TRANSFERTS - Mohamed Salah se confie sur son avenir à Liverpool, José Mourinho mise sur un rebond de Tanguy Ndombélé en le comparant à Luka Modric, Mikel Arteta optimiste concernant l'éventuelle prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, l'OM perd un jeune talent... Voici notre bulletin mercato du jour.

Salah sur le long terme à Liverpool ?

Arrivé en provenance de la Roma à l'été 2017, Mohamed Salah, joueur clé dans la progression de Liverpool, qui a remporté la Ligue des champions en 2019 puis le titre de champion d'Angleterre en 2020, souhaiterait jouer encore plusieurs années chez les Reds comme il l'a annoncé dans un entretien accordé à beIN Sports. "J'aime l'ambiance ici. L'atmosphère est différente. J'aimerais rester longtemps. Notre entente sur le terrain est parfaite. C'est difficile de maintenir un tel niveau sur le long-terme mais rien n'est impossible", a déclaré l'international égyptien de 28 ans.

Notre avis : Jürgen Klopp l'a rappelé en début de semaine : le mercato d'été de Liverpool sera calme. Les portes seront donc fermées pour l'ex-joueur de Chelsea, sous contrat jusqu'en juin 2023.

Mourinho mise sur un rebond de Ndombélé... et le compare à Modric

Fin juin, le magazine Téléfoot révélait que Tanguy Ndombélé ne souhaitait plus jouer sous les ordre de José Mourinho. Dans un entretien accordé au Guardian, le Special One a fait savoir que l'ancien Lyonnais pouvait s'imposer chez les Spurs en comparant sa situation à celle de Luka Modric. "Six mois après son arrivée au Real Madrid (ndlr : à l'été 2012, José Mourinho était l'entraîneur du club cette saison-là), il a été élu pire recrue de l'histoire par les supporters et la presse. Quelques mois et années plus tard, il est devenu champion d'Espagne, (quadruple) vainqueur de la Ligue des champions et meilleur joueur du monde (ndlr : Ballon d'Or 2018)", a rappelé l'entraîneur portugais.

Notre avis : Karim Benzema a aussi connu des débuts compliqués avec José Mourinho. On connaît la suite...

Arteta voit Aubameyang prolonger à Arsenal

Quelques heures après la victoire d'Arsenal face à Norwich (4-0), Mikel Arteta a évoqué l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2021. "Il est prêt à rester avec nous, a déclaré le technicien espagnol à Sky Sports. Il est vraiment heureux ici." Toutes compétitions confondues, l'ex-attaquant de Saint-Etienne a marqué 22 buts cette saison.

Notre avis : Si Arsenal se montre ambitieux sur le marché des transferts, l'international gabonais de 31 ans pourrait avoir envie de poursuivre l'aventure avec le club londonien.

L'OM perd un jeune talent

Niels Nkounkou, l'arrière latéral gauche français des U19 et libre de tout contrat, a signé un bail de trois saisons à Everton. Le désormais ex-Marseillais de 19 ans n'a jamais joué en professionnel mais a fait partie du groupe olympien à deux reprises cette saison : en L1 et en Coupe de France.

Notre avis : Comme pour Isaac Lihadji, c'est dommage de voir un jeune de l'OM partir avant même d'avoir joué une saison complète en L1.

Vagner Dias s'engage à Metz

L'attaquant international capverdien de Saint-Etienne Vagner Dias Gonçalves, 24 ans, a signé au FC Metz jusqu'en 2024. Le montant de la transaction n'a pas été précisé par l'ASSE, qui avait prêté le joueur depuis un an et demi à Nancy (ndlr : depuis janvier 2019).

Notre avis : Ses dernières prestations à Nancy ont prouvé que Vagner Dias Gonçalves (ndlr : 7 buts en 15 matches de L2) pouvait s'imposer dans un club de bas de tableau de L1.

