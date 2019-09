Pogba-United, c'est compliqué...

Alors que la presse anglaise évoquait récemment une possible prolongation de contrat pour Paul Pogba, il n'en est visiblement rien. Selon The Sun, l'international français n'est en effet pas très enclin à cette possibilité. Pis, il souhaiterait attendre la fin de son bail avec Manchester United afin de se libérer gratuitement et s'engager où il le souhaite. Si les Red Devils baissent leur prix d'ici là, un transfert pourrait être alors envisagé.

Notre avis : Pogba ne dirait certainement à non à un départ. Le problème l'été dernier, c'était son prix. S'il ne prolonge pas, il finira forcément par baisser avec le temps qui passe.

Fabian Ruiz vers le Barça ?

L'information fait la une de Mundo Deportivo ce vendredi. Selon le quotidien espagnol, le Barça s'intéresse de près à Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Napoli. En ajoutant qu'Eric Abidal, le directeur technique du club catalan, l'a même récemment supervisé. L'international espagnol est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club italien.

Notre avis : Fabian Ruiz a un profil qui pourrait clairement convenir au Barça. Mais le Napoli demandera le prix fort.

Paredes, retour en Italie ?

Pour le moment, c'est un énorme flop. Recruté en janvier dernier pour 47 millions d'euros, Leandro Paredes n'a convaincu personne au PSG. Ainsi, un départ est à prévoir pour le milieu de terrain. Selon Calciomercato.com, cela aura lieu en janvier prochain. Le média italien ajoute qu'un retour en Serie A est la priorité de Paredes, lui qui a notamment déjà porté le maillot de l'AS Rome.

Notre avis : Paredes-PSG, la rupture semble inévitable. Reste à voir les offres qui arriveront sur les bureaux parisiens...

L'OM veut prolonger Lihadji...

Entré face à Dijon, mardi soir, le jeune Isaac Lihadji (17 ans) pourrait bientôt signer son premier contrat professionnel avec l'OM. Le quotidien La Provence annonce en effet qu'un accord est proche entre les parties. "On attend de sécuriser la prolongation de contrat d'Isaac Lihadji pour lui donner des opportunités. C'est important pour l'OM. Je pense qu'on pourra avoir des bonnes nouvelles la semaine prochaine", a confié André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, ce vendredi en conférence de presse.

Notre avis : Lihadji semble avoir un vrai potentiel. L'OM ferait bien de le garder.

... et avait bien demandé à Strootman de partir

Présent en conférence de presse ce vendredi, Kevin Strootman a confirmé que Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, lui avait demandé de partir cet été. "C'est vrai qu'il l'a dit comme ça. Ce n'est pas une bonne sensation quand quelqu'un te dit que c'est mieux si tu pars. Mais je sais comment ça fonctionne dans le monde du foot. Parfois, un joueur veut partir et il reste et d'autres fois, un président veut qu'un joueur parte et il reste, c'est comme ça", a-t-il révélé.

"J'ai parlé avec le coach, il m'a dit : "Si tu restes, tu es un joueur de notre équipe, et je vais tout faire pour te donner confiance et aider l'équipe", a conclu un Strootman optimiste.

Notre avis : Strootman avait plusieurs touches, notamment en Italie, mais son salaire en a freiné plus d'un.

Sissoko signe un nouveau contrat avec Tottenham

Moussa Sissoko et Tottenham, l'aventure continue. Comme annoncé par les Spurs ce vendredi, l'international français a signé un nouveau contrat jusqu'en 2023. "Je suis très heureux et fier", a notamment confié ce dernier après l'officialisation de la nouvelle.