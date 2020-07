Radamel Falcao of Galatasaray

TRANSFERTS - Fabregas vers le Qatar, l'OM négocie pour le départ de Maxime Lopez, Falcao pourrait partir en MLS... Voici notre bulletin mercato du jour.

Fabregas vers le Qatar ?

Selon France Football, Cesc Fabregas, le milieu de terrain de l'AS Monaco, est pisté par Al-Gharafa (Qatar). Même si sa famille se plait en Principauté, il est probable que l'Espagnol tente un nouveau challenge d'après l'hebdomadaire.

Transferts Rejeté par les fans, Lucescu renonce au Dynamo Kiev HIER À 17:50

Notre avis : On imagine bien Fabregas faire encore une saison sur le Rocher, avant d'éventuellement tenter une aventure plus "exotique".

United et Dortmund négocient pour Sancho

C'est une affaire qui avance plutôt bien. Selon Sky Sports, Manchester United et le Borussia Dortmund discutent actuellement pour le transfert de Jadon Sancho, priorité des Red Devils sur le mercato. Selon la chaîne britannique, le club de la Ruhr continue de réclamer 120 millions d'euros pour l'international britannique. Si aucune offre n'a encore été faite, United est le seul club à s'être officiellement manifesté pour le recrutement de Sancho. Et le club de Paul Pogba ne compte pas aller au-delà de 120 millions d'euros, notamment en raison du contexte économique actuel.

Notre avis : United va probablement tout faire pour recruter Sancho. Mais pas à n'importe quelle prix non plus.

Play Icon WATCH Sancho entre Martial et Pogba : un détonateur supplémentaire à MU 00:02:35

Grealish, c'est au moins 88M

Auteur du but précieux à West Ham dimanche (1-1) qui a permis aux Villans de se sauver en Premier League, Jack Grealish fait l'objet de nombreuses convoitises. Manchester United suit notamment de très près le capitaine d'Aston Villa. Mardi, Nassef Sawiris, le propriétaire du club de Birmingham, a annoncé au Mirror que le joueur ne partirait pas en cas d'offre inférieure à 88 millions d'euros.

Notre avis : A ce prix, difficile d'imaginer un départ pour Grealish.

Séville accélère pour Lopez

Selon les informations du média espagnol Estadio Deportivo, Monchi, le directeur sportif du FC Séville, aurait accéléré ces dernières heures sur le dossier Maxime Lopez. Le milieu marseillais serait d'accord pour rejoindre son ex-coéquipier Lucas Ocampos en Espagne. Cependant, l'OM et le FC Séville devront s'accorder sur le montant du transfert. Si Marseille ne laissera pas partir Maxime Lopez à moins de 12 millions d'euros, le club andalou aurait proposé un montant de 8 millions.

Notre avis : Si Séville augmente son offre, l'OM pourrait céder Lopez. Le club a besoin de liquidités.

Play Icon WATCH Niang trop cher, nos 5 idées d’attaquants pour l’OM 00:10:21

United et Chelsea visent Chilwell

Dans le sprint final, Leicester a échoué à se qualifier pour la Ligue des champions. Comme à l'été 2016, après son titre de champion d'Angleterre, il pourrait perdre ses joueurs majeurs. Parmi eux, Ben Chilwell. Selon les informations du Sun, Manchester United et Chelsea pousseraient pour récupérer l'arrière gauche international anglais de 23 ans. Cependant, Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, ne compte pas le laisser partir. "Ce n'est pas un joueur que nous souhaitons laisser filer. Je suis assez serein", a déclaré le coach des Foxes.

Notre avis : En cas d'offre à la hauteur, Leicester pourrait envisager un départ de Chilwell.

Batshuayi, départ à prévoir ?

En fin de contrat en juin 2021 à Chelsea, Michy Batshuayi s'apprêterait à quitter le club londonien cet été selon les informations de Foot Mercato, qui précise que l'ex-Marseillais n'ira ni en Belgique, ni à West Ham. Prêté au Borussia Dortmund, à Valence puis à Crystal Palace, l'attaquant international belge (26 ans) aspire à plus de stabilité.

Notre avis : Si Chelsea veut monétiser le départ de Batshuayi, c'est le moment ou jamais.

