Pour Neymar, le temps presse : Paris refuse l'offre de prêt, le Barça continue de négocier

Encore douze petits jours et le feuilleton Neymar sera à coup sûr terminé. Mais d'ici au 2 septembre, jour de la fin du mercato estival, il va falloir composer avec. Encore plus quand on sait que le Barça ne lâche rien pour le retour du Brésilien. La dernière idée du club catalan ? Un prêt payant avec option ou obligation d'achat. Si la version varie selon les sources, le quotidien Sport explique que le montant total de cette offre était de 160 millions d'euros. Toujours selon le média proche du Barça, l'option d'achat n'était pas obligatoire.

Bien évidemment, le PSG laissera difficilement partir sa star sous cette formule. Du côté de la Cadena Ser, on parle d'un prêt payant de moins de 10 millions d'euros... assorti d'une option d’achat entre 170 et 180 millions d'euros. Et enfin, pour Mundo Deportivo, il s'agit plutôt de 15-20 millions d'euros pour le prêt et 150 millions d'euros pour l'option. Les médias espagnols s'accordent au moins pour une chose : l'offre a été refusée. En France, Le Parisien confirme que cette dernière comprenait bien un prêt qui atteignait, au total, 190 millions d'euros.

Les discussions continuent

Pas démoralisé par le refus parisien, le Barça continue de se creuser la tête pour trouver la bonne formule. Ce mercredi, Mundo Deportivo annonce la nouvelle idée des Blaugrana : un prêt de deux saisons avec option d'achat en 2020 et une autre, obligatoire, en 2021. Quant aux chiffres, le quotidien ne précise rien. Ce nouveau deal pourrait-il satisfaire Leonardo et le PSG ? On peine à le croire.

Vidéo - "Si on perd Neymar, on le remplacera" 01:55

En cas de départ de Neymar, le club de la capitale serait dans l'obligation de le remplacer immédiatement. Et pour cela, il a besoin de liquidités dès cet été. Selon Le Parisien, Leonardo n'envisage donc pas l'idée d'un prêt avec option d'achat. Les dirigeants du Barça vont devoir (encore) trouver autre chose.