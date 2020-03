L'anecdote qui sème le doute sur l'avenir de Ter Stegen au Barça

Ce mercredi, le site espagnol AS raconte une anecdote qui pourrait semer le doute sur l'avenir de Ter Stegen au FC Barcelone. D'après le quotidien espagnol, qui tire cet écho de Catalunya Radio y Esport 3, un journaliste catalan aurait proposé au gardien de but allemand d'écrire sa biographie. Mais l'ancien portier du Borussia Mönchengladbach, sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2022, aurait décliné en déclarant qu'il "ne serait pas à Barcelone la saison prochaine".

Notre avis : Si ses propos sont avérés, il sera difficile pour Marc-André Ter Stegen de trouver un point de chute car le marché des gardiens de but est bouché dans les tops clubs. Sauf peut-être en Angleterre...

Kane, vers un départ de Tottenham ? Tout dépendra de la C1...

Actuellement à cinq points de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, Tottenham n'a pas encore dit son dernier mot en Premier League. Cependant, Daniel Levy, le président du club, et son entraîneur José Mourinho savent que si Tottenham ne se qualifie pas pour la prochaine édition de la C1, Harry Kane, sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024, pourrait avoir des envies d'ailleurs. Selon The Telegraph, Tottenham ne devrait pas laisser partir son attaquant, qui serait notamment suivi par le Real Madrid voire le FC Barcelone, à moins de 170 millions d'euros.

Notre avis : Si Tottenham devait laisser filer Harry Kane, il parait peu probable que les Spurs vendent leur avant-centre à un concurrent de Premier League.

Morgan Sanson sur les tablettes d'Aston Villa

Selon les informations du site anglais BirminghamLive, Aston Villa aurait coché le nom du Marseillais Morgan Sanson pour la prochaine saison. L'OM pourrait laisser filer son milieu de terrain arrivé à l'hiver 2017 si un club propose environ 30 millions d'euros.

Notre avis : Actuellement en position de relégable, Aston Villa ne serait plus en mesure d'attirer Morgan Sanson s'il descendait en Championship.

Le Barça arrive sur Ferran Torres

Selon El Mundo Deportivo, le FC Barcelone pourrait venir concurrencer le Real Madrid et Liverpool dans le dossier Ferran Torres. L'ailier de 20 ans, qui évolue à Valence, a pointé le bout de son nez cette saison : 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. L'international espoirs espagnol est vu comme un jeune à fort potentiel, ce qui attire notamment les plus grandes écuries européennes. Sous contrat avec Valence jusqu'en juin 2021, Ferran Torres possède une clause de départ fixée à environ 100 millions d'euros.

Notre avis : Si le dossier Neymar n'aboutit pas pour le FC Barcelone, Ferran Torres pourrait alors être une très belle solution de repli.

L'Atletico en pole pour Rakitic

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021, Ivan Rakitic, qui fêtera ses 32 ans le 10 mars, pourrait ne pas poursuivre son aventure en Catalogne. Début février, le Croate avait fait part de ses états d'âme contre la direction du Barça. C'est dans ce contexte que l'Atletico Madrid se serait rapproché de l'entourage de l'ex-joueur du FC Seville. Selon Marca, le milieu de terrain aurait rencontré les dirigeants des Colchoneros le 20 février dernier.

Notre avis : Le style de jeu d'Ivan Rakitic conviendrait parfaitement à la philosophie de Diego Simeone. Mais le Croate devra être prêt à suivre la cadence physique réclamée par El Cholo.

Wanyama rejoint Henry à l'Impact Montreal

L'Impact Montreal a annoncé mardi la signature du milieu kenyan de Tottenham, Victor Wanyama. Le joueur de 28 ans a assuré sur le site officiel du club québecois que Thierry Henry n'avait pas eu de mal à le convaincre. "Quand j’ai parlé avec lui et qu’il m’a demandé de venir le rejoindre à Montréal, je n’y ai pas pensé deux fois. Je l’ai toujours admiré comme joueur et je suis content d’avoir l’opportunité de travailler avec lui", a-t-il confié.