Rami ne va pas résilier avec Fenerbahçe

Malgré les rumeurs insistantes, Adil Rami ne va pas quitter Fenerbahçe. Contacté par RMC Sport, l'entourage du défenseur a assuré qu'une séparation n'était pas à l'ordre du jour. Aucune clause ne permettrait d'ailleurs cette possibilité. Cette saison, l'ancien défenseur a disputé deux matches avec son club.

Notre avis : Rami s'attendait probablement à jouer plus. Mais un départ ne semble pas à l'ordre du jour.

Adil Rami avec le maillot du FenerbahçeGetty Images

Vasilyev pense que Mbappé ira au Real

Ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev avait dû gérer, à l'été 2017, le cas épineux de Kylian Mbappé. Courtisé par le Real Madrid, ce dernier avait alors décidé de rejoindre le PSG. Au grand détriment du club madrilène... Toutefois, l'ancien dirigeant monégasque est certain que l'international français rejoindra les Merengue un jour ou l'autre. "Quand ? Je n’en sais rien, mais ça me semble inéluctable, a-t-il expliqué au Parisien. Ce club compte beaucoup à ses yeux. La proposition madrilène était plus intéressante pour Monaco. Il m’a dit : "Vadim, au fond de moi, je sens que c’est trop tôt. Je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici. Le Real, ça attendra..." C’est une preuve d’intelligence, Chapeau. Dans la construction d’une carrière, l’entourage du joueur se révèle capital. Le sien, avec ses parents, est exceptionnel."

Notre avis : On pense aussi que Mbappé jouera au Real un jour ou l'autre.

Dybala, c'est 150M

Dans le football, tout va toujours très vite. L'été dernier, la Juventus Turin avait cherché à vendre Paulo Dybala, probablement plus par contrainte (effectif pléthorique) que par nécessité. Quelques mois plus tard, l'international argentin est très probablement le meilleur joueur de la première partie de saison de son équipe. De quoi lui assurer un avenir certain dans le Piémont. D'ailleurs, selon La Gazzetta dello Sport, son prix est désormais très élevé : 150 millions d'euros.

Notre avis : Dybala a toujours voulu rester à la Juve. Un choix payant pour un joueur exceptionnel.

Dybala - Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

L'Inter va écouter les offres pour Gabigol...

Auteur d'une très belle saison avec Flamengo, Gabriel Barbosa, le grand héros de la finale de la Libertadores, pourrait rapidement faire le bonheur de l'Inter Milan. En effet, l'attaquant brésilien appartient toujours au club lombard, qui écoutera les offres pour lui cet hiver. "Son prêt se termine en décembre. Il a fait de très belles choses avec Flamengo, mais il rentrera difficilement dans notre projet. Il y aura des offres pour lui et nous serons à l'écoute", a expliqué Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de l'Inter Milan, mercredi soir.

Notre avis : Avec Gabigol, l'Inter va renflouer ses caisses cet hiver. Difficile de demander mieux pour un joueur sur lequel il ne compte plus.

... et s'intéresse à Matic

Plus forcément en odeur de sainteté du côté de Manchester United, Nemanja Matic semble sur le pied de départ. Pour le récupérer, le Daily Mail explique que l'Inter Milan est notamment à l'affût. Le milieu serbe est d'ailleurs en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils.

Notre avis : Matic, ce serait un joli coup pour l'Inter de Conte.