Séville, pour cinq saisons, concernant l'Hispano-Dominicain Junior Firpo (22 ans). Après la vente de Malcom, l'arrivée du latéral gauche, sur les tablettes du Barça depuis de nombreuses semaines déjà, devrait être facilitée. Le montant du transfert devrait avoisiner les 20 millions d'euros. Selon Mundo Deportivo, la visite médicale pourrait même intervenir ce week-end.

Notre avis : Depuis le départ officiel de Malcom, l’arrivée de ce latéral gauche n’est plus qu’une question d’heures. Jordi Alba aura enfin sa doublure.

Marseille veut Miranda

A en croire Sport, l'Olympique de Marseille veut recruter le jeune latéral Juan Miranda, pensionnaire du FC Barcelone. Toutefois, ce dernier serait aussi particulièrement suivi par la Juventus Turin. La Vieille Dame serait même disposée à y mettre le prix.

Notre avis : Face à la Juventus Turin, l’Olympique de Marseille va difficilement pouvoir s’aligner pour pouvoir attirer un jeune joueur prometteur.

Strootman à l’Inter Milan ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Kevin Strootman, pensionnaire de l'Olympique de Marseille, pourrait prendre la direction de l'Inter Milan. Le club lombard cherche, en effet, un remplaçant à Radja Nainggolan qui prend la direction de Cagliari.

Notre avis : Si cette piste se concrétisait, l’Inter Milan ferait une bonne affaire avec un joueur qui a une revanche à prendre.

Kevin StrootmanGetty Images

Subasic sur le départ ?

Selon L'Equipe, l'AS Monaco pourrait libérer son gardien de but international croate Danijel Subasic (34 ans), encore sous contrat jusqu'en juin 2020. Avec le recrutement de Benjamin Lecomte, arrivé en provenance de Montpellier, la tendance irait donc vers un départ pour le vice-champion du monde.

Notre avis : Après la dernière saison du Croate, un départ ne serait véritablement pas une surprise.

Icardi ne voudrait plus bouger

Selon TMW, Mauro Icardi n'a plus aucune intention de quitter l'Inter Milan. Le buteur argentin s'était laissé jusqu'à la fin du mois de juillet pour partir, si départ il devait y avoir. Pour des raisons familiales, celui qui était encore récemment envoyé du côté de la Juventus serait désormais décidé à rester du côté de Milan.

Notre avis : Avec ce joueur et l’entourage qui est le sien, il est vraiment peu probable que ce feuilleton ait pris fin.