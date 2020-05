Thiago Silva, Haaland, Coutinho : les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

TRANSFERTS - Pour Lautaro Martinez ce sera le Barça ou rien, Dries Mertens tenté par l'Inter, Philippe Coutinho dans le flou, Robert Lewandowski conseille à Erling Haaland de rester en Bundesliga, Thiago Silva pourrait retourner en Italie... Voici notre bulletin mercato du jour.

Lautaro, le Barça sinon rien

Si Lautaro Martinez doit partir cet été, ce sera en Catalogne. "Soit je vais au Barça, soit je reste à Milan", aurait déclaré l'Argentin à son club selon El Mundo Deportivo. Un souhait qui pourrait se matérialiser puisque que son compatriote Lionel Messi, dont on connaît le pouvoir d'influence, l'a adoubé. Le numéro 10 catalan s'est dit impressionné par les qualités de l'attaquant de pointe de l'Inter. Mais le club milanais n'a pas l'intention de laisser partir sa pépite pour moins de 111 millions d'euros, soit le montant de sa clause de départ.

Notre avis : L'opération s'annonce très compliquée d'un point de vue financier pour le Barça surtout dans le contexte actuel. Pour s'offrir Lautaro, il faudra vraisemblablement beaucoup d'imagination et un montage ingénieux plutôt qu'un transfert sec. Mais l'avis positif de Messi était un pré-requis indispensable pour ne serait-ce que l'envisager.

Mertens vers l'Inter ?

L'international belge, en fin de contrat avec Naples, suscite bien des convoitises en ce moment, dont celles de Chelsea notamment. Mais Dries Mertens se sent bien en Italie et n'aurait pas l'intention de quitter la Serie A. Selon The Daily Mail, il ne serait pas insensible à l'intérêt d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan.

Notre avis : L'arrivée éventuelle de Mertens, libre de tout contrat et donc sans indemnité de transfert nécessaire, du côté de l'Inter ne devrait pas poser de problèmes si c'est effectivement la volonté du joueur et du club milanais.

Lewandowski conseille à Haaland de rester en Bundesliga

Auteur de deux mois et demi impressionnants sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland, 19 ans, est convoité par les plus gros clubs du monde et notamment le Real Madrid. Interrogé par Goal, Robert Lewandowski lui a cependant conseillé de rester dans le championnat d'Allemagne. "S'il continue de travailler durement, il pourra devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Ainsi, cela pourrait être positif pour lui qu'il reste quelques saisons de plus en Bundesliga avant de partir dans un plus grand club", a déclaré le Polonais.

Notre avis : A moins d'une offre astronomique, Dortmund ne laissera pas partir sa pépite norvégienne cet été.

Et si Coutinho restait au Barça ?

Prêté cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne sera pas conservé par le club bavarois en fin de saison. Alors qu'il est très convoité en Angleterre, notamment par Chelsea, le milieu brésilien, pourrait également rester au Barça, qu'il a rejoint en janvier 2018. "Qu'est-ce que je peux dire par rapport aux rumeurs actuelles ? Pour le moment, nous n'avons parlé à personne", a indiqué son agent, Kia Joorabchian, à Talk Sport.

Notre avis : Un coup de bluff de l'agent de Philippe Coutinho ? Alors qu'il n'a pas trouvé sa place au Barça, le Brésilien pencherait plutôt vers un retour en Angleterre.

Retour en Italie pour Thiago Silva ?

Huit ans après son départ du Milan AC pour le PSG, Thiago Silva, 35 ans et en fin de contrat avec le club parisien, pourrait retourner en Italie. Si son nom a été évoqué il y a quelques jours du côté des Rossoneri, son agent a tenu à démentir cette information dans un entretien accordé à Calcio Mercato. "Je vous assure que je n'ai eu aucun contact avec Milan. Mais, en même temps, s'il devait quitter le PSG, la Serie A pourrait être une opportunité pour l'avenir", a-t-il indiqué.

Notre avis : Thiago Silva pourrait aussi être tenté de retourner au Brésil. Certains bruits l'ont envoyé récemment à Fluminense, où il a évolué de 2006 à 2009.

