TRANSFERTS – La Juventus voudrait des garanties avant de prolonger Paulo Dybala, Arsenal souhaiterait se débarrasser de Mesut Özil et Philippe Coutinho aurait été proposé à un autre club d'Angleterre… Voici notre bulletin mercato du jour.

Pour Dybala, la Juve attend des garanties

La Juventus s'attaque à l'un de ses sujets sensibles. Alors que Paulo Dybala a profité de certaines sorties médiatiques pour mettre la pression sur son club, la "Vieille Dame" serait prête à faire un bel effort pour offrir une prolongation de contrat à l'Argentin. Mais avant cela, elle préfèrerait que le joueur de 26 ans retrouve le niveau qui était le sien l'hiver dernier. L'enjeu ? Un contrat jusqu'en 2024 ou 2025, et 10 millions d'euros de salaire annuel, d'après Tuttosport.

Notre avis : L'habituel rapport de force se met en place pour cette négociation. Mais pour l'heure, la Juve a beaucoup moins de soucis à se faire que l'été dernier.

Entre Arsenal et Özil, les rôles s'inversent

Tout peut très vite changer en football. La preuve. Arsenal, qui avait fait des pieds et des mains pour conserver Mesut Özil, il y a deux ans et demi, souhaite désormais se séparer du milieu de terrain, selon ESPN. L'effort financier que les Gunners avaient consenti à l'époque, en offrant plus de 385 000 euros par semaine à son joueur, pèserait aujourd'hui trop lourd dans la balance, en plein cœur de la crise économique. Problème : l'ancien joueur du Real Madrid serait bien décidé à rester à Londres jusqu'au bout de contrat. Soit jusqu'en 2021.

Notre avis : Voilà une nouvelle conséquence de la gestion sportive et économique particulièrement mauvaise d'Arsenal. Au vu du marché, le club londonien se retrouve piégé par l'Allemand.

Une énorme offre de Premier League pour Felix ?

Pour sa reprise, Joao Felix a convaincu. A Osasuna, l'international portugais a brillé en inscrivant un doublé lors du large succès de l'Atlético (0-5). De quoi apaiser, au moins temporairement, les rumeurs de transferts dont il avait fait l'objet ces derniers mois. Goal assure d'ailleurs qu'un club anglais, dont l'identité n'a pas filtré, a transmis une offre de 150 millions d'euros à l'entité madrilène pour s'offrir le prodige lusitanien. Celle-ci aurait été formulée avant la crise liée à la pandémie de Covid-19, et rejetée par les Colchoneros.

Notre avis : Manchester United s'intéresse à Felix depuis de nombreux mois. On ne serait pas surpris que les Red Devils aient tenté un tel coup.

Coutinho envoyé… à Everton ?

Le Barça poursuit son tour d'Angleterre pour trouver une porte de sortie à Philippe Coutinho. Seule la Premier League semble en mesure d'accueillir l'indésirable milieu de terrain du club catalan et pour cette raison, l'ancien joueur de Liverpool aurait été proposé à… Everton. C'est en tout cas ce que rapporte le Daily Mail, s'appuyant sur le podcast Transfer Window. Les Blaugrana souhaiteraient encore le prêter durant une saison et seraient même prêt à prendre en charge un tiers de son salaire.

Notre avis : On risque encore d'en entendre parler durant de longues semaines. Même si son histoire avec Liverpool s'était mal terminée, on imagine mal Coutinho se contenter d'un prêt chez le rival.

Reynet va filer à Nîmes

Entre Toulouse et Reynet, l'histoire fut compliquée. Elle est en passe de se terminer. Selon les informations de RMC Sport, le gardien de but est sur le point de s'engager avec le Nîmes Olympique. L'ancien portier de Dijon y remplacera Paul Bernardoni, récemment transféré à Angers.

Notre avis : Le TFC se sépare d'un gardien dont il ne voulait plus, Reynet rebondit en L1. Tout le monde est content.

