TRANSFERTS - Des jeunes talents sur la short-list de Villas-Boas à l'OM, des nouvelles du dossier Rabiot, un défenseur sur le départ au Barça… Voici notre bulletin mercato de samedi.

Cuisance et Gueye dans le viseur de l'OM ?

Dans son édition du jour, L'Equipe indique que l'entraîneur marseillais André Villas-Boas a transmis une liste comportant une quinzaine de noms pour le mercato de l'OM. Mickaël Cuisance en ferait partie et l'hypothèse d'un prêt serait à l'étude pour le milieu français de 20 ans, en manque de temps de jeu avec le Bayern Munich. Pape Gueye serait également pisté. Marseille souhaiterait profiter du litige entre le joueur de 21 ans et Watford, club avec lequel il s'était engagé en janvier, pour le récupérer gratuitement.

Notre avis : Des pistes jeunes et à moindre coût. Cela traduit la ligne directrice pour l'OM qui va devoir se serrer la ceinture cet été.

La Juve tient à Rabiot

Fabio Paratici a refroidi les rumeurs concernant un éventuel départ d'Adrien Rabiot, un an après son arrivée à la Juventus Turin en provenance du PSG. "N'oublions pas que Rabiot en est à sa première année en Italie, et la première année est toujours une année particulière. (…) Cela dit, c'est un grand joueur, très important pour la Juventus aujourd'hui et pour l'avenir.", a insisté le coordinateur technique de la Vieille Dame sur Sky Italia. L'ancien milieu parisien, âgé de 25 ans, était notamment annoncé en Angleterre.

Notre avis : L'arrivée très probable d'Arthur pourrait limiter le temps de jeu de Rabiot et l'inciter à forcer son départ. On n'est pas forcément à l'abri d'un rebondissement.

Le Barça songe à vendre Todibo

Alors que le départ d'Arthur est imminent, le Barça devrait continuer à dégraisser. Selon Mundo Deportivo, le club catalan verrait ainsi d'un bon œil le départ de Jean-Clair Todibo. Le défenseur français arrive au bout de son prêt à Schalke et ne manquerait pas de courtisans. Watford, Southampton, Cologne, Séville et Naples seraient ainsi intéressés par l'ancien Toulousain, âgé de 20 ans. Barcelone réclamerait cependant 25 millions d'euros pour le libérer, ce qui aurait déjà calmer les ardeurs sévillanes notamment.

Notre avis : Cela ferait une plus-value non-négligeable pour un joueur acheté 1,5 million d'euros. Mais les défenseurs centraux ne sont pas légion dans l'effectif catalan.

Du monde pour Oscar

Auteur de neuf buts en Liga cette saison, Oscar Rodriguez attise les convoitises. Villarreal fait le forcing pour s'attacher les services du milieu offensif de Leganés, prêté par le Real Madrid, tandis que Séville et Valence gardent également un œil sur lui. Le club merengue n'a d'ailleurs pas l'intention de le lâcher comme ça. Il exigerait 10 millions d'euros pour céder 50% des droits sur le joueur de 21 ans, issu du centre de formation madrilène, et souhaiterait inclure une clause de rachat dans une transaction éventuelle.

Notre avis : Oscar ne cesse de progresser depuis deux ans. C'est un dossier à suivre sur le mercato.

Tevez fait durer le plaisir

A 36 ans, Carlos Tevez a annoncé qu'il avait prolongé son contrat avec Boca Juniors jusqu'à la fin de l'année 2020. Et l'attaquant argentin se projette déjà plus loin, puisqu'il n'écarte pas l'hypothèse d'un retour à West Ham, son premier club en Europe, pour finir la saison 2020-21 ou d'une pige avec le club brésilien des Corinthians. En attendant, Tevez a fait un beau geste en annonçant qu'il verserait l'intégralité des salaires et des primes de son nouveau contrat avec Boca à des associations caritatives.

Notre avis : Un joueur génial et un homme en or.

