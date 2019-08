Tiemoué Bakayoko renoue avec son ex. Deux années après son départ à Chelsea, le milieu de terrain défensif a finalement choisi de se relancer du côté d'un endroit qu'il connaît comme sa poche : l'AS Monaco. Le club de la principauté a annoncé le retour du joueur, samedi soir, sur ses réseaux sociaux avec une vidéo 100% nostalgie de l'époque du titre.

L'international français s'est engagé pour une saison sous forme de prêt. Celui-ci est accompagné d'une option d'achat pour l'ASM. Après une saison moyenne avec les Blues marquée par ses problèmes au genou, puis une autre plus encourageante en prêt à l'AC Milan, Bakayoko devait trouver un nouveau point de chute pour récupérer du temps de jeu. Le Français n'entrait pas dans les plans de Frank Lampard cette saison à Chelsea.

"Je suis très heureux de revenir à l’AS Monaco, un Club avec lequel je garde bien sûr des souvenirs fantastiques", a annoncé le joueur sur les canaux du club. "Depuis 2017, j’ai eu l’opportunité de vivre deux très bonnes expériences avec Chelsea et le Milan. J’espère pouvoir m’intégrer le plus rapidement possible dans ce collectif, dans un environnement que je connais déjà, et surtout avec la volonté d’apporter au groupe ce que je sais faire pour réussir une bonne saison."