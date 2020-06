TRANSFERTS – Un communiqué de Niort a complètement relancé les spéculations autour d'un retour aux affaires de Laurent Blanc. En effet, le club assure que Franck Passi a refusé d'y prolonger son contrat pour rejoindre le "Président" dans un projet ambitieux…

Si vous aviez fini par avoir la certitude de ne plus jamais revoir Laurent Blanc sur un banc de touche, c'est peut-être le moment de vous remettre en question. Car oui, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui n'a plus exercé depuis qu'il a quitté la capitale, en juin 2016, préparerait bel et bien son retour. C'est… Niort qui le dit. Dans un communiqué, le club de L2 a en effet annoncé que Franck Passi avait refusé son prolonger le bail le liant aux Chamois.

Transferts Neymar l'aurait confié à ses coéquipiers : "Je veux aller au Barça" IL Y A 9 HEURES

La raison ? L'ancien coach de l'OM aurait donné sa parole à Blanc pour le rejoindre "un projet sportif très ambitieux cet été". Reste à savoir où. Il y a un peu moins d'un an, Blanc avait été l'un des candidats à la sélection nationale marocaine. Son nom avait également circulé à Lyon, avant que Rudi Garcia ne parvienne finalement à s'emparer du poste. Et depuis ? Plus rien, ou presque. Fin mai, Antoine Kombouaré avait confirmé sur RTL que l'ancien défenseur s'était "rapproché" de Jorge Mendes, afin de profiter de l'influent agent portugais pour dégoter un point de chute. Visiblement, il l'a trouvé.

Laurent Blanc Crédits Getty Images

Transferts Niang, Cyprien, Bouanga et… Cissé ? Les 10 dossiers chauds du mercato franco-français IL Y A 16 HEURES