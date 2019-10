Le Barça prêt à vendre Rakitic cet hiver…

D'après AS, le FC Barcelone serait prêt à se séparer de son milieu croate Ivan Rakitic au mercato d'hiver. Après avoir repoussé plusieurs offres cet été, notamment de la Juventus, les dirigeants catalans auraient changé d'avis. Rakitic (31 ans, sous contrat jusqu'en 2021) n'a débuté qu'un match avec le Barça cette saison, lors de la défaite à Grenade en Liga (0-2).

Notre avis : Le Croate répète vouloir rester, mais son manque de temps de jeu risque de peser.

… et à acheter Mbappé cet été ?

Mundo Deportivo prépare déjà la succession de Luis Suarez. Le quotidien catalan publie ce week-end une short-list d'attaquants convoités par le Barça pour remplacer l'Uruguayen. En première position figure un certain Kylian Mbappé. Conscients de la préférence assumée du Français pour le Real Madrid, les dirigeants catalans auraient préparé comme solutions de recours les Anglais Harry Kane et Marcus Rashford, et l'Argentin Lautaro Martinez.

Notre avis : Mbappé préfère le Real, Kane ne partira qu'à prix d'or, Rashford est plus que moyen ces derniers mois… Finalement, Lautaro Martinez est le candidat le plus crédible.

Kylian Mbappé embrasse la Coupe du mondeGetty Images

MU prêt à payer 70 millions pour Rice ?

En grande difficulté en Premier League, Manchester United pourrait faire sauter la banque cet hiver pour inverser la tendance. Parmi les cibles, le nom du milieu défensif de West Ham Declan Rice est de plus en plus cité par les médias britanniques, comme le Mirror. Le tabloïd parle d'une somme de 70 millions pour l'international anglais, qui compte 78 matches avec les Hammers à 20 ans.

Notre avis : Rice a expliqué se sentir bien à West Ham. Peu probable qu'il bouge cet hiver.

Arsenal veut prolonger Aubameyang

La Gazzetta dello Sport explique ce week-end qu'Arsenal a entamé les négociations en vue de la prolongation de contrat de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais (30 ans), auteur de 7 buts en 8 matches cette saison, est sous contrat jusqu'en 2021 mais pourrait voir son bail étendu de deux ans. Arrivé en janvier 2018 dans le nord de Londres, l'ancien Vert a marqué 49 fois en 75 apparitions avec les Gunners.

Notre avis : Aubameyang est ultra efficace et adoré par l'Emirates, et Arsenal a le temps de préparer l'avenir devant. Une prolongation serait logique.

Pierre-Emerick AubameyangGetty Images

La Juve va blinder Pjanic

Le très convoité Miralem Pjanic pourrait bien rester à la Juventus. Selon Calciomercato, la Vieille Dame s'apprêterait à proposer un nouveau contrat à son milieu bosnien. Ce bail tout frais ne serait pas forcément synonyme de prolongation, Pjanic étant encore lié à la Juve pour les quatre prochaines années, mais il devrait surtout impliquer une forte revalorisation salariale. Les deux clubs de Manchester, le PSG et le Real surveilleraient l'ancien Lyonnais avec attention.

Notre avis : La Juve pourrait s'éviter un long feuilleton avec ce nouveau contrat.

L'Inter pense à Matic

En fin de contrat l'été prochain avec Manchester United, Nemanja Matic pourrait finalement rapporter un peu d'argent aux Red Devils cet hiver. Le Corriere dello Sport assure en effet que l'Inter Milan serait prêt à payer cet hiver pour s'attacher les services du milieu défensif serbe, passé par Chelsea et apparu lors de seulement trois matches en Premier League cette saison.

Notre avis : MU aurait tort de refuser la somme, si petite soit-elle, pour un joueur sur lequel il ne compte plus de toute façon.

Nemanja MaticGetty Images

Tottenham de retour à la charge pour B.Fernandes

Déjà séduit par Bruno Fernandes au dernier mercato estival, Tottenham pourrait retenter sa chance cet hiver. A Bola explique que les Spurs vont retenter d'attirer le Portugais du Sporting en janvier. La même source assurait il y a quelques jours que Fernandes (25 ans) s'apprêtait à prolonger cet hiver, tout en se voyant offrir un bon de sortie si son club jugeait l'offre suffisante. Il dispose d'une clause libératoire de 100 M€.