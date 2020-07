TRANSFERTS - Le PSG surveillerait Jean-Clair Todibo, Nicolas Tagliafico sur les tablettes de Manchester City, Arsenal pense à Malang Sarr, Everton passe à l'offensive pour Pierre-Emile Højbjerg, Manchester United va faire signer un jeune du Real Madrid, Antonio Rüdiger pourrait quitter Chelsea... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le PSG serait à l'affût pour Todibo

Selon les informations de Mundo Deportivo et d'ESPN, le PSG serait intéressé par Jean-Clair Todibo, le défenseur français de 20 ans. Prêté de janvier à juin à Schake 04, l'ancien Toulousain n'a pas convaincu du côté de Gelsenkirchen. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023, le joueur tricolore pourrait partir cet été, surtout que le club catalan cherchera à vendre pour renflouer ses caisses. Si le nom de Jean-Clair Todibo avait été cité l'été dernier dans le cadre d'un échange pour l'opération Neymar, Leonardo, selon les deux médias, continuerait d'échanger avec les représentants du joueur.

Notre avis : Jean-Clair Todibo pourrait être le défenseur qui accepterait un statut de remplaçant derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Tagliafico sur les tablettes de Manchester City

Autorisé à jouer la Ligue des champions la saison prochaine, Manchester City pourrait être l'un des acteurs majeurs du mercato estival. Selon Sport Illustrated, Nicolas Tagliafico serait ciblé par le deuxième de Premier League. L'arrière gauche argentin, qui n'est pas étranger aux deux dernières saisons réussies de l'Ajax Amsterdam, aurait tapé dans l'oeil de Pep Guardiola.

Notre avis : Pas toujours satisfait du rendement de Benjamin Mendy, le technicien catalan pourrait faire le forcing pour que cette piste aboutisse.

Malang Sarr suivi Arsenal

En fin de contrat à Nice, Malang Sarr ne manque pas de convoitises. Selon The Sun, Arsenal serait en discussions avec les représentants du défenseur de 21 ans. L'ex-Aiglon serait également suivi en Bundesliga et en Serie A, où le Torino pourrait lui proposer un long contrat.

Notre avis : Malang Sarr possède une belle marge de progression et le profil pour s'imposer en Premier League.

Un jeune talent du Real Madrid va s’engager à Manchester United

Selon les informations du quotidien espagnol AS, Alvaro Fernandez Carreras, 17 ans, aurait trouvé un accord pour rejoindre Manchester United. L'arrière gauche de l'équipe C du Real Madrid serait tout proche de signer un contrat de quatre ans avec les Red Devils. Le jeune Espagnol était en fin de contrat avec le club madrilène.

Notre avis : En engageant un jeune joueur en fin de contrat, les Red Devils ne prennent aucun risque.

Everton transmet une offre pour Højbjerg

Si Tottenham a déjà fait part de son intérêt pour Pierre-Emile Højbjerg, Everton serait déjà passé à l'action selon The Sun et The Daily Mail. En effet, les Toffees auraient transmis une offre d'environ 27 millions d'euros à Southampton pour racheter les deux dernières années de contrat du milieu international danois. Sollicité par les Saints, l'ancien joueur du Bayern Munich aurait refusé de prolonger.

Notre avis : L'heure est venue pour le franco-danois de passer un nouveau palier.

Futur incertain pour Rüdiger à Chelsea ?

Après avoir enrôlé Hakim Ziyech puis Timo Werner, Chelsea souhaite également se renforcer sur le plan défensif. D'après The Daily Mail, le futur d'Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu'en juin 2022 et qui espère prolonger son bail, serait incertain chez les Blues. L'international allemand a notamment été absent les quatre premiers mois de la saison à cause d'une blessure à l'aine.

Notre avis : Chelsea devra vendre pour aussi acheter Kai Havertz. Si une offre arrive pour Antonio Rüdiger, les Blues pourraient le laisser partir.

Schwolow tout proche de Schalke 04

Selon les informations de Bild, Alexander Schwolow, le gardien de but de Fribourg, serait tout proche de rejoindre Schalke 04. Le portier de 28 ans serait attendu à Gelsenkirchen en début de semaine prochaine pour signer son nouveau contrat. Le montant du transfert pourrait atteindre 8 millions d'euros.

Notre avis : Malgré une saison très moyenne (12e), Schalke 04 sait toujours se montrer attractif. En effet, Alexander Schwolow était aussi suivi par le Hertha Berlin.

Amiens n'est pas prêt à "brader" Monconduit

Alors que Lorient a effectué une offre, estimée à environ un million d'euros, pour le milieu de terrain amiénois Thomas Monconduit, le président d'Amiens Bernard Joannin a indiqué qu'il ne comptait pas brader son joueur. "Le club est solide financièrement et n’est pas pressé de vendre ses joueurs. Lorient a décidé de faire n’importe quoi. C’est leur problème. John Williams (le directeur sportif) travaille pour trouver des solutions pour Thomas. Nous ne souhaitons pas le bloquer. On a du respect pour la carrière de nos joueurs mais simplement, on ne doit pas se moquer d’Amiens", a déclaré le dirigeant picard à But.

Notre avis : Le mercato estival est encore long. En cas d'offre légèrement supérieure de Lorient, Amiens ne bloquera pas son joueur en L2.

Thuram à Amiens : c'est signé

Amiens a annoncé vendredi matin la signature du gardien de but Yohann Thuram pour les deux prochaines saisons. L'ancien portier du Havre, qui portait les couleurs du Mans la saison prochaine, devrait partir avec le statut de numéro deux derrière Régis Gurtner.

Notre avis : L'expérience du cousin du champion du monde 1998 sera un atout pour Amiens dans son opération remontée.

C'est fini entre Elana et Cholet

L'ex-gardien de but de Caen, Brest ou Lille, Steeve Elana, 40 ans, ne jouera pas à Cholet (National) la saison prochaine malgré un contrat qui courait jusqu'en juin 2021. Les deux parties ont décidé de se séparer vendredi d'un "commun accord". Dans le même temps, le club du Maine-et-Loire a annoncé le prêt d'Anthony Mandrea, l'actuel troisième gardien du SCO Angers.

Notre avis : La fin de la carrière de Steeve Elana a peut-être sonné.

