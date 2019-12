Décidément, le futur d'Erling Haaland est indécis. Manchester United pensait pourtant avoir fait un grand pas vers la signature du jeune attaquant du Red Bull Salzbourg mais les Red Devils n'en sont plus si certains, d'autant que son agent - Mino Raoila - pousserait pour un départ de Pogba dans le même temps. Si The Athletic évoque l'intérêt du Norvégien à travailler de nouveau avec Ole Gunnar Solskjaer, qu'il avait déjà connu à Molde, Haaland pourrait finalement prendre la direction de la Juventus Turin.

Selon les informations du Daily Express, l'attaquant de Salzbourg aurait d'ores et déjà trouvé un accord le club turinois et pourrait s'y engager prochainement. A en croire le quotidien britannique, il aurait privilégié les Bianconeri aux Red Devils mais aussi à Leipzig et Dortmund, intéressé à l'idée de progresser aux côtés de stars comme Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou Gonzalo Higuain. Une information confirmée par Tuttosport.

Erling Haaland trifft weiter für Red Bull SalzburgGetty Images

Le tabloid italien affirme en plus de son côté que Haaland a signé un accord de principe avec la Juventus pour un contrat de 8 millions d'euros par an. Il est déjà acquis que le Norvégien s'en ira de Salzbourg pour 30 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Révélation de la Ligue Europa l'an dernier (4 buts en cinq rencontres), il a véritablement explosé cette saison, notamment en la Ligue des champions 2019-2020 avec 8 buts inscrits en phase de poules, dont trois face à Naples et un à Anfield face à Liverpool.