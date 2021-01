Transferts

Selon RMC Sport , Moussa Dembélé devrait bien rejoindre l'Atlético Madrid sous forme de prêt avec option d'achat. Le club espagnol et l'OL négocient encore sur les détails des clauses de ce prêt. L'attaquant sera la doublure de Luis Suarez.

Absences coupables et perte de confiance : Comment Dembélé s’est démonétisé

RMC Sport et Sky Italia évoquent un accord entre la Fiorentina et l'Olympique de Marseille pour Pol Lirola. Le latéral droit va être prêté avec une option d'achat avoisinant les 11,5 millions d'euros.

Le PSG espère toujours prolonger à la fois Neymar et Kylian Mbappé. Mais selon Marca , une priorité se dessine sur ces dossiers alors que Pochettino doit rencontrer Leonardo la semaine prochaine. Et cette priorité s'appelle Neymar.

Selon les informations du Corriere Dello Sport , la Juventus s'est invitée dans la course à la signature d'Arkadiusz Milik. La Vieille Dame souhaiterait faire venir le Polonais à l'issue de son contrat, en juin prochain, puisque Naples réclamerait 18 millions d'euros aux Bianconeri cet hiver. En effet, les Napolitains réclameraient à la Juventus une somme plus élevée qu'à l'OM, étant donné qu'ils ne souhaitent pas céder leur attaquant à un concurrent.

En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah n'est pas prêt de prolonger. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Star samedi. Prolonger l'Egyptien, qui a récemment exprimé son admiration pour le Real Madrid et le FC Barcelone, ne ferait pas partie des priorités des dirigeants de Liverpool. Des dossiers plus urgents restent à gérer, comme celui de Wijnaldum, dont le contrat avec les Reds prend fin en juin prochain.

D'après le Daily Mirror , le Borussia Dortmund est disposé à vendre Julian Brandt cet hiver. Le milieu de terrain international allemand de 24 ans n'a débuté que six matches de Bundesliga cette saison. Et Arsenal voudrait le récupérer.

Les destins de Leandro Paredes, Christian Eriksen et Dele Alli pourraient être liées selon la Gazzetta dello Sport . Le premier est la priorité d'Antonio Conte mais son arrivée est conditionnée à un départ de Christian Eriksen. Dans le viseur du PSG, celui-ci pourrait être en concurrence avec Dele Alli (Tottenham).

Pour pallier le départ de Sebastien Haller, qui s'est engagé vendredi avec l'Ajax Amsterdam, West Ham étudie plusieurs options. En plus d'Olivier Giroud et Moussa Dembélé, les Hammers suivent de près deux attaquants qui évoluent en Angleterre selon le Daily Mail : le buteur de Bournemouth Josh King et la petite pépite d'Arsenal Eddie Nketiah.