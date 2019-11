Le PSG veut un deuxième gardien

L'information est signée L'Equipe ce mercredi. Selon le quotidien, le PSG ne compte pas lever l'option d'achat assortie au prêt de Sergio Rico (environ 10 millions d'euros), son deuxième gardien, qui appartient toujous au FC Séville. Résultat, Leonardo rechercherait (déjà) une nouvelle doublure à Keylor Navas pour la saison prochaine. Le Brésilien jetterait notamment un coup d'oeil du côté de l'Italie et l'Amérique du Sud.

Notre avis : Dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'Areola reviendra certainement en fin de saison. Mais un rôle de doublure ne l'intéressera pas. Les gardiens et le PSG, c'est tout un programme...

Sergio Rico (PSG)Getty Images

Aulas évoque le mercato d'hiver

Présent sur le plateau de RMC Sport mardi soir après OL-Benfica (3-1), Jean-Michel Aulas est revenu sur le prochain mercato hivernal. Et il n'exclut pas des possibles arrivées. "On a probablement la meilleure santé financière du championnat de France (...) On n’a peut-être pas fait toujours ce qu'il fallait, mais cette année on a dépensé un peu plus de 100 millions d'euros. S'il faut réinvestir, si Juninho et le conseil d'administration de l'OL estiment que c'est nécessaire pour franchir un cap, pourquoi pas", a expliqué le patron de l'OL.

Notre avis : L'OL sera attentif sur le mercato hivernal. En cas de jolies occasions, possible que la cellule de recrutement s'active.

Le Real veut toujours Sancho

Jadon Sancho est certainement l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Et si le Borussia Dortmund ne compte pas s'en séparer, le Real Madrid serait très intéressé par son profil selon le Daily Mail. Pour arracher l'international anglais, les Merengues vont toutefois devoir sortir le chéquier, puisque le club allemand réclame aux alentours de 100 millions d'euros.

Notre avis : Sancho pourrait quitter Dortmund l'été prochain. Reste à voir quel club sera prêt à mettre le prix pour le recruter.

Jadon Sancho - Borussia DortmundImago

L'Inter cherche un attaquant et un milieu

Après l'énorme colère d'Antonio Conte mardi soir, les dirigeants de l'Inter Milan vont devoir s'activer s'ils souhaitent satisfaire leur entraîneur en janvier prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, l'entraîneur nerazzurro réclame deux renforts en priorité : un attaquant et un milieu de terrain. Pour l'heure, le quotidien ne fait aucun nom. Mais récemment, celui d'Olivier Giroud semblait dans les petits papiers du club lombard.