TRANSFERTS - Le PSG cible les postes à renforcer, Dybala devrait prolonger à la Juve, Lopes arrive à Nice, l'OL temporise sur le mercato... Voici notre bulletin mercato du jour.

Quel avenir pour Niang ?

Mercredi dernier dans La Provence, André Villas-Boas s'était confié sur l'éventuelle arrivée de Mbaye Niang à l'OM. "On a ni les moyens, ni l'intérêt pour le faire venir", déclarait l'entraîneur portugais. Cependant, selon L'Equipe, l'avenir de l'attaquant international sénégalais pourrait se décanter en août ou septembre. Avec encore un infime espoir pour Marseille ?

Transferts Rejeté par les fans, Lucescu renonce au Dynamo Kiev IL Y A UNE HEURE

Notre avis : Niang ne dirait certainement pas non à une nouvelle aventure, surtout marseillaise. Mais son prix de 25 millions d'euros est un frein.

Play Icon WATCH Niang trop cher, nos 5 idées d’attaquants pour l’OM 00:10:21

Le PSG voudrait renforcer quatre postes

Après avoir perdu Thomas Meunier, Edinson Cavani, et très probablement Thiago Silva, en fin de contrat, le PSG cherche à se renforcer sur quatre postes cet été, nous informe lundi matin Le Parisien. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, aimerait attirer un arrière droit, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant.

Notre avis : Le PSG va devoir pallier les départs, au risque d'avoir un effectif limité la saison prochaine.

Lopes arrive à Nice

Après une saison difficile du côté du FC Séville, Rony Lopes, ancien joueur de Monaco, pourrait (très) rapidement retrouver la Ligue 1. Selon les informations du quotidien portugais Record, l'OGC Nice a en effet trouvé un accord avec le club andalou pour un prêt avec une possibilité de rachat à 20 millions d'euros. Reste à savoir si cette option sera obligatoire ou non. Une chose est sûre : Rony Lopes se rapproche d'un come-back en L1. Selon Nice-Matin, la visite médicale est même prévue pour mardi.

Notre avis : L'OGC Nice a flairé le bon coup. Le pari Rony Lopes a le mérite d'être tenté.

Rony Lopes (FC Séville) Crédit: Getty Images

L'OL va patienter avant de recruter

Alors qu'il devra se déplacer sur le terrain de la Juventus le vendredi 7 août, en huitième de finale retour de Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais ne recrutera pas d'ici là comme l'a révélé son entraîneur Rudi Garcia au micro d'Europe 1. "Il y a deux phases : plus rien ne bougera avant les deux matches, la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le huitième retour de Ligue des champions contre la Juventus. L’effectif sera celui qui est à notre disposition en ce moment, en sachant qu’on a perdu deux joueurs importants : Lucas Tousart, parti au Herta Berlin, et Martin Terrier, parti à Rennes. On verra après ces deux fins de compétition. Il sera alors temps de réajuster car les choses sont claires, nous avons des besoins", a expliqué l'entraîneur des Gones

Notre avis : Avant de recruter, l'OL veut déjà finir sa saison. Attention toutefois à ne pas laisser filer de bonnes occasions.

Dybala devrait prolonger à la Juve

Sous contrat avec la Juve jusqu'en juin 2022, Paulo Dybala pourrait prolonger prochainement. C'est ce qu'a indiqué Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, dimanche soir. "Nous discutons souvent avec son entourage et sommes bien avancés", a-t-il déclaré à Sky Sport.

Notre avis : De possible partant l'été dernier à homme providentiel pour le scudetto. Dybala, prolongation méritée.

Play Icon WATCH La marche triomphante de la Juventus : les matches clés de ce 9e Scudetto consécutif 00:01:59

Le LOSC veut garder Sanches...

Dans une longue interview accordée à L'Equipe lundi matin, Gérard Lopez, le président du LOSC, révèle avoir reçu des offres supérieures à 70 millions d'euros pour Renato Sanches, arrivé l'été dernier dans le Nord. "Il ne partira pas. Le projet sportif prime", a confié le patron lillois.

Notre avis : Le LOSC ne doit pas démanteler tout son effectif.

... et attend Jonathan David

Toujours de la quotidien L'Equipe, Gérard Lopez, le président lillois, assure lundi que Jonathan David, l'attaquant international canadien de La Gantoise, "veut absolument jouer au LOSC". "Il n'a pas envie d'aller dans d'autres clubs, renchérit-il. Notre équipe est faite pour des joueurs de caractère comme lui. Tout va dépendre de ses dirigeants. On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir (25 millions)". Si les chiffres venaient à être confirmés, l'attaquant de 20 ans deviendrait le joueur le plus cher jamais acheté par le LOSC.

