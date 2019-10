La Juve veut garder CR7...

C'est certain, la Juventus ne compte pas se séparer de Cristiano Ronaldo. Débarqué lors de l'été 2018, l'international portugais, auteur de son 700e but lundi face à l'Ukraine (2-1), devrait rester avec la Vieille Dame jusqu'au terme de son contrat (2022). "Il restera jusqu'à la fin de son contrat. Il ne partira pas avant, j'en suis certain", a ainsi assuré Fabio Paratici, le directeur sportif du club italien, lors d'un déplacement à Amatrice, où il a reçu pour le troisième fois le prix de meilleur dirigeant de l'année.

Notre avis : Pour l'instant, tout se passe bien entre CR7 et la Juve. Pas de départ imminent à prévoir.

...et compte prolonger Matuidi

Lors de ce déplacement, Fabio Paratici n'a pas parlé que de Cristiano Ronaldo. Interrogé sur les prolongations de contrat de Blaise Matuidi et Juan Cuadrado, le dirigeant s'est dit "optimiste" quant à la bonne issue de ces deux dossiers. Pour rappel, l'international français est sous contrat avec les Bianconeri jusqu'en juin 2020.

Notre avis : Au vu de ses prestations, Matuidi mériterait bien cette prolongation.

Le Bayern et le Barça vont négocier pour Coutinho

Prêté par le Barça au Bayern Munich, Philippe Coutinho semble convaincre tout le monde du côté du club bavarois. Une bonne nouvelle pour le club catalan qui, selon AS, ne compte pas le récupérer en fin de saison. Ainsi, si l'option d'achat du joueur a été fixée à 120 millions d'euros, les deux clubs pourraient négocier un éventuel prix au rabais. Le quotidien allemand Bild a confirmé l'information.

Notre avis : Il est probable que le Bayern tente de négocier un prix inférieur à 120M. Reste à voir si le Barça sera d'accord...

Le blues de Giroud

Le paradoxe Olivier Giroud. Remplaçant du côté de Chelsea, où il joue très peu, l'attaquant a encore marqué avec l'équipe de France lors des matches face à l'Islande (0-1) et la Turquie (1-1). Mais sa situation en club pourrait, à terme, lui porter préjudice. "Je ne peux pas me contenter de ce que j’ai aujourd’hui à Chelsea. J’ai 33 ans mais toujours des jambes, un profil qui va me permettre de jouer encore quelques années au foot", a-t-il confié lundi soir en zone mixte du Stade de France. "Je me sens bien physiquement. La priorité est de rester à Chelsea, mais si on m’oblige à faire un choix, je le ferai comme lorsque je suis parti d’Arsenal", a-t-il ajouté.

Notre avis : Giroud va probablement quitter Chelsea en janvier. L'Euro passe par là.

Le PSG s'intéresse à Paquetà

Débarqué en janvier dernier à l'AC Milan sous l'impulsion de Leonardo, Lucas Paquetà pourrait bien suivre les traces de son ancien dirigeant. Le désormais directeur sportif du PSG, qui avait recruté son compatriote en provenance de Flamengo contre 35 millions d'euros, aimerait en effet le ramener à Paris selon Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé mercato pour Sky Italia. Le dirigeant brésilien continuerait en effet de suivre de près son ancien joueur.

Notre avis : Leonardo avait repéré Paquetà et avait tout fait pour le ramener à Milan. Une tentative pour le recruter à Paris est possible.

Buffon pourrait jouer jusqu'à... 44 ans !

Revenu à la Juve cette saison après une pige au PSG, Gianluigi Buffon ne semble pas prêt à raccrocher les crampons. "Je pense qu'il peut jouer encore deux ans et arriver jusqu'à 44 ans. Son choix de revenir à la Juve est très juste. Son avenir ? Je lui ai conseillé de devenir entraîneur, il m'a dit que c'est une idée qui pourrait lui plaire", a ainsi confié Silvano Martina, l'agent du gardien italien, à SportItalia.