Michy Batshuayi Crédit: Getty Images

Milik se rapproche de la Juve

Avec l'arrivée imminente de Victor Osimhen à Naples, Arkadiusz Milik s'apprête à quitter le septième de Serie A. Selon les informations de Sky Sports Italia, l'attaquant international polonais aurait trouvé un accord pour rejoindre la Juventus Turin la saison prochaine. Le Napoli et le Vieille Dame doivent désormais négocier, sachant que le club entraîné par Gennaro Gattuso souhaiterait inclure l'ailier turinois Federico Bernardeschi dans le transfert.

Notre avis : Pour remplacer Higuain, la Juve veut miser sur Milik. L'attaquant veut quitter le Napoli.

Falcao intéresse l'Inter Miami

Un an après son arrivée à Galatasaray, Radamel Falcao déjà sur le départ ? D'après AS, l'Inter Miami s'intéresserait à l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Si l'option numéro un du Colombien de 34 ans serait de rester en Süper Lig, le club stambouliote ne serait pas opposé à un départ en cas de belle offre.

Notre avis : Falcao en MLS, c'est fort possible. Maintenant ou (un peu) plus tard.

Radamel Falcao (Galatasaray) Crédit: Getty Images

Une nouvelle piste pour le PSG

Selon les informations du quotidien espagnol AS, le PSG ciblerait Sergio Reguilón, l'arrière gauche du Real Madrid prêté cette saison au FC Séville. Dans la hiérarchie du champion d'Espagne, le joueur de 23 ans se trouve en troisième position derrière Marcelo et Ferland Mendy. En Liga, Sergio Reguilón a réalisé une belle saison avec le club andalou, qui aimerait le conserver : 31 matches, 2 buts et 4 passes décisives.

Notre avis : Reguilón a un profil très intéressant pour Paris. Mais Séville compte bien conserver son joueur. Dossier compliqué.

Coutinho vers un retour en Premier League ?

Dans un entretien accordé mardi à Talk Sport, Kia Joorabchian, l'agent de Philippe Coutinho, assure que le milieu brésilien veut revenir en Premier League. "C'est l'une de ses priorités. Mais il ne serait pas contre l'idée de rester à Barcelone non plus. Tout est très ouvert", a-t-il déclaré. Selon la presse anglaise, Arsenal et Tottenham seraient fortement intéressés par l'ex-joueur de Liverpool.

Notre avis : Le Barça cherchera certainement à vendre Coutinho. Arsenal pourrait être un bon point de chute.

Sanchez parti pour rester à l'Inter

D'après La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan serait proche d'obtenir le prêt pour une saison supplémentaire d'Alexis Sanchez. En difficulté à Manchester United, l'ailier chilien de 31 ans a retrouvé des couleurs en Lombardie. Cette saison en Serie A, il a pour l'instant joué 20 matches pour 4 buts marqués et 9 passes décisives.

Notre avis : Au vu de sa deuxième partie de saison, Sanchez mérite clairement de poursuivre son aventure à l'Inter.

Alexis Sanchez - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Chelsea cherche un nouveau gardien

Frank Lampard souhaite recruter un nouveau gardien. Pas vraiment satisfait du rendement de Kepa Arrizabalaga, l'entraîneur de Chelsea commence à étudier d'autres pistes. Selon Sky Italia, Jan Oblak (Atlético Madrid) serait notamment envisagé, mais sa clause libératoire très élevée complique fortement le deal. Andre Onana (Ajax Amsterdam) est également dans les petits papiers, tout comme Nick Pope (Burnley).

Notre avis : Oblak, ça relève de l'impossible pour Chelsea. Il faudra chercher ailleurs pour remplacer le presque indésirable Kepa.

La Lazio aimerait récupérer David Silva

Alors que son aventure avec Manchester City est terminée, David Silva pourrait bien rebondir en Serie A. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le milieu de terrain est en effet une piste de la Lazio Rome, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. C'est Simone Inzaghi, l'entraîneur des Biancocelesti, qui aurait demandé sa venue.

Notre avis : La Lazio a un sérieux besoin d'étoffer son effectif. David Silva, ce serait un sacré coup.

Kubo intéresse Séville

Prêté à Majorque par le Real Madrid cette saison, Takefusa Kubo se rapproche du FC Séville. Véritable pépite, considéré par beaucoup comme un futur très grand, le joueur de 19 ans devrait être prêté pour deux saisons au sein du club andalou selon La Sexta. Cette saison, Kubo a disputé 36 matches pour 4 buts et 5 passes décisives.

Notre avis : Kubo a montré de très belles choses cette saison. Ce serait intéressant de le voir grandir à Séville, avant un éventuel retour au Real.

Takefusa Kubo Crédit: Getty Images

Transferts Les 15 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 17:35