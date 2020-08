TRANSFERTS - Le père de Messi est à Milan, Higuain et James Rodriguez sont tous les deux proches d'un départ, l'AC Milan vise Chiesa, Rennes est sur un défenseur de Chelsea... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le père de Messi est à Milan

Comme annoncé par les médias italiens il y a quelques semaines, Jorge Messi, le père de Lionel, a bel et bien posé ses valises du côté de Milan. La Gazzetta dello Sport explique ce vendredi que les agents de la commune de Milan ont récemment vérifié son arrivée dans sa nouvelle maison, notamment pour compléter les papiers en vue d'obtenir la résidence milanaise. Si le quotidien continue de parler d'un intérêt de l'Inter Milan pour le numéro 10 du Barça, Jorge Messi est arrivé dans la capitale lombarde dans un but notamment fiscal.

Notre avis : On reste de l'avis qu'un éventuel transfert de Messi reste utopique.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

Higuain-Juve, la rupture ?

Et si Gonzalo Higuain disputait son dernier match ce vendredi avec la Juve ? Probablement titulaire face à l'OL, le Pipita, qui va tenter de qualifier les siens, semble en effet proche du départ. Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame aimerait rompre le contrat de son attaquant, qui court jusqu'en 2021. Plusieurs clubs de MLS seraient notamment intéressés pour le recruter.

Notre avis : Les chemins de la Juve et Higuain vont se séparer. Et il est probablement temps.

Le LOSC accélère pour David

Cette fois, le LOSC y est presque. Après plusieurs semaines de négociations, le club nordiste est en passe de recruter Jonathan David selon L'Equipe. Si aucun accord n'a encore été ratifié, le quotidien parle d'un montant compris entre 27 et 27,5 millions d'euros, assorti d'un contrat de cinq ans pour l'attaquant de La Gantoise.

Notre avis : Au final, le LOSC sera parvenu à boucler ce dossier. Une bonne nouvelle après le départ d'Osimhen.

Jonathan David sous le maillot de La Gantoise en 2020 Crédit: Getty Images

Puel fait le ménage

Claude Puel a décidé de faire le grand ménage du côté de l'ASSE. En plus de la mise à l'écart de Stéphane Ruffier, le coach des Verts aurait décidé de se séparer de Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri et Yann M'Vila. Selon L'Equipe, les trois joueurs auraient d'ailleurs prévenus. Pour l'instant, comme le précise le quotidien, aucune offre n'est encore arrivée pour l'un de ces quatres joueurs.

Notre avis : L'ASSE veut clairement se débarrasser de ses plus gros salaires. Une politique qui devrait faire parler.

James Rodriguez et le Real, c'est fini ?

L'aventure de James Rodriguez au Real Madrid prend plus que jamais du plomb dans l'aile. Selon AS, l'international colombien pourrait ne plus jamais porter le maillot madrilène, tant la rupture semble définitive entre les parties. D'après le quotidien madrilène, l'équipe la plus intéressée est Arsenal, qui est en passe de prolonger Pierre-Emerick Aubameyang.

Notre avis : Information pas vraiment étonnante. James Rodriguez n'entrait plus dans les plans du Real.

James Rodriguez sur le banc du Real Madrid Crédit: Getty Images

Milan vise Chiesa

En quête d'un latéral droit pour son 4-2-3-1, l'AC Milan a visiblement identifié sa cible : Federico Chiesa. Stefano Pioli, l'entraîneur du club lombard et passé par la Viola, en aurait d'ailleurs fait sa priorité selon les informations de la Nazione. Il va désormais falloir convaincre le club de Rocco Commisso, ouvert à un départ... mais pas à n'importe quel prix.

Notre avis : Milan doit recruter un ailier droit de haut niveau. Chiesa, ce serait fort.

Rennes s'active pour Tomori

En quête de renforts pour sa défense centrale, le Stade Rennais a activé la piste menant à Fikayo Tomori, jeune défenseur (22 ans) de Chelsea. Selon L'Equipe et The Atheltic, le club breton souhaiterait le recruter sous la forme d'un prêt. La saison passée, Tomori a disputé 15 matches avec les Blues.

Notre avis : Tomori est courtisé par beaucoup de clubs. Pas simple pour Rennes.

Fikayo Tomori Crédit: Getty Images

Boateng ne signera pas à l'Herta

Annoncé du côté de l'Herta Berlin, Kevin-Prince Boateng ne reviendra pas en Bundesliga. C'est Bruno Labbadia, l'entraîneur du club allemand, qui l'a confirmé à Sport1.

Notre avis : Boateng pourra certainement apporter de l'expérience dans le club où il signera. Mais pas l'Herta, qui vise visiblement des joueurs plus jeunes.

Celik a tapé dans l'oeil à Mourinho

José Mourinho a visiblement eu un coup de coeur pour Zeki Celik. Ce vendredi, The Telegraph confirme la récente information du Times, qui évoquait un intérêt de Tottenham pour le joueur du LOSC. Le club nordiste en réclamerait 20 millions d'euros. Everton serait également intéressé par l'international turc de 23 ans.

Notre avis : Celik est un joueur avec beaucoup de qualités. Pas certain que le LOSC souhaite le faire partir dès cet été.

Cazorla rejoint Xavi au Qatar

Santi Cazorla s'offre une dernière danse. Après une belle saison du côté de Villarreal, l'Espagnol s'est envolé pour le Qatar, et s'est engagé avec Al-Sadd, le club entraîné par Xavi.

Notre avis : Al-Sadd pourrait bien être le dernier club de la belle carrière de Cazorla.

