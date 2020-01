Ce serait un très beau coup pour l'OL ! Courtisé par plusieurs écuries européennes, comme Arsenal, Benfica ou récemment l'Atlético Madrid, Bruno Guimaraes aurait décidé de s'engager du côté de l'Olympique Lyonnais selon plusieurs médias français et brésiliens. Les différentes sources évoquent un transfert avoisinant les 25 millions d'euros.

Les Colchoneros, qui disposent d'un partenariat avec l'Atletico Paranaense, avaient activé leur priorité de rachat et ainsi semé le trouble dans le dossier Guimaraes. Ce vendredi, Rudi Garcia paraissait sceptique au sujet de sa venue : "On ne sait pas si ça va se faire, on est concurrencés". Mais le joueur aurait finalement tranché et décidé de signer du vôté de l'Olympique Lyonnais.

Selon RMC Sport, Juninho et le médecin de l'OL vont s'envoler vers le Brésil afin de retrouver Guimaraes. Le milieu de 22 ans devrait ainsi passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club lyonnais.