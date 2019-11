Le PSG pas pressé de prolonger Neymar...

Alors que des discussions ont été entamées entre le PSG et Kylian Mbappé dans le cadre d'une éventuelle prolongation, la situation est légèrement différente pour Neymar. Selon L'Equipe, les négociations sont au point mort depuis un mercato estival qui a visiblement laissé des traces. Le joueur, lui, voudrait prendre son temps avant d'envisager son avenir. Et du côté du PSG, la colère des supporters envers le numéro 10 brésilien n'a pas été oubliée. Pour l'heure, un éventuel nouveau contrat est donc en stand-by.

Notre avis : Difficile d'oublier ce qu'il s'est passé cet été. Une prolongation de Neymar n'est certainement pas d'actualité à Paris.

Vidéo - Neymar : "Je me sens heureux et à l'aise au PSG" 01:03

... et de nouveau intéressé par De Sciglio...

Après l'avoir courtisé l'été dernier, le PSG est repassé à l'attaque pour Mattia De Sciglio. Selon L'Equipe, le club de la capitale a récemment échangé avec la Juventus dans cette optique. Capable d'évoluer à droite comme à gauche, l'international italien, de son côté, ne semble pas encore décidé à quitter la Vieille Dame en pleine saison. Sous contrat jusqu'en 2022, il aimerait prendre le temps de la réflexion.

Notre avis : Si le PSG piste De Sciglio, c'est probablement parce qu'il souhaite vendre Kurzawa cet hiver.

L'Inter a contacté Giroud

L'Inter Milan accélère pour Olivier Giroud. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club lombard a contacté l'attaquant de Chelsea, qui souhaite aller voir ailleurs en janvier prochain. En fin de contrat en 2020, l'international français serait l'une des priorités des Nerazzurri pour cet hiver. Le plan B se nomme Andrea Petagna, le buteur de la SPAL.

Notre avis : Signer à l'Inter, ce serait un joli rebond pour Giroud. Il ne serait toutefois pas titulaire, puisque le duo Lukaku-Martinez fait des étincelles en ce début de saison.

Fekir n'exclut pas un retour à l'OL

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Nabil Fekir n'exclut pas un éventuel retour à l'OL dans les années à venir. "Pourquoi pas, c'est le club de coeur. Le club de ma vie. Ma priorité sera Lyon si un jour je suis amené à revenir en Ligue 1", explique-t-il. L'international français a quitté les Gones l'été dernier pour rejoindre le Betis Séville.

Notre avis : Nous sommes romantiques, alors nous croyons aux retrouvailles un jour ou l'autre.

Suarez, direction la MLS ?

Compatriote de Luis Suarez en équipe d'Uruguay, Nicolas Lodeiro, qui évolue actuellement au Seattle Sounders FC, a lâché une petite bombe : l'attaquant du Barça serait très intéressé par la MLS. "Il veut rejoindre la MLS. Luis me pose toujours des questions, a-t-il expliqué à Mlssoccer.com. Son rêve était de jouer pour Barcelone. Il joue à un excellent niveau et il s'y sent bien. Mais tôt ou tard, il arrivera à la MLS. Il aimerait aussi pouvoir jouer pour les Seattle Sounders, même si c’est un objectif plus compliqué à atteindre. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu’il ne soit ici."

Notre avis : Luis Suarez fêtera ses 32 ans en janvier prochain. Disons qu'il commence à préparer le terrain pour l'après-Barça..

Vidéo - Pour remplacer Suarez, le Barça prépare une sacrée surprise 02:00

Rakitic est courtisé

Plus les jours passent, et plus Ivan Rakitic semble sur le départ au Barça. Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que l'international croate est notamment visé par la Juventus Turin et l'Inter Milan, où "il trouverait moins de concurrence" selon le quotidien. Pour rappel, Rakitic est sous contrat jusqu'en 2021 avec les Blaugrana.