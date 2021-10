Newcastle et l’OM dans la course pour Alexis Sanchez

En manque de temps de jeu du côté de l’Inter Milan depuis le début de la saison (seulement 5 rencontres disputées pour 85 petites minutes), Alexis Sanchez ne devrait pas s’éterniser en Lombardie. Et pour le récupérer, plusieurs clubs sont sur le dossier. A commencer par l’Olympique de Marseille qui espère toujours, dès cet hiver, boucler l'arrivée d’un renfort en attaque. Mais selon Calcio Mercato, Newcastle serait également dans la bataille pour faire signer l’ancien joueur du FC Barcelone. Les Toffees proposeraient à l’Inter Milan un échange incluant le Turc Cenk Tosun.

Notre avis : Depuis son départ à Manchester United en 2018, la carrière du Chilien fait du surplace. Marseille et Newcastle ne seront pas les seuls clubs intéressés cet hiver pour un joueur de 32 ans qui pourrait encore rendre de fiers services.

Le Bayern prépare déjà l’avenir avec Adeyemi

C’est l’une des révélations de ce début de saison en Ligue des champions. Le jeune attaquant allemand Karim Adeyemi, 19 ans, brille avec le Red Bull Salzbourg. Et d’après Sport1, le Bayern Munich aurait coché son nom pour le prochain mercato. Les dirigeants bavarois négocieraient déjà avec le père et agent de l’attaquant allemand pour un possible transfert. La somme de 35 millions d’euros est évoquée.

Notre avis : L’un des grands espoirs du football allemand vers le plus grand club d’Allemagne, quoi de plus logique ?

Raiola veut faire monter les enchères pour Pogba

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et cela ne semble pas bouleverser outre mesure Mino Raiola, l’agent du champion du monde français. D’après les informations du média espagnol AS, le super agent a indiqué à la direction mancunienne qu’il ne discuterait pas d’une prolongation avant le mois d’avril. De quoi laisser du temps aux prétendants de se positionner pour la venue du milieu de terrain de 28 ans.

Notre avis : Libre de s’engager où il voudra dès janvier, Pogba ne devrait pas manquer d'opportunités. S’il n’a pas fermé définitivement la porte à United, son avenir risque de s’inscrire loin de Manchester.

Dybala, prolongation imminente

Le contrat de Paulo Dybala du côté de la Juventus Turin court jusqu’en juin 2022. Il devrait toutefois bientôt être étendu. D’après les informations de Calcio Mercato et de La Stampa, la prolongation du bail de l’Argentin serait effectivement en très bonne voie.

Notre avis : Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la "Joya" est vouée à prendre plus de place chez les Bianconeri. Poursuivre l’aventure ressemble à une très bonne idée, autant pour le joueur de 27 ans que pour son club.

Paulo Dybala Crédit: Getty Images

Liverpool et Manchester United à la lutte pour une pépite américaine

Avec ses 13 buts en 27 rencontres, Ricardo Pepi est, à l'évidence, l'une des sensations de la saison en MLS. Le jeune attaquant de 18 ans suscite des convoitises, et il ne paraît pas impossible que le FC Dallas le vende dès l’hiver prochain. D’après les informations du Mirror, Liverpool et Manchester United, notamment, auraient manifesté leur intérêt au sujet du néo-international américain.

Notre avis : On ne saurait que trop conseiller au Texan de ne pas vouloir aller trop haut, trop tôt. Ça tombe bien, Brighton et Brentford, des clubs plus "accessibles", seraient aussi intéressés.

Manchester City veut blinder Ferran Torres

Actuellement tenu éloigné des terrains pour cause de blessure à une cheville, Ferran Torres ne semble pas près de quitter Manchester City. À en croire le Daily Star, les dirigeants de Skyblues souhaiteraient prolonger le contrat de l’ailier espagnol. Ce nouveau contrat serait assorti d’une augmentation de salaire significative, puisque celui-ci passerait de 40 000 (47 260 euros) à 100 000 livres (118 147 euros) par semaine.

Notre avis : L’ancien Valencien se sent comme un poisson dans l’eau sous les ordres de Pep Guardiola. Logique, donc, que les Mancuniens cherchent à le conserver à tout prix.

Ferran Torres sous le maillot de Manchester City. Crédit: Getty Images

