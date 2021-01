Cette période de transferts, les dirigeants marseillais - contraints de composer avec des finances loin d’être au beau fixe - ont prévu de l’aborder avec prudence. Et cela d’autant plus que le contexte économique actuel n’incite guère à faire des folies. "Le mercato va être difficile, la donne a changé," avait expliqué Jacques-Henri Eyraud à L’Equipe le 23 décembre dernier. Son Head of Football, l’Espagnol Pablo Longoria, a quant à lui raconté à La Provence qu’il comptait "inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d’hiver, il faut être imaginatif."

Il ne devrait pas non plus y avoir beaucoup de joueurs invités à plier bagage et à quitter la Commanderie. Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Morgan Sanson jouissent certes encore d’une belle cote outre-Manche. Mais le Covid et, surtout, le Brexit (la venue de joueurs étrangers dépend désormais d’un permis de travail à points relativement difficile à obtenir) vont refroidir les ardeurs d’écuries anglaises d’ordinaire fort gourmandes. L’objectif sera, a priori, davantage de trouver un point de chute pour Kostas Mitroglou, totalement à l’écart du groupe, et Kevin Strootman, très peu utilisé et qui bénéficie d’un gros salaire.