TRANSFERTS - Paul Pogba proche de signer un nouveau contrat de 5 ans à Manchester United, le Bayern Munich aurait capitulé pour Kai Havertz, Montpellier a plusieurs gardiens de but dans ses petits papiers dont Stéphane Ruffier et Benoît Costil, Nelson Semedo pourrait prolonger au Barça, Angers se prépare finalement à un départ de Rayan Aït-Nouri... Voici notre bulletin mercato du jour.

Nouveau contrat de 5 ans pour Pogba ?

Selon les informations du Sun, Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2021, pourrait signer un nouveau bail de cinq saisons supplémentaires avec le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer. Le quotidien britannique indique que les négociations entre les deux parties auraient bien avancé ces dernières heures et que les Red Devils pourraient officialiser la nouvelle à la fin de la saison.

Notre avis : Les dernières prestations haut de gamme de Manchester United pourraient avoir fait la différence dans l'esprit de Paul Pogba.

Le Bayern Munich aurait capitulé pour Havertz

Chelsea se montre très insistant sur le dossier Kai Havertz. A tel point que le Bayern Munich se serait fait à l'idée qu'il ne pourrait pas recruter le meneur de jeu du Bayer Leverkusen cet été, selon Bild. Pour les Blues, il faudra débourser une somme qui pourrait atteindre les neuf chiffres, se qualifier en Ligue des champions puis vendre plusieurs éléments pour ne pas être visés par le fair-play financier.

Notre avis : Sa place en C1 étant presque acquise, Chelsea (3e) semble avoir marqué des points précieux dans le dossier Havertz, qui aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le Bayer Leverkusen cet été.

Ruffier, Costil, Omlin... Montpellier réfléchit pour son gardien de but

N'ayant pas réussi à lever l'option d'achat pour Geronimo Rulli, Montpellier travaille pour recruter son gardien de but pour la saison prochaine. Selon L'Equipe, les dirigeants montpelliérains apprécieraient particulièrement le profil de Jonas Omlin, le portier de Bâle. Certes, le club suisse ne le lâchera pas à moins de 5 millions d'euros, mais la formation helvétique devra jouer la fin de l'édition 2019-2020 de la Ligue Europa. Ce qui ne garantit pas une arrivée avant mi-août, d'autant plus que le gardien de 26 ans rêverait d'Allemagne. De plus, les gardiens suisses David von Ballmoos (Young Boys Berne) et Jérémy Frick (Servette Genève) seraient également ciblés.

Parallèlement, Montpellier penserait aussi à Stéphane Ruffier. Mais son salaire de 2,8 millions d'euros brut annuel semble inaccessible pour le MHSC. Par ailleurs, L'Equipe annonce que le projet montpelliérain pourrait intéresser Benoît Costil, le gardien de Bordeaux.

Notre avis : Après Benjamin Lecomte et Geronimo Rulli, Montpellier (8e du dernier exercice) ne veut pas manquer le recrutement de son gardien de but pour poursuivre sa montée en puissance en L1.

Semedo proche de prolonger au Barça

Durant le printemps, le nom de Nelson Semedo était souvent associé à des échanges dans le cadre d'éventuels transferts réalisés par le FC Barcelone. Cependant, le club catalan semblerait avoir fait machine arrière concernant son arrière latéral international portugais, qui pourrait finalement prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le Barça selon les informations de Mundo Deportivo.

Notre avis : Le nombre d'arrières latéraux internationaux de haut niveau est limité à l'heure actuelle et le Barça pourrait ne pas prendre de risque.

Angers finalement prêt à céder Aït-Nouri ?

Samedi dernier, dans un entretien accordé à Eurosport, Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO Angers, affirmait vouloir garder Baptiste Santamaria et Rayan Aït-Nouri la saison prochaine. Cependant, l'arrière latéral gauche de 19 ans n'est pas si sûr de rester en Anjou. "On sait qu’il a un agent (Jorge Mendes) qui pèse beaucoup dans le foot et qui nous envoie des messages indiquant que c’est un transfert inéluctable. Mais ça reste la parole d’un homme, et il n’y a pas eu pour l’instant d’offre concrète", a déclaré le directeur sportif angevin, Sébastien Larcier, au Courrier de l'Ouest.

Notre avis : Le recrutement de Souleyman Doumbia au poste d'arrière gauche prouve que le onzième de L1 s'est préparé à un éventuel départ de son international Espoirs.

Kruse vers l'Union Berlin ?

Selon les informations de Bild, Max Kruse, l'attaquant international allemand de 32 ans, libre depuis son départ de Fenerbahçe en juin dernier, serait tout proche de s'engager avec l'Union Berlin. L'ancien joueur du Werder Brême aurait notamment été aperçu ces derniers jours dans la capitale allemande en train d'effectuer des entraînements individuels.

Notre avis : Une recrue d'importance qui pourrait apporter son expérience à l'Union Berlin.

