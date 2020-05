Rabiot, OL, Real : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi

TRANSFERTS - Un départ de la Juventus déjà envisagé pour Adrien Rabiot, un secteur toujours à renforcer à Lyon, une porte de sortie pour un réserviste du Real Madrid, une bonne nouvelle pour Nice et une moins bonne pour les prétendants de Donny van de Beek… Tout est dans notre bulletin mercato de samedi.

Rabiot déjà sur le départ ?

Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus Turin à peine un an après son arrivée dans le Piémont. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu français, qui n'a toujours pas rejoint le camp d'entraînement de la Vieille Dame, serait insatisfait chez les Bianconeri. La Juve serait ouverte à son départ avec la perspective de réaliser une plus-value intéressante sur un joueur arrivé sans indemnité de transfert. L'ancien Parisien plairait notamment à Everton, où Carlo Ancelotti l'apprécie beaucoup. Mais aussi à Manchester United, qui aurait coché son nom en cas de départ de Paul Pogba, convoité par… la Juve.

Transferts Lautaro, Pjanic, Grealish... Les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 14:18

Notre avis : Si Rabiot peut être inclus dans un deal avec Pogba, la Juve ne se privera pas de cette aubaine.

Lyon cherche (encore) un défenseur central

C'est le cas à chaque mercato quasiment, et le prochain ne devrait pas déroger à la règle. Selon L'Equipe, Lyon cherche toujours à se renforcer en défense centrale après la saison décevante de sa recrue phare dans ce secteur l'été dernier, Joachim Andersen. Le quotidien sportif avance cinq noms dont celui Robson Bambu, un Brésilien de 22 ans qui évolue à l'Athletico Paranaense, mais son statut d'extra-communautaire pose problème car l'OL a déjà atteint son quota. Merih Demiral (Juventus), gravement blessé cet hiver, Aïssa Mandi (Betis Séville), Marash Kumbulla (Hellas Vérone) et Kevin Akpoguma (Hoffenheim) sont également cités.

Notre avis : Demiral se détache assez clairement dans cette liste, même si Mandi a prouvé ses qualités. Mais la piste menant au Turinois est aussi la plus compliquée.

Van de Beek ne sera pas bradé

Edwin van der Sar a confirmé que Donny van de Beek serait autorisé à quitter l'Ajax Amsterdam cet été. Mais le directeur général des Lanciers a prévenu les clubs intéressés qu'il faudra mettre le prix pour s'attacher les services du milieu néerlandais. "Il n'y aura pas une réduction de 50%, a-t-il déclaré à l'agence Reuters. Les clubs peuvent oublier cette option." Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham sont le plus souvent cités comme destinations potentielles pour le joueur de 23 ans, qui s'était révélé l'an passé lors de l'épopée de l'Ajax jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions. Il est sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Ajax.

Notre avis : Un milieu jeune, polyvalent et talentueux. C'est le type de pari à tenter sur le prochain mercato et l'Ajax en a parfaitement conscience.

Benitez sur le point de prolonger à Nice

En fin de contrat au 30 juin, Walter Benitez faisait partie des gardiens les plus intéressants sur le marché des transferts. Mais le portier de Nice ne devrait finalement pas être libre. L'Equipe indique qu'un accord a été trouvé entre les dirigeants des Aiglons et l'Argentin de 27 ans pour un nouveau contrat de trois ans avec le Gym, avec un statut de numéro un garanti. En revanche, sa doublure ne devrait plus être Yoan Cardinale la saison prochaine. Selon le quotidien sportif, Nice cherche un autre gardien pour tenir ce rôle.

Notre avis : Benitez fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. Le prolonger, ce serait équivalent à réussir un gros coup sur le marché.

Odriozola vers le FC Séville ?

Prêté au Bayern Munich par le Real Madrid, sans option d'achat, Alvaro Odriozola fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club merengue cet été. A son poste d'arrière droit, Dani Carvajal reste un titulaire indiscutable et la Maison Blanche s'apprête à récupérer Achraf Hakimi, auteur d'une saison éblouissante avec Dortmund. Le FC Séville pourrait être son point de chute. Julen Lopetegui, l'entraîneur du club andalou, l'apprécie beaucoup et le joueur a fait part de son intérêt pour évoluer avec la formation sévillane lors d'une interview dans l'émission El Chiringuito. "Séville est un grand club, et entendre l'hymne du club donne la chair de poule", a-t-il déclaré.

Notre avis : Séville ressemble à une destination idéale pour permettre à Odriozola de se relancer.

