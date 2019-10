L'OM viserait Salcedo

En proie à plusieurs difficultés en défense, l'Olympique de Marseille pourrait se renforcer dans ce secteur l'hiver prochain. Selon le site Football Club de Marseille, les dirigeants marseillais seraient intéressés par le profil de Carlos Salcedo (26 ans). Le défenseur mexicain, qui évolue aux Tigres de Monterrey avec André-Pierre Gignac, pourrait débarquer en prêt avec option d'achat. André Villas-Boas l'aurait déjà contacté dans cette optique.

Notre avis : L'OM doit étoffer son effectif, c'est un fait. Mais si on devait établir une priorité, ce serait pour le poste de latéral gauche...

United supervise Dembélé...

L'intérêt de Manchester United pour Moussa Dembélé se fait de plus en plus concret. Selon le Daily Mail, le club anglais a fait superviser la performance de l'attaquant lors du derby entre l'ASSE et l'OL à Geoffroy Guichard (1-0), dimanche soir. Le joueur, pas titularisé par Sylvinho, est entré sur le terrain à l'heure de jeu.

Notre avis : Les Red Devils sont visiblement très intéressés par le profil de Dembélé. Attention à une possible offre l'été prochain.

... et réclame 28M€ pour Sanchez

Prêté à l'Inter Milan, Alexis Sanchez tente de retrouver son niveau après des années difficiles avec Manchester United. Si le club lombard décide de le recruter définitivement l'été prochain, les Red Devils ont en tout cas fixé son prix selon The Sun : 28 millions d'euros.

Notre avis : Tout dépendra de Sanchez. L'Inter le recrutera uniquement s'il se montre au niveau.

Alexis Sanchez - Sampdoria-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Bertolacci arrive à la Samp

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan, Andrea Bertolacci a retrouvé un club. Le milieu de terrain est en passe de s'engager avec la Sampdoria selon les médias italiens. Un contrat d'une saison est évoqué.

Notre avis : Bertolacci va venir renforcer une équipe qui en a bien besoin...

Dybala heureux d'être resté à la Juve

Après un été agité, où il a notamment été envoyé du côté de la Premier League, Paulo Dybala, buteur avec la Juventus face à l'Inter Milan (1-2) dimanche soir, est heureux d'être resté dans le Piémont. "C'était compliqué cet été. Mais je suis heureux ici, c'est toujours ce que j'ai voulu. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs ", a-t-il expliqué à Mediaset.

Notre avis : Dybala voulait rester à la Juve, qui souhaitait s'en séparer pour des raisons économiques.