Nice s'active et s'intéresse aussi à Renato Sanches

Renato Sanches en Ligue 1, la possibilité commence à prendre du poids. Sur le départ du Bayern Munich, où il ne s'est jamais imposé depuis 2016, le milieu de terrain portugais pourrait bien venir gratter du temps de jeu en France. Selon Nice-Matin, les Aiglons s'activent en effet pour finaliser l'arrivée du milieu de terrain belge Orel Mangala. Mais le Gym, qui pourrait perdre Adrien Tameze, pour qui un accord a été trouvé avec le Spartak Moscou (10 M€ hors bonus), toujours selon le quotidien, souhaiterait enregistrer une nouvelle arrivée. C'est ici que nom de Renato Sanches apparaît.

Reste que le joueur de 22 ans – élu Golden Boy (meilleur jeune d'Europe) il y a trois ans – fait également l'objet d'une cour assidue de Lille, selon L'Equipe. Un contact aurait même déjà été établi entre les deux clubs et l'intéressé aurait fait savoir au Bayern qu'il souhaitait rejoindre les Dogues. O Jogo annonce de son côté que le club allemand serait prêt à prêter le joueur... si ce dernier prolonge avant, son contrat courant jusqu'en 2021.

Ounas, Dolberg... Nice sur le point de boucler plusieurs dossiers

En attendant de savoir si l'intérêt niçois peut rebattre les cartes - et si Tameze veut rejoindre le Spartak, ce qui n'est pas le cas selon RMC Sport - Patrick Vieira pourrait voir son effectif être nettement renforcé d'ici à mercredi, date de la réception de l'OM. Toujours selon Nice-Matin, Adam Ounas (Naples) et Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) pourraient en effet débarquer et participer au derby contre le club phocéen.

Adam Ounas - Frosinone-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

L'international algérien signerait dans le cadre d'un prêt payant (3 M€) avec une option d'achat fixée à 22 M€, selon la presse italienne. Le Néerlandais, lui, pourrait être arraché à l'Ajax contre plus de 20 M€. Sans compter sur les dossiers Alexis Claude-Maurice (Lorient) et Stanley Nsoki (PSG). Si Vieira a dû bricoler lors des deux premières journées (et de toute la saison dernière), son effectif est donc sur le point de considérablement s'étoffer.