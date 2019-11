United prêt à vendre Pogba cet hiver contre 150 millions ?

Paul Pogba a beau être absent des terrains, son nom anime toujours autant le mercato. Selon les informations de la Cope, Manchester United est en effet prêt à vendre l'international français cet hiver. Mais pas à n'importe quel prix. Selon la radio espagnole, les Red Devils réclament aux alentours de 150 millions d'euros. Toujours d'après cette dernière, plusieurs joueurs de United suspectent même le champion du monde de s'inventer des blessures... pour mieux forcer son départ.

Notre avis : L'été prochain, Pogba sera à un an de la fin de son contrat. Le Real pourrait alors profiter de ce moment pour espérer un prix à la baisse.

Vidéo - Real - Zidane : ''Avec Pogba, on s’est croisé par hasard'' 01:13

Draxler proposé à l'Inter

En quête de renforts, l'Inter Milan va s'activer lors du mercato hivernal. En plus d'Olivier Giroud, annoncé avec insistance du côté de la Lombardie, le club italien pourrait également recruter un certain... Julian Draxler. Si les négociations avec le PSG ne s'annoncent pas forcément simples, la Gazzetta dello Sport assure que l'international allemand a été proposé aux Nerazzurri. Pour rappel, son contrat court jusqu'en 2021.

Notre avis : Si l'Inter met le prix, le PSG pourrait envisager de vendre Draxler en janvier. Mais c'est loin d'être certain.

Hazard, l'appel du pied à Mbappé

Alors que le PSG a intensifié ses discussions avec Kylian Mbappé pour une éventuelle prolongation de contrat, Eden Hazard, lui, aimerait bien voir le champion du monde le rejoindre au Real Madrid. "Un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian, j’essayerai. Mais non seulement ce n’est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu’on me demandera mon avis", a lâché l’international belge dans les colonnes du Parisien.

Notre avis : Le Real (re)tentera le coup pour Mbappé l'été prochain. Pour le PSG, un éventuel transfert ne se discute même pas.

Kylian Mbappé - Paris Saint-GermainGetty Images

Umtiti n'exclut pas un retour à l'OL

Désormais remplaçant du côté du Barça, Samuel Umtiti va probablement devoir aller voir ailleurs s'il veut plus de temps de jeu. Si l'international français assurait récemment qu'il ne se voyait pas quitter la Catalogne, un possible retour à l'OL ne semblerait pas lui déplaire. "Si retourner à Lyon est une possibilité? Oui", a ainsi répondu Umtiti aux internautes de la Team Orange Football.

Notre avis : Dans un avenir plus ou moins proche, Umtiti ne dirait visiblement pas non à un come-back à l'OL. Il reste toutefois difficile.

... et Lacazette non plus

Présent aux côtés de Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette a lui aussi répondu à la question d'un possible retour du côté des Gones. "Ce n'est pas sûr, c'est une possibilité", a expliqué l'attaquant français, qui est actuellement sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2022.

Notre avis : Pour Lacazette, on aurait tendance à le voir encore plusieurs saisons à Arsenal.

Dani Ceballos et Alexandre LacazetteGetty Images

Mourinho évoque la piste Ibrahimovic

Présent en conférence de presse ce lundi, José Mourinho est revenu sur la piste Zlatan Ibrahimovic à Tottenham. "Avec Zlatan, j'ai plus qu'une connection. C'est un joueur incroyable, un mec incroyable, mais il n'y a aucune chance pour qu'il vienne. Nous avons le meilleur avant-centre d'Angleterre. Cela n'aurait aucun sens de recruter Zlatan alors que nous avons Harry Kane", a expliqué le Special One dans des propos relayés par Daily Mercato.

Notre avis : Une piste en moins pour "Ibra". Bonne nouvelle pour l'AC Milan...