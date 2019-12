Pogba va devoir attendre pour quitter MU

Paul Pogba commence à trouver le temps long. Depuis le 30 septembre dernier et un match face à Arsenal (1-1), le milieu de terrain, alors victime d'une fissure au niveau de la cheville droite, n'a plus foulé les terrains. En attendant de faire son grand come-back, l'international français doit composer avec de nouvelles rumeurs sur son avenir. Ce vendredi, L'Equipe fait le point sur ce dossier.

Si certaines rumeurs évoquaient récemment un possible départ cet hiver, cette hypothèse est visiblement à écarter. Le champion du monde, qui souhaite toujours partir, pourrait donc faire ses valises l'été prochain, lorsqu'il sera à un an de la fin de son contrat. Et c'est à ce moment que le Real Madrid, le club le plus intéressé, se retrouverait en position de force pour négocier son prix. Patience, donc ?

Notre avis : Si United souhaite récupérer une belle somme d'argent, il faudra se séparer de Pogba l'été prochain. Sinon, il pourra s'engager où il le souhaite en janvier 2021.

Thiago Silva veut "encore aider" le PSG...

Thiago Silva persiste et signe : il veut rester au PSG. Dans un entretien accordé à beIN Sports, le capitaine parisien, qui est en fin de contrat, a assuré qu'il pouvait encore être utile à son équipe. "Je pense que j'ai fait un début de saison magnifique, je suis content pour ça. Le coach m'a dit aussi que cela faisait deux ou trois semaines que j'étais à un très, très haut niveau. Je lui ai répondu que c'était aussi grâce à sa confiance, car sans confiance, un joueur peut bien jouer, mais c'est plus difficile", a-t-il tout d'abord expliqué.

"Quand tu as la confiance du staff, du club, tu fais des choses incroyables. Et moi personnellement, je me sens très bien. Je sens que je peux encore beaucoup aider cette équipe, mais on doit attendre de voir ce qu'il va se passer dans le futur", conclut l'international brésilien.

Notre avis : On le savait, Thiago Silva veut rester à Paris. Mais Leonardo, lui, semble vouloir temporiser dans ce dossier.

... qui pourrait se séparer de Kurzawa

Lui aussi en fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa pourrait quitter le PSG dès cet hiver. D'abors réticent à cette idée, l'international français se serait convaincu à partir selon L'Equipe. Plusieurs clubs de Premier League seraient à l'affût pour un joueur dont la valeur se situe autour des 7 millions d'euros, affirme le quotidien.

Notre avis : Si Kurzawa part cet hiver, le PSG pourrait en profiter pour récupérer une indemnité de transfert pour un joueur en fin de contrat. On croit à ce possible départ.

Le Real aurait bouclé la venue de Van de Beek

L'information est signée du très sérieux quotidien néerlandais De Telegraaf. Selon ce dernier, le Real Madrid a bouclé la venue de Donny van de Beek pour l'été prochain. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros, soit le prix fixé par l'Ajax Amsterdam. Malgré une relance de Tottenham, le milieu néerlandais aurait donc opté pour les Merengue, qui avaient déjà tenté de le recruter l'été dernier.

Notre avis : Van de Beek serait forcément un joli coup pour le Real. Reste à voir si cette probable arrivée peut compromettre celle future d'un certain Paul Pogba...

Suarez évoque sa succession au Barça

Lusi Suarez n'est pas éternel. Si l'attaquant uruguayen fait toujours le bonheur du Barça, il fêtera ses 33 ans d'ici un peu plus d'un mois. Le club catalan doit donc commencer à songer sérieusement à sa succession... Interrogé sur ce sujet, l'intéressé a donné son point de vue.

"S'ils m'amènent un partenaire de plus, ce sera la même pression que celle que j’ai tous les trois jours. Il faut aussi penser à l'avenir du club (...) La meilleure chose qu'ils doivent faire est de chercher un jeune attaquant ou un joueur expérimenté afin que le FC Barcelone ait un nouveau numéro "9" quand je ne serai plus ici", a-t-il confié à beIN Sports et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.