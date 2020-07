TRANSFERTS - Sancho pas loin de Manchester United, Arteta veut absolument garder Lacazette et Aubameyang, le profil de Gray intéresse José Mourinho. Découvrez les 7 infos mercato qui vous ont échappé samedi.

Sancho, très proche de Manchester United...

Selon The Sun, Jadon Sancho aurait fait son choix et serait prêt à s'engager avec Manchester United dans les prochains jours. Le Borussia Dortmund et les Red Devils se seraient mis d'accord sur un transfert d'environ 110 millions d'euros.

Notre avis : Gros coup pour United qui s'offre une recrue de choix.

... Qui surveillerait aussi Belotti

Andrea Belotti enchaîne les bonnes saisons avec le Torino. Et cela ne laisse pas tout le monde indifférent, d'après Tuttosport. Auteur de 16 buts en 31 matches de Serie A en 2019-2020, l'attaquant italien de 26 ans intéresserait ainsi l'Inter et Manchester United. Le capitaine du club turinois est sous contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : Le Torino tient à son avant-centre et on le voit mal partir cet été. S'il est transféré, on l'imagine plutôt continuer sa carrière dans le Calcio que s'exiler.

Gray, dans le viseur de Tottenham

Demarai Gray serait dans le viseur de José Mourinho et Tottenham selon les informations du Times. L'ailier de Leicester, 27 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a très peu joué en championnat. Mais son entraîneur Brendan Rodgers aimerait le conserver.

Notre avis : L'ailier sera en fin de contrat la saison prochaine, c'est peut-être le bon moment de le laisser partir...

Retournement de situation pour Osimhen ?

Victor Osimhen semblait tout proche de rejoindre Naples. Le LOSC et le club italien semblaient d'accord sur le montant du transfert (81 millions d'euros). Mais il semblerait que les négociations avec l'agent du joueur traînent. Selon Il Mattino, Manchester United et Liverpool seraient rentrés dans la danse, les Red Devils proposeraient ainsi un salaire de 7 millions d'euros par an à l'attaquant. Gérard Lopez, président lillois, s'est contenté de dire que "des négociations (étaient) en cours", ce samedi en conférence de presse.

Notre avis : Naples est paré à toute éventualité et aurait dans le viseur d'autres joueurs au même profil, mais difficile d'imaginer United casser sa tirelire pour Sancho et Osimhen.

Arteta veut garder Lacazette et Aubameyang

En conférence de presse, Mikel Arteta s'est montré limpide sur l'avenir de ses deux attaquants, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. C'est bien simple, il aimerait les conserver tous les deux, alors que le Gabonais sera en fin de contrat en juin 2021 : "J'ai toujours été très positif à propos de l'avenir d'Aubameyang. Je vois son comportement, je vois comment il s'entraîne tous les jours et je sais qu'il est heureux. (...) Lacazette ? Je suis vraiment content de lui."

Notre avis : Ce n'est pas Arteta qui décide et dans un contexte compliqué, les deux joueurs peuvent servir de monnaie d'échange...

Balotelli vers la D3 italienne ?

L'aventure avec Brescia s'est terminée en eau de boudin pour Mario Balotelli. Selon Gianluca Di Marzio, l'attaquant italien pourrait rebondir en D3 italienne, du côté de Côme. Le club serait prêt à s'aligner sur ses prétentions salariales.

Notre avis : Quelle descente aux enfers...

Parejo veut conserver son salaire

Daniel Parejo vers la sortie à Valence. Embêté par son salaire trop élevé et les mauvaises relations entretenues par le capitaine du VCF avec le président du club et l'actionnariat principal, le club espagnol a mis le milieu de terrain sur le marché. Problème : selon AS le joueur veut conserver son salaire (près de 5 millions d'euros brut par an), peu importe où il ira. L'Atlético de Madrid et le Séville FC sont les plus prompts pour récupérer l'international espagnol, qui a une belle côte sur le marché. Il a déjà refusé une offre venue de Chine pour rester en Liga.

Notre avis : Un milieu de terrain créateur d'une rare qualité est sur le marché. Un joli coup à faire pour consolider un entrejeu.