Notre avis : Au final, on pense que le LOSC augmentera son offre et que Jonathan David signera.

Play Icon WATCH Une tête de phénomène en L1 : Qui est Jonathan David, la dernière trouvaille de Campos ? 00:07:47

Le BvB vise Ikoné pour remplacer Sancho

Selon les informations du Times, le Borussia Dortmund suit de très près Jonathan Ikoné, le milieu offensif lillois sous contrat jusqu'en juin 2023. Le BvB, qui pourrait perdre Jadon Sancho cet été, verrait bien l'international français de 22 ans remplacer le jeune anglais. Le vice-champion d'Allemagne pourrait proposer 45 millions d'euros pour Jonathan Ikoné.

Notre avis : Avant d'envisager un éventuel transfert d'Ikoné, Dortmud va attendre une offre à la hauteur pour Sancho.

Bennacer intéresse Chelsea

Après avoir enrôlé Hakim Ziyech et Timo Werner, les Blues travaillent d'arrache-pied pour recruter Kai Havertz. Parallèlement, le club londonien suivrait d'autres dossiers. Selon Calcio Mercato, Chelsea est intéressé par le milieu du Milan AC Ismael Bennacer. De leur côté, les Rossoneri ne souhaiteraient pas lâcher leur international algérien de 22 ans, dont le nom a également circulé du côté du PSG, à moins de 50 millions d'euros.

Notre avis : L'AC Milan gardera Bennacer cet été.

Bennacer - Milan-Bologna - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Atal intéresse le Real

Selon les informations du média algérien Compétition, reprises lundi matin par Mundo Deportivo, Youcef Atal, sous contrat avec Nice jusqu'en juin 2023 et dont la valeur serait estimée à environ 20 millions d'euros, serait suivi par le Real Madrid. Gravement blessé à un genou, l'arrière latéral international algérien n'a plus rejoué depuis début décembre.

Notre avis : C'est certain, Atal est promis à rejoindre un très grand club. Mais avant, il doit continuer à grandir du côté des Aiglons.

Willian parti... pour rester à Chelsea ?

En fin de contrat avec Chelsea à l'issue de la saison 2019-2020, Willian pourrait finalement prolonger avec les Blues selon les informations de Sky Sport, qui révèle que cette signature pourrait avoir lieu cette semaine. L'ailier brésilien de 31 ans a longtemps discuté avec le club londonien pendant le printemps sans trouver d'accord. Willian voulait rempiler pour trois saisons supplémentaires alors que Chelsea lui proposait deux ans de plus.

Notre avis : Willian semblait sur le départ. Ce serait une surprise s'il restait du côté des Blues.

Willian Crédit: Getty Images

Vertonghen quitte Tottenham

Après huit saisons chez les Spurs, le défenseur belge Jan Vertonghen (33 ans) a confirmé lundi son départ du club anglais. Avec plus de 300 matches disputés, l'international part libre de Londres. Il intéresserait plusieurs clubs italiens selon Le Soir.

Notre avis : Fin de l'histoire pour Verthongen à Tottenham. Choix attendu.

Benevento laisse tomber pour Rémy

Apès avoir décelé des problèmes physiques lors de la visite médicale de Loïc Rémy il y a tout juste une semaine, Benevento, promu en Serie A la saison prochaine, aurait définitivement laissé tomber cette piste, selon Sky Sport Italia. En revanche, le club italien serait proche d'engager le défenseur monégasque Kamil Glik.

Notre avis : Dommage pour Benevento et Remy, qui se félicitaient mutuellement de cette union. Et maintenant, quel avenir pour l'attaquant ?

Lovren s'en va de Liverpool

Six ans après son arrivée chez les Reds, Dejan Lovren n'est plus un joueur de Liverpool. Le défenseur international croate de 31 ans s'est engagé lundi pour trois saisons avec le Zénith Saint-Petersbourg.

Notre avis : Il était probablement temps pour Lovren d'aller voir ailleurs.

Sidibé et Everton, c'est fini

Alors que Djibril Sidibé, l'AS Monaco et Everton, où le champion du monde 2018 a été prêté la saison passée, négociaient depuis plusieurs mois déjà, l'arrière droit ne poursuivra pas l'aventure avec les Toffees. Le club entraîné par Carlo Ancelotti a officialisé la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux. "On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière Djibril. Merci pour tes efforts durant cette saison en prêt", a tweeté Everton.

Notre avis : Pour Sidibé, le mercato s'annonce (encore) animé.

Transferts Jesé, Chelsea, Rabiot… Les 13 infos mercato qui vous ont échappé dimanche HIER À 15:45