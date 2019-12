Neymar évoque son avenir à Paris...

Auteur d'une superbe prestation face à Galatasaray mercredi soir (5-0), Neymar a largement contribué au succès des siens. Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, le Brésilien a été interrogé sur sa situation actuelle. "Si je suis heureux au PSG ? Je suis heureux quand je joue au football. Ce que je préfère, c'est être sur le terrain. Peu importe où je suis. Mais quand il y a deux poteaux, un ballon et des coéquipiers, je suis heureux", a ainsi expliqué la star parisienne.

Notre avis : Neymar semble avoir fait le deuil de son transfert avorté l'été dernier. D'ici le mercato estival millésime 2020, on a le temps de voir venir.

Vidéo - Tuchel : "Neymar est un garçon avec un grand coeur" 00:48

... et Vinicius répond aux rumeurs

Toujours du côté du PSG, Vinicius Jr. est régulièrement associé aux rumeurs mercato. Récemment, certaines expliquaient même que le joueur du Real Madrid pourrait être inclus dans un évetuel deal pour Kylian Mbappé. Problème, le Brésilien ne semble pas prêt à quitter les Merengues. "Le PSG ? Mon rêve est de toujours jouer au Real Madrid. Je veux faire l’histoire ici. Un départ en janvier ? Je veux rester. Je n’ai jamais pensé à partir", a-t-il confié dans des propos relayés par AS.

Notre avis : Zidane ne semble pas totalement croire en Vinicius. La presse madrilène évoque régulièrement un départ (même en prêt en janvier) pour lui. Mais la volonté d'un joueur triomphe souvent sur le reste...

Mertens et Insigne vers la porte

Le Napoli s'apprête à vivre des grands changements. Si Carlo Ancelotti a pris la porte, mardi soir, il ne devrait pas être le seul. Selon La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne devrait en effet faire ses valises en fin de saison. Et l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc n'y changera rien. Dries Mertens et José Callejon, en fin de contrat, ne devraient pas être retenus non plus par Aurelio De Laurentiis, le président du club partenopeo. L'heure du grand ménage ?

Notre avis : Le Napoli a besoin de sang neuf, certains éléments sont en fin de cycle. L'été s'annonce chaud.

Dries Mertens - Napoli-Brescia - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le Barça en passe de vendre Aleña

Auteur d'un très bon match face à l'Inter Milan (1-2) mardi soir, Carles Aleña est tout proche de quitter le Barça. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain devrait rejoindre le Betis Séville en janvier prochain. Le média espagnol parle d'un prêt avec option d'achat. Comme souvent, les Blaugrana devrait inclure une "recompra" dans ce deal, soit une option de rachat en cas de transfert définitif au Bétis l'été prochain.

Notre avis : Aleña a laissé entrevoir de belles choses mardi soir. Problème, son temps de jeu est trop limité au Barça. Départ logique pour le joueur, qui semble promis à un grand avenir.

Liverpool intéressé par Minamino, l'OM aussi

Selon Sky Sports, Liverpool pourrait frapper un joli coup en janvier. La chaîne britannique, toujours bien informée, annonce que les Reds sont en effet très intéressés par Takumi Minamino. Le joueur du Red Bull Salzbourg aurait "impressionné" le club anglais, qui s'est confronté à lui lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Sa clause libératoire est fixée à 8 millions d'euros. Un contrat de cinq ans serait discuté entre les parties. Minamino intéresserait également des clubs de Serie A et Ligue 1, comme l'OM, indique de son côté The Guardian.

Notre avis : Un joueur à l'excellent rapport qualité-prix. Liverpool fait bien de s'y intéresser.

Alvaro Gonzalez veut que Marseille l'achète

Le défenseur espagnol prêté à l'OM par Villarreal veut rester à Marseille. Le joueur de 29 ans a effectué cette annonce ce jeudi en conférence de presse. "Il faut que je continue d'enchaîner les bons matchs pour qu’au final l’OM m’achète, a-t-il déclaré dans un premier temps. J’espère que ce sera officiel le plus tôt possible parce que je vais rester ici quatre ans, enfin cette année plus trois autres." Sur ses neuf rencontres jouées cette saison en L1, Alvaro Gonzalez a été titulaire à huit reprises. Ce qui montre qu'André Villas-Boas semble compter sur lui.

Notre avis : Si les deux parties veulent poursuivre l'aventure, il y a de fortes chances qu'Alvaro Gonzalez soit Marseillais l'année prochaine.