Casillas valide le choix Mbappé

Dans une interview donnée sur Youtube et relayée par le quotidien AS, l'ex-gardien emblématique du Real Madrid, Iker Casillas, a également milité pour la venue de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. "C’est un joueur exceptionnel. Tout le monde connait ses qualités. Vous associez Mbappé au Real Madrid et vous êtes heureux d’y penser", a déclaré le champion du monde 2010.

Notre avis : Au vu de la situation économique actuelle, le Real Madrid ne devrait pas passer à l'offensive cet été.

Départ définitivement acté pour Thiago Silva ?

Selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, Thiago Silva ne devrait pas prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Le quotidien italien affirme dans son édition du jour que l'ancien joueur de l'AC Milan serait plutôt intéressé pour rejoindre Fluminense.

Notre avis : Après deux passages très réussis au Milan AC et au PSG, le Brésilien de 35 ans pourrait être tenté de boucler la boucle dans son ancien club (ndlr : de 2006 à 2009).

Liverpool entre dans la danse pour Soumaré

D'après le quotidien espagnol Sport, Liverpool aurait également montré son intérêt auprès des dirigeants lillois pour recruter Boubakary Soumaré la saison prochaine. Selon la presse anglaise, Manchester United et Chelsea continuent d'insister pour enrôler le milieu défensif du LOSC.

Notre avis : Ces trois clubs devront soumettre une offre au-delà des 40 millions d'euros proposés par Newcastle cet hiver pour s'offrir le joueur de 21 ans.

Deux anciens joueurs de L1 dans le viseur du Barça

Alors que Gerard Piqué vient de fêter ses 33 ans, le FC Barcelone réfléchit déjà à la future défense qu'il va aligner dans le futur. Ainsi, les Blaugrana souhaiteraient recruter deux anciens joueurs de L1 selon Sport : l'ex-Bordelais Jules Koundé et l'ancien Nantais Diego Carlos. Les deux hommes ont rejoint le Séville FC l'été dernier.

Notre avis : Certes ces deux joueurs ont beaucoup de qualités mais il y a encore un grand pas à franchir avant de devenir titulaire au FC Barcelone.

L'AC Milan pense à David Silva

A la fin de la saison, David Silva sera en fin de contrat à Manchester City. Selon le Corriere dello Sport, le milieu offensif espagnol de 34 ans aimerait poursuivre sa carrière en Serie A. Le quotidien italien affirme que le Milan AC serait en pole pour l'accueillir.