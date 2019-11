Le clan Neymar et une éventuelle prolongation au PSG...

Le PSG a une priorité et elle se nommé Kylian Mbappé. Comme dévoilé par L'Equipe lundi, le club de la capitale a fait de la prolongation de son champion du monde une priorité. Et Neymar dans tout ça ? Visiblement, les discussions sont au point mort depuis l'été dernier. "Il est trop tôt pour en parler", a même déclaré le clan du joueur dans les colonnes de France Football. Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2022 avec Paris.

Notre avis : Pour l'instant, une prolongation ne semble être une priorité ni pour Neymar, ni pour le PSG.

Umtiti ne veut pas quitter le Barça

Si Samuel Umtiti ne semble pas contre l'idée de revenir un jour à l'OL, l'international français ne se voit pas quitter le Barça dans l'immédiat. "Je n’ai pas été dérangé par les rumeurs (l'été dernier). J’étais réellement préoccupé par mon état de santé et je ne pensais qu’à prendre soin de mon genou, rien d’autre (...) Ici à long terme ? Oui, je suis très bien ici, on y vit bien, je travaille bien ici", a ainsi confié le champion du monde à Marca.

Notre avis : Umtiti veut (re)gagner sa place au Barça. Mais c'est encore loin d'être fait.

Vinicius Junior bientôt prêté par le Real ?

Plus forcément dans les plans de Zinedine Zidane, Vinicius Junior, qui n'est même pas dans le groupe pour affronter le PSG ce mardi soir, pourrait profiter du mercato hivernal pour filer en prêt. Selon les informations de AS, le Real Madrid ne serait pas fermé à cette possibilité. Problème, le Brésilien, lui, semble assez réticent et croit toujours pouvoir s'imposer dans le onze de "ZZ".

Notre avis : Un prêt en janvier, la solution pourrait convenir à toutes les parties. Il faut maintenant convaincre l'intéressé.

Arsenal, des résultats ou des départs ?

Les temps sont durs pour les Gunners. Actuel 8e de Premier League, Arsenal traverse une (nouvelle) crise de résultats, et l'objectif d'un retour en Ligue des champions la saison prochaine semble doucement se volatiliser. Si tel est vraiment le cas, plusieurs joueurs pourraient alors sérieusement songer à aller voir ailleurs. Le Daily Mail parle notamment de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Les deux joueurs, qui discutaient encore récemment d'un nouveau contrat selon le quotidien britannique, ne seraient plus si pressés de le signer.

Notre avis : Une nouvelle année sans C1 pourrait forcément avoir des répercussions. Unai Emery sait ce qu'il lui reste à faire...

Chiesa vers un départ de la Fiorentina

Déjà proches de la rupture l'été dernier, la Fiorentina et Federico Chiesa vont probablement se séparer lors du prochain mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, l'international italien est visiblement bien décidé à quitter la Viola... qui aimerait pourtant le prolonger. Une volonté visiblement pas forcément partagée. Pour récupérer le joueur, la Juve et l'Inter Milan semblent les deux clubs les plus intéressés. On parle d'un prix de 70 millions d'euros.

Notre avis : Chiesa est décidé à partir. On voit mal comment la Fiorentina pourrait le retenir.