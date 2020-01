Piatek, nouvelle cible du PSG ?

Edinson Cavani plus que jamais sur le départ, Leonardo doit s'activer pour lui trouver un remplaçant. C'est dans cette optique que le directeur sportif du PSG pourrait passer à l'action pour tenter de recruter Krzysztof Piatek, comme l'explique Paris United. L'attaquant polonais de 24 ans voit son avenir à l'AC Milan s'assombrir depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic.

Notre avis : Une piste pas si surprenante que ça, étant donné que Leonardo était le directeur sportif de l’AC Milan la saison dernière.

Chelsea : une offre surprenante pour Cavani

D'après The Times, Chelsea aurait formulé une offre pour tenter d'attirer Edinson Cavani dès cet hiver. Le club anglais proposerait au PSG un prêt payant de près de 6M€, en prenant intégralement en charge le salaire de l'Uruguayen, sous contrat dans la capitale française jusqu'en juin prochain.

Notre avis : Aucune chance que cette offre en l’état n’aboutisse. Le PSG ayant déjà refusé 10M€ de la part de l’Atlético.

Réunion Milan - Paqueta ce mercredi

Selon Gianluca Di Marzio une réunion a été organisée ce mercredi entre la direction de l'AC Milan et l'agent du brésilien Paqueta. Au centre des discussions, l'avenir du joueur qui serait notamment désiré par Leonardo, le directeur sportif du PSG. Ce rendez-vous devrait permettre d'y voir plus clair sur la faisabilité ou non de ce transfert.

Notre avis : Le profil de Paqueta n’est pas franchement ce dont le PSG a besoin en ce moment.

Guimaraes dès cet hiver à Lyon ?

On savait que le milieu brésilien Bruno Guimaraes était dans le viseur lyonnais. Le joueur de 22 ans, qui évolue à l'Athletico Paranaense, était initialement une cible en vue du prochain mercato d'été. Mais d'après RMC, le club rhodanien aurait accéléré sur ce dossier afin de conclure sa venue dès cet hiver. L'OL souhaitant ainsi court-circuiter la concurrence et aussi préparer le possible départ de Lucas Tousart. Pour L’Equipe, un accord de principe entre les deux clubs aurait même été trouvé.

Notre avis : Le joueur n’aura-t-il pas besoin d’un temps d’adaptation qui pourrait être préjudiciable à l’OL ?

Camavinga dans la short-list de Dortmund

Et si Eduardo Camavinga rejoignait la Bundesliga ? D'après les informations de Bild, le milieu de terrain rennais serait l'une des cibles de Dortmund qui s'attend à un profond renouvellement d'effectif d'ici la saison prochaine. Le quotidien allemand évoque un prix de transfert de l'ordre de 50M€.

Notre avis : Difficile à imaginer pour cet hiver. Pour cet été, en revanche…

Monaco se pencherait sur un Auxerrois

L'AS Monaco serait passé à l'action en ce mois de janvier. D'après RMC, le club de la Principauté souhaiterait s'attacher les services d'Harisson Marcelin, le défenseur de 19 ans d'Auxerre. Il aurait même formulé une proposition financière à l'AJA.

Notre avis : Ces derniers temps, la politique de transfert de Monaco basé sur les jeunes n'a pas été une franche réussite…

Nzonzi détiendrait une proposition de West Ham

D'après RMC, West Ham aimerait attirer Steven Nzonzi cet hiver et serait passé à l'action. Les Hammers lui auraient transmis une proposition de contrat. De son côté, le champion du monde français, qui cherche à partir de Galatasaray, temporiserait en espérant qu'un club plus huppé se manifeste.

Notre avis : West Ham a quand même un bel atout à ne pas négliger. Là-bas, Nzonzi devrait avoir un temps de jeu conséquent.

Thiago Maia prêté à Flamengo

En manque de temps de jeu à Lille, Thiago Maia bénéficiait d'un bon de sortie cet hiver. Son départ a été officialisé ce mercredi par Le LOSC qui l’envoie à Flamengo pour un prêt de 18 mois. Une option d’achat a également été négociée. Mais son montant n’a pas été dévoilée. Pour les médias brésiliens, ce serait de l'ordre de 7M€.

Notre avis : Lille avait misé gros sur lui en l'achetant 14M€ à Santos à l'été 2017. Un vrai flop.

Nîmes fait signer un attaquant

Le club gardois annonce l'arrivée de Moussa Koné. L'attaquant sénégalais de 23 ans s'est engagé jusqu'en juin 2023. Il arrive en provenance du Dynamo Dresde, avec qui il a marqué 6 buts en 16 matches de Bundesliga 2 cette saison.

Notre avis : Compte tenu de ses moyens, Nîmes n'a pas le choix et doit tenter des coups.

Le Bayern pas convaincu par Coutinho

Prêté l'été dernier pour un an avec une option d'achat à 120M€, Philippe Coutinho ne devrait pas poursuivre son aventure au Bayern. D'après Bild, le club allemand n'envisagerait pas de le conserver, compte tenu de son niveau d'ensemble affiché depuis son arrivée en Bavière.

Notre avis : A ce prix-là, personne ne le recrutera. Son indemnité risque d’être considérablement revu à la baisse.

Manchester United prêt à miser gros sur un jeune

Jude Bellingham a tout juste 16 ans. Et pourtant, il fait déjà les beaux jours de Birmingham en Championship. A tel point que plusieurs formations s'intéresseraient fortement à lui. The Sun parle de Liverpool, Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich, Dortmund et surtout Manchester United. Le Red Devils seraient même prêts à proposer près de 35M€ pour s'attacher ses services.

Notre avis : Un exemple parlant de ce qu'est désormais la folie des transferts…

Willian José vers Tottenham

Selon la Cadena Ser, l'attaquant de la Real Sociedad Willian José serait sur le point d'être transférer à Tottenham. La formation de José Mourinho serait prête à payer près de 50M€ pour sa venue. Le Brésilien de 28 ans a marqué 8 buts en 20 matches de Liga cette saison et il ne ferait plus partie du groupe prévu pour affronter l'Espanyol Barcelone ce mercredi soir en Coupe du Roi.

Notre avis : 50 millions, vraiment ?

Newcastle s'intéresserait à Rose

Newcastle est à la recherche d'un latéral gauche, lors de ce mercato d'hiver, pour pallier la blessure de Jetro Willems. D'après The Telegraph, l'actuel 13ème de Premier League envisagerait de faire une offre à Danny Rose, qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho à Tottenham

Notre avis : Une belle opportunité pour Newcastle. Mais l'international anglais viserait-il pas un club un peu plus huppé ?