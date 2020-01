Nzonzi donne son accord à Rennes

Selon Ouest-France, Steven Nzonzi a donné son accord au Stade Rennais pour un prêt de cinq mois. Le milieu de terrain champion du monde français, mis à l'écart par Galatasaray où il est prêté depuis cet été, appartient toujours à l'AS Rome.

Notre avis : Une nouvelle qui ferait grand bien au joueur, mais également au club.

Lemar se rapprocherait d'Arsenal

L'absence de Thomas Lemar dimanche lors du match Atlético Madrid-Leganés (0-0) renforce l'idée que l'ancien Monégasque pourrait partir dès le mois de janvier. Selon The Sun, Thomas Lemar se rapprocherait d'Arsenal. Depuis son arrivée chez les Colchoneros à l'été 2018, le champion du monde n'a jamais réussi à s'imposer.

Notre avis : Un club où le joueur pourrait idéalement se relancer.

Kurzawa d'accord avec la Juventus

D'après L'Equipe, le latéral gauche du PSG Layvin Kurzawa est tombé d'accord avec la Juventus Turin. Ne reste désormais plus que l'accord entre les deux clubs, afin que l'échange avec l'Italien Mattia De Sciglio puisse ensuite être validé.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour le joueur.

Layvin Kurzawa of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League group A match between Paris St Germain and Galatasaray ASGetty Images

Pour Mandanda, tout le monde veut rester

Présent en conférence de presse ce lundi, Steve Mandanda a parlé mercato. Le gardien de but marseillais a assuré que tout le monde voulait rester au club cet hiver : "Dans le foot, il peut tout se passer, je ne peux pas le nier. Mais l'état d'esprit de ce groupe, c'est que tout le monde veut rester, tout le monde veut terminer cette aventure. Déjà, avant toute chose, on est revanchard par rapport à la saison dernière. Ensuite, on a un groupe qui est vraiment solidaire, qui est uni, qui vit bien, avec un staff en qui on a toute confiance et des résultats qui sont plaisants. À partir de là, on a tous envie de rester pour atteindre l'objectif de la Ligue des champions."

Notre avis : Marseille aura bien besoin de l'ensemble de ses troupes pour conserver sa place sur le podium.

Steve MandandaGetty Images

Deux courtisans pour Slimani ?

Selon RMC Sport, Manchester United et Tottenham sont particulièrement intéressés par le profil de l'attaquant algérien Islam Slimani. Ce dernier est actuellement prêté par Leicester City à l'AS Monaco, depuis l'été dernier.

Notre avis : Une vraie perte pour Monaco, si son départ se confirmait.

Eriksen a passé sa visite médicale lundi

L'international danois Christian Eriksen était à Milan ce lundi pour passer sa visite médicale avec les Nerazzurri. L'indemnité de transfert serait d'environ 20 millions d'euros pour le milieu de terrain de 27 ans. Un contrat de quatre ans, jusqu'en 2024, attend l'actuel pensionnaire de Tottenham.

Notre avis : Un (très) long feuilleton qui devrait enfin rendre son verdict.

Chelsea pense à Piatek

Alors qu'ils se préparent à se séparer d'Olivier Giroud, les Blues sont à la recherche d'un avant-centre. Selon les informations de La Gazzetta Dello Sport et du journaliste italien Nicolo Schira, Chelsea vise Krzysztof Piatek, l'attaquant de l'AC Milan. Même si Tottenham semble avoir une longueur d'avance sur ce dossier, les Blues pourraient faire une offre une fois que l'officialisation du départ de l'ancien Montpelliérain sera actée.

Notre avis : Le temps presse et Olivier Giroud n'est toujours pas parti.

Arteta parle de Mustafi

Dans des propos rapportés par Sky Sports, Mikel Arteta a évoqué l'avenir de Shkodran Mustafi. Le défenseur a peu joué depuis le début de la saison, mais son entraîneur à Arsenal n'exclut pas de le conserver : "Quand il est mon joueur et quand il s'entraîne avec moi comme il le fait tous les jours, bien sûr. Peut-être que les plans de l'été étaient différents avec lui. Je suis venu ici, il est là et son attitude est toujours bonne et il veut aider."

Notre avis : Un véritable et surprenant retour en grâce pour un joueur qui ne jouait plus vraiment.

Shkodran Mustafi, Tammy AbrahamGetty Images

Benitez de retour sur le banc de Newcastle ?

The Sun croit savoir que l'entraîneur espagnol Rafael Benitez (59 ans) va effectuer son retour sur le banc de Newcastle. Une équipe que l'actuel technicien du Dalian Yifang FC a déjà entraîné de 2016 à 2019 et avec qui cela ne s'était pas forcément bien terminé. Ce probable retour est consécutif à la possible future prise de pouvoir au sein du club du prince héritier saoudien.

Notre avis : Si un changement à la tête du club ne semblait pas se profiler, il s'agirait d'un retour improbable.

Naples fait une offre pour Mateta

À en croire les dernières informations de L'Equipe, Naples a formulé une offre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta, pensionnaire de Mayence. Outre cette somme, la formation italienne proposerait également le milieu allemand Amin Younes, dans la transaction.

Notre avis : Un bien curieux pari pour un joueur qui revient tout juste de blessure.

Monaco va recruter un jeune gardien polonais

D'après L'Equipe, Radoslaw Majecki (20 ans), le portier du Legia Varsovie, s'apprête à signer pour l'ASM avant d'être prêté dans le club de la capitale polonaise jusqu'à la fin de la saison. Monaco prépare en effet l'avenir car Danijel Subasic, Diego Benaglio et Seydou Sy seront en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Monaco semble désireux de prendre déjà les devants, quant à son avenir.

Imminent pour Can au Borussia

D'après Sky Sports, l'arrivée du pensionnaire de la Juventus Turin Emre Can au Borussia Dortmund est imminente. Les négociations entre les deux formations ont repris ce lundi, après avoir été stoppées dimanche pour le match entre la Juventus Turin et Naples.

Notre avis : Une bonne pioche pour un Borussia Dortmund qui monte en puissance en ce début de seconde partie de saison.

Augustin prêté à Leeds (officiel)

Ce lundi via Twitter, le club de Leeds a officialisé l'arrivée, sous la forme d'un prêt, de Jean-Kévin Augustin, en provenance du Red Bull Leipzig. L'attaquant français de 22 ans était prêté, durant la première partie de saison, à Monaco.