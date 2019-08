Pogba toujours ciblé par le Real ?

L'information est à prendre avec des pincettes puisqu'elle provient du quotidien catalan Mundo Deportivo. Selon ce dernier, le Real Madrid n'aurait pas lâché le dossier Paul Pogba, toujours désiré par Zinedine Zidane malgré la fin du marché des transferts en Premier League. Surtout, MD avance que le Real serait prêt à retarder l'arrivée du milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam Donny Van de Beek, pourtant quasiment bouclée, à l'hiver prochain, voire à la prochaine intersaison, en fonction de l'avancée de son mercato puis de son début de saison.

Notre avis : Comment imaginer United lâcher Pogba alors qu'il ne plus plus recruter pour le remplacer ? Vraiment difficile...

Rakitic pourrait quitter le Barça

C'est une déclaration rapportée par Mundo Deportivo qui pourrait faire beaucoup de bruit. Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, a déclaré qu'il ne savait pas si Ivan Rakitic allait rester. "Il est très important pour nous. Garantir à 100% qu'il sera là l'année prochaine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il continuera (au Barça). Aujourd'hui nous comptons sur lui comme tous les joueurs que nous avons", a-t-il confié.

Notre avis : Pour nous, Rakitic restera au Barça.

Arsenal veut vendre sur le mercato

Même si le mercato anglais est terminé dans le sens des arrivées, les clubs de Premier League peuvent toujours dégraisser. Selon l'Evening Standard, Arsenal cherche encore à se libérer du défenseur allemand Shkodran Mustafi et du milieu de terrain égyptien Mohamed Elneny avant la fin du mois. Mustafi a notamment des touches en Ligue 1 et en Bundesliga, mais les Gunners souhaitent un transfert sec et non un prêt. Pour le Pharaon, Galatasaray s'était montré intéressé, sans parvenir à un accord.

Notre avis : Arsenal ferait bien de garder Mustafi, notamment pour garder une solution de choix pour sa défense.

La Roma piste Sanchez et Lovren...

Déjà actif durant l'été avec près de 100 millions d'euros déboursés, l'AS Rome n'en a pas fini de ses dépenses. Les dirigeants romains travaillent au prêt avec option d'achat (2 millions d'euros cette saison, puis 18 millions en 2020) de Dejan Lovren (Liverpool) selon La Gazzetta dello Sport. Le Telegraph assure pour sa part que des discussions ont eu lieu entre la Roma et Manchester United autour d'Alexis Sanchez pour un prêt. Ole Gunnar Solskjaer compte toutefois sur le Chilien après le départ non compensé de Romelu Lukaku en fin de mercato.

Notre avis : United laissera difficilement partir Sanchez malgré son faible rendement. Pour Lovren, Liverpool ne semble pas totalement vendeur non plus.

...et veut garder Dzeko

Paulo Fonseca ne compte pas se séparer d'Edin Dzeko. Alors que l'attaquant souhaite aller voir ailleurs, destination Inter Milan, son entraîneur souhaite le conserver du côté de l'AS Rome. "On ne considère pas son départ (...) C'est un joueur fondamental pour notre jeu. Il jouera dimanche contre le Real Madrid", a ainsi confié le coach romain.

Notre avis : La Roma ne veut pas vendre Dzeko tant qu'il n'a pas de remplaçant. Mais le joueur, lui, veut partir. Au final, il devrait avoir gain de cause.

Icardi vers le Napoli...

Complètement mis de côté à l'Inter Milan, Mauro Icardi se cherche toujours un club. Bien que courtisé par la Juventus Turin, club dont il aurait les préférences, l'attaquant argentin se serait proposé au Napoli. Voilà l'information révélée en Une du Corriere dello Sport ce samedi. Le quotidien italien ajoute que l'AS Rome est également à l'affût, proposant 30 millions d'euros + Edin Dzeko pour ce transfert. L'Inter réclamerait plus.

Notre avis : Mauro Icardi semble envisager une seule destination : la Juventus. On pense qu'il finira avec la Vieille Dame.

... et Perisic au Bayern ?

Ivan Perisic se rapproche très sérieusement du Bayern Munich. Le club allemand, en quête d'un ailier, aurait jeté son dévolu sur l'international croate après la blessure de Leroy Sané. Selon Sky Italia, un accord est proche d'être trouvé avec l'Inter Milan pour un prêt payant (5 millions d'euros) + une option d'achat fixée à 20 millions d'euros.

Notre avis : Conte ne voulait plus de Perisic. Le Bayern est une jolie porte de sortie pour le Croate.

Le PSG pas pressé pour Dagba

Revenu au PSG, Leonardo a plusieurs dossiers chauds sur la table. Concernant celui de Colin Dagba, révélation de la saison dernière, le dirigeant brésilien n'est pas pressé. Si une prolongation semblait dans l'air, L'Equipe précise que "Leo" attend de le voir à l'oeuvre avant d'éventuellement le prolonger.

Notre avis : Si Dagba confirme ce que l'on a pu entrevoir la saison passée, il méritera sa prolongation.

Rongier, destination l'OM ?

Selon Canal +, l'OM pourrait se renforcer lors des prochains jours de mercato. Le dossier Valentin Rogier, en effet, serait proche de se boucler. Le milieu du FC Nantes arriverait dans le cadre d'un départ de Kevin Strootman. Reste à voir pour quelle destination.

Notre avis : L'OM doit encore se renforcer sur le mercato. Rongier est une piste depuis des semaines qui pourrait se boucler.

Olsen arrive à Montpellier

Montpellier tient probablement son gardien. Après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé avec l'AS Rome pour Robin Olsen selon Sky Italia. Le montant du deal : prêt payant (1M) + option d'achat (7M).