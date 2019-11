La Juve veut rapatrier Pogba

Parti de Manchester pour la Juventus Turin en 2012, avant d'y revenir en 2016, Paul Pogba pourrait de nouveau faire l'objet de négociations entre Mancuniens et Turinois. Selon Tuttosport, le club piémontais s'apprêtait à faire une offre de 120 millions aux Red Devils pour permettre le retour à Turin de l'international français, pour qui Manchester United demande 160 millions.

Notre avis : Madrid, Turin… Le départ de Pogba se fait de plus en plus irrémédiable.

Depay dans le viseur de Tottenham

Auteur d'un début de saison tonitruant avec 14 buts et 5 passes en 17 matches toutes compétitions confondues, Memphis Depay commence à faire saliver les gros clubs européens. Selon le Daily Mirror, l'international néerlandais serait notamment dans le viseur de Tottenham. Selon le média anglais, les Londoniens auraient même déjà offert 58 millions à l'Olympique Lyonnais pour s'offrir son attaquant vedette.

Notre avis : On voit mal Lyon s'en séparer, encore moins pour ce prix-là.

Memphis Depay von Olympique lyonGetty Images

Di Sciglio tout proche du PSG …

Cible privilégiée de Leonardo pour le prochain mercato, Mattia Di Sciglio serait tout proche de signer avec le club parisien. Selon les informations de Canal +, la dernière offre du directeur sportif du PSG aurait séduit les dirigeants de la Juventus Turin. Celle-ci comprendrait 15 millions plus Meunier ou Kurzawa, deux joueurs dont Paris souhaite se séparer avant leur fin de contrat, en fin de saison. Le latéral turinois ne serait toutefois pas aussi enthousiaste que ses dirigeants.

Notre avis : Vu son temps de jeu à Turin, Di Sciglio aurait intérêt à venir à Paris.

… Allan pourrait suivre

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis deux ans, Allan pourrait bien rejoindre le club de la capitale cette fois-ci. Selon les informations du quotidien napolitain Il Matino, les tensions entre l'international brésilien et ses dirigeants ainsi que "l'attaque" de sa maison par des supporters qui ont brutalisé sa femme et ses enfants pousseraient le milieu de 28 ans vers un départ devenu inéluctable.

Notre avis : Allan ne sera plus napolitain en février. A Paris d'en profiter.

Allan - SPAL-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Alvaro devrait rester à l'OM…

Arrivé cet été en prêt du club espagnol de Villarreal, Alvaro Gonzalez est l'une des grandes satisfactions du début de saison marseillais. Malgré sa récente blessure, le défenseur central a vite convaincu par ses performances et son état d'esprit, au point de devenir indiscutable. Et il devrait encore le rester l'an prochain. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé au cours d'une interview accordée à La Provence : "Je crois qu'en jouant cinq ou dix matchs l'option d'achat devient obligatoire (il en a disputé six), expliquait-il. Je serai donc à Marseille pour trois ans de plus, c'est sûr". Si le montant de l'option d'achat n'est pas connu, il se situerait entre 4 et 5 millions d'euros.

Notre avis : Si ça se confirme, c'est un joli coup à bas coût pour l'OM.

… que Crivelli pourrait rejoindre

Passé par Bordeaux, Angers, Bastia ou encore Caen, Enzo Crivelli fait aujourd'hui les beaux jours de l'Istanbul Basaksehir, avec lequel il a déjà inscrit 7 buts cette saison. De quoi donner des idées à certains clubs. Selon le site Aksam, l'Olympique de Marseille serait intéressé par aller chercher dès cet hiver l'attaquant français. Le média turc évoque même une offre de 6 millions de l'OM.

Notre avis : On n'y croit pas du tout.

Haland à Leipzig l'an prochain

Auteur d'un début de saison époustouflant avec notamment 7 buts en 4 matches de Ligue des champions, Erling Braut Haland est la révélation de ces derniers mois. A seulement 19 ans, le Norvégien est logiquement sur les tablettes des cadors européens comme le Real, Liverpool ou la Juventus Turin. Mais son prochain club pourrait être bien plus modeste. Selon Sky Sports, le buteur du RB Salzbourg devrait rejoindre l'été prochain l'autre club de la filière de Red Bull, Leipzig.

Notre avis : Un choix intelligent qui devrait repousser d'un an le grand saut.

Erling Håland (RB Salzbourg)Getty Images

Zaha pourrait revenir sur ses pas

Et si Wilfried Zaha retournait à Manchester United ? Lié au club mancunien pendant deux ans, trimbalé de prêt en prêt, entre 2013 et 2015, l'ailier de Crystal Palace pourrait bien retrouver les Red Devils. D'après le Sun, les Red Devils sont en pole pour recruter l'international ivoirien l'été prochain, moyennant un chèque de plus de 70 millions de livres sterling (81 millions d'euros). L'attaquant de Crystal Palace, courtisé par Arsenal cet été, est sous contrat jusqu'en 2023.

Notre avis : Dépenser une somme astronomique pour faire revenir un joueur, Manchester United l'a déjà fait … mais on se méfie du Sun, qui n'est pas le mieux informé des tabloïds britanniques.

Mertens à l'Inter l'été prochain ?

En fin de contrat en juin prochain avec Naples, Dries Mertens est évidemment l'un des joueurs les plus convoités en vue de la saison prochaine. Et, selon le Corriere dello Sport, l'international belge devrait quitter Naples pour prendre la direction de l'Inter Milan. Un contrat de deux ans (une troisième en option) et un salaire de 6M d'euros l'attendrait en Lombardie.